Belarra carga contra Sánchez y sus anuncios en vivienda: "Es imposible creer las promesas del PSOE "

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha cargado contra los anuncios electorales en materia de vivienda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al sentenciar que es "imposible creer las promesas" del PSOE en solitario, como cuando alude que va a aumentar la vivienda protegida un 50% cuando, a su juicio, es su formación quien empuja para lograr avances en esta materia.

"Lo que tenía que haber dicho el presidente es que Podemos me va a obligar a que en los próximos cinco años se aumente un 50% la vivienda protegida. Ese hubiera sido el titular, ese hubiera sido el anuncio", ha lanzado durante un acto de campaña en Bilbao para arropar a los Elkarrekin Podemos (Podemos, IU y Alianza Verde).

También ha reprochado la "fuertísima alianza conservadora" que mantienen en Euskadi los socialistas con el PNV para loar que es Podemos quien está construyendo una nueva cultura de colaboración entre fuerzas progresistas, como se ha demostrado en Navarra entre distintos partidos progresistas.

La secretaria general de Podemos ha recalcado que estos comicios son un "referéndum sobre el derecho a la vivienda" y ha empleado un tono muy duro contra su socio de coalición, al que ha reprochado dificultades y tardanza para sacar adelante la nueva Ley de Vivienda con regulación del alquiler, pese a que se había comprometido a ello en el mismo acuerdo de gobierno.

Tras incidir en que solo los candidatos de Unidas Podemos defenderán que se aplique esta normativa en toda su extensión "cuando se apaguen las luces de la campaña", Belarra ha ironizado que ahora todos "sacan pecho" de la Ley de Vivienda y que "bienvenido sea", pero ha recriminado que por el PSOE tardaron prácticamente cuatro años en aprobarla, con reproches directos a Sánchez.

Sánchez y fondos buitres

"A mí no se me olvidan las reuniones del presidente Sánchez con los fondos buitre. No se me olvida que fue el ministro Ábalos el que dijo que la vivienda sí, bueno, era un derecho, pero sobre todo era un bien de mercado", ha trasladado.

Asimismo, ha subrayado que era necesario intervenir el precio del alquiler porque era una "bomba" de transferencias de recursos de las rentas bajas a las altas, para acusar a los "rentistas" de vivir de no hacer".

Le "tiemblan las piernas" ante el PP

Belarra ha censurado que al PSOE le "tiemblen las piernas" tanto para "promover los avances" como "para defender las conquistas", citando expresamente el pacto que alcanzó con el PP para reformar la Ley 'solo sí es sí'.

Es más, ha alertado de que cuando los socialistas actúan en solitario se cambia la posición histórica el país con el giro sobre el Sáhara Occidental, para "arrodillarse" ante Marruecos, o se aumenta de rango al teniente general Arturo Espejo Valero, "que con toda la evidencia disponible es uno de los responsables de la muerte de Mikel Zabala".

También ha enfatizado que la derecha está "asalvajada" y en vez de plantarle cara y ser "valiente", los socialistas permiten al PP que haga "lo que le da la gana" como mantener el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Cambiar la política de alianzas en Euskadi

En clave vasca ha atacado la colaboración entre PSE y PNV, que solo hacen retoques "cosméticos" y ha llamado a cambiar la política "histórica de alianzas" en el País Vasco y seguir el ejemplo de Navarra, donde las fuerzas de izquierda forman parte de Gobierno gracias a la abstención de Bildu. Y aquí ha insistido en que Elkarrekin Podemos debe ser clave.

También ha replicado al dirigente de Vox, Javier Ortega Smith, que criticó la proposición de ley para perseguir a empresas como Desokupa y otras medidas en materia de vivienda. En este sentido, ha recalcado que para un "lamebotas de la gran banca" cualquier avance para garantizar el derecho a la vivienda le parece "bolchevique" y su actitud refleja la deriva de las derechas en el país.

Ya en clave interna, ha destacado que Podemos es compromiso y "valentía para transformar", y también garantía de protección entre compañeros cuando se reciben ataques como llama al presidente de Mercadona, Juan Roig, "capitalista despiadado".

Unidad es el único camino posible

Antes de dar la palabra al secretario de Organización de IU, Ismael González, ha destacado que el camino de la "unidad" es el "único posible". Desde Podemos e IU lo han tenido "muy claro" en estos comicios, en alusión a los pactos de coalición alcanzados por ambas fuerzas a estas elecciones autonómicas y al proceso de reconfiguración de la izquierda, tras la irrupción de Sumar.

Mientras, González ha destacado que estos comicios tiene la "máxima importancia" y que hay que ampliar el modelo de gestión del Gobierno central a nivel local, pues la derecha "prioriza" los intereses de las multinacionales y su espacio defiende a la clase trabajadora.

También ha desgranado que lo "público" es lo que permitió salvar vidas durante la pandemia y que si esa crisis hubiera sido gestionada por PP y Vox, es obvio que habría "más víctimas".