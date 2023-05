El alcaldable del PSC por Barcelona, Jaume Collboni, ha respondido este miércoles al de ERC, Ernest Maragall, tras descartar el republicano una alianza con los socialistas tras las elecciones municipales del 28 de mayo: "Hará lo que diga el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès".

"Todos lo sabemos, ya lo hemos visto otras veces", ha continuado Collboni, que ha recordado que hace dos años Maragall dijo que no apoyaría los Presupuestos en Barcelona y "72 horas después estaba en el Parlament explicando que votaría a favor", ante lo que ha remarcado la "poca credibilidad" del republicano. Ha señalado, asimismo, que ERC se negaba a negociar con el líder del PSC en Cataluña, Salvador Illa, las cuentas del Govern de 2023, pero las acabaron sacando adelante juntos.

"Seré más contenido al poner líneas verdes, amarillas o rojas sobre los acuerdos", ha asegurado Collboni, que ha rechazado desvelar con qué formaciones pactaría y ha asegurado que esto "lo decidirán los electores y las aritméticas que se puedan hacer". "Llegado el caso, ya sabremos con quién tendremos que hablar para tomar decisiones", ha añadido.

Ha hecho estas declaraciones después de que durante el debate electoral del lunes en Betevé, Maragall dijera que hará "un gobierno en el que no esté el PSC", porque Collboni "dejó de ser socialista y dejó de ser catalanista".

Por otro lado, ha asegurado que no será socio minoritario del gobierno municipal, como ahora, ni buscará ser alcalde si no gana las elecciones. "Si uno no gana, pierde; y si pierde, va a la oposición", ha apuntado.

De este modo, Collboni se ha pronunciado en la misma línea que el candidato de Junts, Xavier Trias, que el lunes se comprometió a no intentar ser alcalde de Barcelona si no es la fuerza más votada. "Lo hizo la señora Colau, yo no lo haré", aseguró.

En cambio, Maragall no ha descartado aspirar a la alcaldía aunque no gane las elecciones. Preguntado en una rueda de prensa en el Parc de la Ciutadella por si buscaría ser alcalde aunque su partido no fuera el favorito, ha respondido: "Mantengo la opción".

Sin embargo, el cabeza de lista republicano ha subrayado que aspira a ganar y que ahora mismo no tiene por qué contemplar "ninguna otra hipótesis". "Maragall solo votará a Maragall para alcalde", ha añadido.

Por otro lado, el candidato de ERC ha apuntado que percibe "nerviosismo" en Collboni y Trias, que "empiezan a estar preocupados" y "coquetean" con formar un gobierno con el apoyo del PP, formación que encabeza Daniel Sirera. "Es obvio que nosotros nos estamos recuperando y ellos se están tambaleando", ha opinado el alcaldable republicano.