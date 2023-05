Collboni propone ayudas para cambiar un vehículo con etiqueta amarilla por otro híbrido no enchufable con etiqueta verde

El candidato a la alcaldía de Barcelona por el PSC, Jaume Collboni, ha anunciado ayudas para cambiar los vehículos con etiqueta amarilla, con limitaciones en las Zonas de Bajas Emisiones, por otros con etiqueta verde. En una rueda de prensa organizada por la Agència Catalana de Notícies, Collboni ha concretado que se ofrecen 3.500 euros para vehículos comerciales, “muy importantes para la distribución urbana de mercancías”, matiza el candidato socialista, y de 2.500 euros para los turismos. Los nuevos vehículos tienen que ser híbridos no enchufables, la única categoría que hoy no tiene ayudas públicas.

Otro criterio que se ha de cumplir para optar a las ayudas es que el precio de adquisición de los turismos no puede exceder de 40.000 euros. Sin embargo, la medida no establece límites de renta. Jaume Collboni ha especificado que el “Plan Eco”, nombre con el que ha bautizado la medida, contará con 20 millones de euros para todo el mandato, y que las ayudas se irán otorgando en función de la recepción.

A esta medida para ayudar a cambiar vehículos de etiqueta amarilla por otros de etiqueta verde, “hay que añadir los 600 euros que se ofrecen para cambiar de una moto de combustión a una eléctrica”, ha recordado Collboni. Dentro de las medidas que propone el alcaldable del PSC, también se incluye la electrificación de la ciudad, creando una infraestructura que permita el desarrollo del parque automovilístico eléctrico.

El candidato del PSC justifica estas ayudas argumentando que “tenemos ser rigurosos a la hora de aplicar las medidas contra el cambio climático, pero también tenemos que ser sensibles desde el punto de vista social para que ningún sector de la sociedad ni ninguna persona sienta que son medidas en contra de sus intereses personales”. Collboni ha concluido que “planteamos una transición realista, y eso cuesta dinero”.

Finalmente, el número uno de la listas del PSC en Barcelona ha asegurado que no se puede fijar un calendario para limitar la entrada de los vehículos con etiqueta amarilla a las Zonas de Bajas Emisiones “hasta que no tengamos un plan real de ayudas para que los vehículos con etiqueta amarilla pasen a verde”.

Siguiendo con aspectos de movilidad, Jaume Collboni ha confirmado que “mientras no haya reglamentación sobre los patinetes de sharing, no habrá patinetes compartidos en Barcelona”. Además, ha asegurado que su gobierno propondrá una reglamentación muy restrictiva por lo que respecta a los patinetes compartidos.

Pactos postelectorales

Otro eje importante de la rueda de prensa de esta mañana de Collboni ha sido la política de pactos tras el 28-M. El candidato socialista por Barcelona ha insistido en que “nuestro objetivo es ganar estas elecciones, y gobernar con las manos libres”, pero ante la más que probable necesidad de articular acuerdos con otras formaciones, Collboni ha establecido tres ejes principales, como son el “crecimiento económico, blindar las políticas sociales y la cohesión social, y, por último, la lealtad institucional al Estado y las instituciones europeas”. Jaume Collboni ha indicado que Barcelona ha de “tener una relación práctica con las otras administraciones para obtener los recursos que necesita la ciudad”.

Respecto a la negativa del candidato de Esquerra Republicana, Ernest Maragall, a pactar con el PSC, Collboni ha relativizado esa afirmación porque “hará lo que le diga Aragonès que tiene que hacer. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Dijo que nunca votaría los presupuestos del Ajuntament, y 72 horas después manifestaba que los apoyaría porque se lo había pedido el presidente de la Generalitat”. Jaume Collboni ha zanjado la cuestión aseverando que “yo sería un poco más contenido a la hora de poner líneas rojas o verdes, porque en el caso de Maragall, acabará haciendo lo que diga Aragonès”.

Sobre la decisión que tome en función del resultado del 28-M, el alcaldable del PSC ha sido categórico, y ha sentenciado que “cuando uno no gana, pierde. Y cuando uno pierde, se va a la oposición”. Collboni ha asegurado que “no abandonaré el Ajuntament”. El número uno del PSC por Barcelona ha explicado que “cuando uno tiene un mandato democrático, lo tiene que ejercer. Lo que no puede parecer es que vienes a hacer turismo a la campaña electoral”. Finalmente, ha remarcado que “probar suerte, y si no sale, me vuelvo a casa, no me parece respetuoso con los electores. Esto es algo mucho más serio”.