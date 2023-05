Sánchez pone en la diana a Feijóo tras su lapsus en Badajoz: "Va a terminar la campaña pidiendo el voto para el PSOE"

Ni un día de campaña ha tardado Pedro Sánchez en tirar con flecha a Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Gobierno ha ironizado con el error del líder del PP, que confundió Extremadura con Andalucía, asegurando que va a terminar pidiendo el voto para el PSOE. El jefe del Ejecutivo sigue así la estela del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que le comparó con Mariano Rajoy y con Pablo Casado, y trata de desviar con ataques y anuncios el foco de la inclusión de condenados por pertenencia a ETA en las listas de EH Bildu, un asunto que los socialistas creen que no les pasará factura, pese a que el PP ha visto un filón que se prevé que exploten hasta que se abran las urnas.

"Va a acabar pidiendo el voto para el PSOE... al tiempo", ha lanzado el presidente en el Palacio de Congresos de Sevilla, donde ya estuvo hace pocos meses rememorando el 40º aniversario de la llegada de Felipe González a la Moncloa y donde ha elegido hacer su primera aparición en campaña electoral, que arrancó el jueves mientras él estaba en Washington. Allí se reunió con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Con una asistencia de 2.800 personas, ha querido apoyar a Antonio Muñoz, actual alcalde de Sevilla. Andalucía, a diferencia de otras comunidades, no tiene elecciones autonómicas, pero sí municipales. Y para el PSOE es una prueba de fuego, pues pretenden mantener grandes ciudades pese a la mayoría absoluta cosechada por Juanma Moreno (PP) hace dos años.

Con un tono duro en ocasiones, ha querido arengar al partido, sabedor de que las autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo son también una prueba de fuego para él y para Feijóo. Sánchez ha asegurado que el PSOE será la primera fuerza en esos comicios y ha vaticinado que los 'populares' "van a llevarse un disgusto bien importante". Sobre los lapsus del presidente del PP también ironizó hace días Zapatero: "Parece Casado cuando parece que no va a llegar y Rajoy cuando no se le entiende", señaló en otro acto de partido.

Como viene siendo habitual en las últimas semanas, Sánchez ha aprovechado este mitin para realizar un nuevo anuncio, que Moncloa había distribuido previamente a que el presidente subiera a la tribuna. El Gobierno, señalaron las mismas fuentes, prevé aprobar en Consejo de Ministros una iniciativa legislativa que declarará nulas "todas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyan o que discriminen a la hora de contratar productos o servicios; evitará que se puedan tener en cuenta los antecedentes oncológicos "para imponer condiciones más gravosas en los contratos de seguros; establecerá "por primera vez el derecho a no declarar que se ha padecido cáncer cuando se vaya a contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario". Es hacer realidad el llamado olvido oncológico.

Así las cosas, el presidente trata de que se olvide lo antes posible una polémica que puede empañar la campaña de los socialistas: la inclusión en las listas de EH Bildu de personas condenadas por pertenencia a ETA e, incluso, con delitos de sangre en su historial. El PSOE puede pagar caro sus pactos con la formación abertzale, un daño que el PP tratará que sea mayor señalándolo en cada intervención pública. Sánchez no se ha referido hoy al asunto, pero sí lo hizo ayer. En rueda de prensa desde Washington, apuntó "hay cosas que pueden ser legales pero no son decentes", en línea a lo dicho antes por varios ministros y dirigentes socialistas.

Fuentes de la dirección de Ferraz insisten en privado en su rechazo a la inclusión de estos candidatos, pero piden no caer en la "trampa" de la derecha, a la que critican por "hablar solo de ETA". Desde la cúpula del partido niegan que la polémica pueda hacerles daño electoral y aseguran que solo muestra que el PP no tiene proyecto. En este sentido, declaran que van a seguir hablando de "política útil", contando lo que han hecho hasta ahora en el Gobierno y lo que les queda por hacer. "No son promesas electorales, son medidas que se aprueban", dijo Sánchez.