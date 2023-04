Almeida y Ortega Smith culminan el mandato a la gresca: "¿Me pide una coalición y vota con la izquierda?"

El mandato del Gobierno de PP y Cs arrancó en 2019 gracias al apoyo de Vox a la investidura de José Luis Martínez-Almeida como alcalde. Cuatro años después, la legislatura está a punto de concluir con los dos socios en liza, escenificando su enfrentamiento en el rechazo del partido de Javier Ortega Smith a las principales propuestas del Gobierno municipal en el último pleno ordinario antes de las elecciones del próximo 28 de mayo. Pese a todo, este martes, el alcaldable de Vox no ha rehuido la oportunidad de tenderle la mano -otra vez- al candidato popular a la reeleción para conformar una alianza tras los comicios. Almeida ha declinado la oferta -de nuevo- alegando que "no es creíble que quiera una coalición con aquellos contra los que vota sistemáticamente".

La primera iniciativa en caer ha sido la Ordenanza que ha presentado el delegado de Innovación, Ángel Niño, para que el entorno de Villaverde se convierta en un campo de pruebas de proyectos innovadores en la capital. 20 kilómetros cuadrados, donde volarían drones y circularían coches sin conductor. No obstante, Vox -junto a la oposición al completo (Más Madrid, PSOE, y Grupo Mixto)- ha tumbado la iniciativa porque consideraba que el "texto es malo" desde el punto de vista de la "responsabilidad contra terceros". "Mi grupo es un enamorado de la innovación, pero la ordenanza es tan mala que ni siquiera hemos presentado enmiendas", ha lanzado la edil Arantxa Cabello. Su artífice, el exedil de Cs ha lamentado que "la izquierda y Vox" se opongan "al avance de Madrid", contra una "iniciativa pionera en Europa".

La segunda propuesta que han echado al traste Vox y todas las fuerzas de la izquierda ha sido la aprobación de dos suplementos de crédito de 92 millones de euros, uno y 6 millones, otro. "Con ese dinero se pretende hacer inversiones como la restauración de la Puerta de Alcalá, dos centros de mayores en Latina y Usera, la reforma de Prado 30 como centro cultural, áreas infantiles...", había enumerado previamente su madrina, la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo. La concejal de Vox Cabello ha justificado el 'no' de su partido a la iniciativa en que "no se administra bien" los fondos. "No veo en Madrid nada más que muchas obras, pero ninguna chicha. Han hecho lo que dicen que no iban a hacer: endeudar, endeudar y endeudar hasta el infinito y más allá", ha recriminado.

Fuego cruzado entre Almeida y Ortega Smith

Tras las dos votaciones infructuosas, el alcalde y candidato del PP a revalidar el cargo ha comparecido ante los medio de comunicación. "Javier Ortega Smith ha votado a favor de la enmienda a la totalidad de Rita Maestre a la ordenanza de generación de espacio público innovador y de emprendimiento en la ciudad de Madrid", ha empezado reprochando Almeida para criticar que "esta es la tónica" que ha seguido el líder de Vox "en el último año y medio en este Ayuntamiento". "Creo que es bueno dejarlo sentado de cara a las próximas elecciones y de cara a tener un gobierno sólido, fuerte, estable", ha remachado, frente a la propuesta de su socio de investidura de conformar un gobierno de coalición si no logra aunar una mayoría absoluta en la urnas de primavera.

Con anterioridad, Ortega Smith había retirado su intención de entrar en Cibeles para "vigilar" a Almeida, que, a su juicio, "ha incumplido todo aquello que le ha dado la real gana". "Que Vox esté en el Gobierno es la mejor garantía para que el PP no vuelva a engañar en sus propuestas", ha declarado, poniendo como ejemplos de la "falta de palabra del alcalde" las "miles de viviendas y aparcamientos disuasorios sin construir o el Madrid Central de Carmeida".