El mandato de Almeida y Villacís se extingue con el último Pleno antes del 28-M

Tras la pandemia y los consiguientes Pactos de la Villa, después de Filomena, la estafa de las mascarillas, la recuperación del PIB preCovid o el cumplimiento de los límites de calidad del aire que fija la UE, ha llegado, finalmente, el último pleno ordinario que celebra Cibeles antes de las elecciones del próximo 28 de mayo. Sin muchos acuerdos de calado, a excepción de una solución para que las viviendas del Plan 18.000 puedan comprarse a precio protegido, las fuerzas que componen el Ayuntamiento de Madrid han aprovechado para hacer balance de estos cuatro años de mandato del alcalde José Luis Martínez-Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís. Pero también han podido despedir, por todo lo alto, a aquellos concejales que abandonan su sillón de cara a la próxima legislatura.

Como cada último martes del mes, la sesión ha dado comienzo al filo de las 9:15 horas. Antes de abordar el primer punto del día, los 57 concejales se han puesto en pie para guardar un minuto de silencio por la muerte del escritor Fernando Sánchez Dragó y las dos víctimas mortales del restaurante en la plaza Manuel Becerra. Después, a petición de la oposición, Almeida ha subido al atril para evaluar su paso por Cibeles, un periodo que ha dicho cerrar "convencido" de que deja un "Madrid mejor, con mayor calidad de vida y preparado para el futuro".

El candidato del PP a la reeleción ha sacado de pecho de haber heredado de la exalcaldesa Manuela Carmena una capital "en estado de abandono y retroceso económico" que, ahora, "es el motor económico de España", creciendo "un 7% del PIB y habiendo reducido la deuda en mil millones de euros". Asimismo, ha recordado que se han creado "66 carriles adicionales de bus, líneas nuevas como la circular, o la que une el PAU de El Cañaveral con Becerra" e infraestructuras "necesarias" como la plaza de La Vaguada, la nueva Puerta del Sol o las obras del Mahou Calderón. En lo social, ha presumido de haber repartido "22.000 tarjetas familia, con recursos pionero para mujeres víctimas de violencia de género".

Muy distinta ha sido la lectura de estos cuatro años de la líder de Más Madrid y jefa de la oposición, Rita Maestre, quien la ha calificado de "desgobierno" por no haber "mejorado la vida de los madrileños". De vuelta al ruedo político tras varios meses de baja por maternidad, Maestre le ha afeado a Almeida que su legado sea la "nada" por pasar "más tiempo en Génova que en Cibeles".

Villacís, alcaldable de Cs y número dos de Almeida, se ha congratulado de haber "cumplido y ejecutado el pacto de coalición con el PP", si bien ha empleado casi todo su turno de palabra en lanzar un dardo a los ediles que han abandonado el ala naranja en las últimas semanas, Pepe Aniorte, Ángel Niño o Sofía Miranda, sobre los que ha dejado entrever que no tienen "honor, valor, palabra" y se dedican a "huir". Aun cuando "todas las encuestas" recogen que entran en Cibeles, Villacís ha reconocido que son "momentos difíciles" en la formación liberal, pero que se presenta a las urnas con gente a la que la política "no les ha cambiado". "Gente imperturbable, incorruptible", ha rematado recibiendo el aplauso de solo la mitad de los suyos. El delegado de Emprendimiento, Niño, ya parte de la lista electoral del PP, como los ediles Martín Casariego, Concha Chapa, Alberto Serrano y Miranda, no se han inmutado.

Fiel a su estilo, Javier Ortega Smith ha cargado con dureza contra el alcalde, al que ha llamado "mentiroso" por haber utilizado un "fraude electoral" para amparar la constitución del Grupo Mixto en el "mandato del incumplimiento", como lo ha bautizado. "Todo termina como empezó. Prometiendo para volver a incumplir", ha afeado el líder de Vox, quien espera un nuevo comienzo para la próxima legislatura, de la mano de Almeida en un Gobierno de Coalición. "Es la mejor forma de vigilar que no traicione a sus votantes", se ha justificado después ante los medios. Almeida, como otras veces, ha declinado la oferta: "No es creíble que vote sistemáticamente contra nosotros" y "me insulte en el último año y medio" para ahora pedir una alianza.

El más feliz de todos esta mañana era Luis Cueto, líder de Recupera Madrid, un partido instrumental conformado por profesionales ajenos a la política. Aunque hace unos días se vio obligado a montar esta agrupación "carcasa", el 'carmenista' no ha cejado en su empeño de recabar apoyos para su candidatura. "Hoy 25 de abril, día de afirmación ciudadana y democrática en muchos países, me llena de orgullo y satisfacción anunciarles que aquí están 8.000 firmas", ha informado, sujetando dos fajos de papeles llenos de rúbricas. Un gesto simbólico, pues tan solo el 30% de sus avales traen aparejadas fotocopias del DNI ni huellas dactilares, requisitos que exige la secretaría del Ayuntamiento para una agrupación electoral, como era la idea en origen.

También ha sido un día de despedidas. Una de las más emotivas la de Mar Espinar, quien ha ejercido como portavoz del PSOE desde la dimisión de Pepu Hernández, en septiembre de 2021. Entre sollozos, la nueva compañera de Juan Lobato en la Asamblea de Madrid, ha reconocido que "duele mucho" decir adiós cuando ha sido "muy feliz aquí". Y tras acordarse de todas las personas que le han acompañado en su aventura, ha dedicado unas palabras a Almeida, con el que en tantas otras ocasiones se ha enzarzado. "Muchas gracias, por el cariño y por el respeto. Gracias por su inteligencia y no utilizarla para hacer el bien y así dejarme espacio para hacer oposición. Me llevo un recuerdo imborrable de usted. Creo que en el fondo hay un Almeida sensato en ese corazón aburguesado". Como ella, se marchan de la corporación la concejala del Grupo Mixto Marta Higueras, de Más Madrid Javier Barbero, del PP Blanca Pinedo o de Vox Pedro Fernández.