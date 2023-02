Villaverde será un gran campo de pruebas de drones, robots de reparto y coches autónomos

Si es usted vecino de Villaverde, o está de paso por el distrito, puede que en los próximos meses aviste en el cielo un dron de reparto o se cruce, por la carretera, con un coche sin conductor. Que no cunda el pánico. No estará interrumpiendo el rodaje de una película de ciencia ficción, sino que asistirá al nuevo Sandbox de Movilidad de Madrid, un proyecto de innovación que convertirá los 20 kilómetros cuadrados de este enclave del sur en el campo de pruebas tecnológicas más grande de toda Europa.

Un 'sandbox' es un entorno de pruebas cerrado y seguro donde pueden ensayarse innovaciones tecnológicas de forma controlada y con población real antes de ser comercializadas o implantadas masivamente. Con la aprobación en la Junta de Gobierno de este jueves del nuevo marco regulatorio para el Sandbox de Madrid, el plan que lleva dos años fraguando el Área de Delegada de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento capitalino pasará por el próximo Pleno municipal de Cibeles. De ser aprobado, colocará a la capital como una ciudad referente en el mundo para atraer proyectos innovadores que quieran sacar sus prototipos a la calle, agilizando plazos y procesos, sin tanta burocracia.

"En Villaverde, básicamente, se hará un vacío y no se aplicarán las ordenanzas por un tiempo limitado, con el fin de probar proyectos e innovaciones tecnológicas distintas", ha explicado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís en rueda de prensa. "Para instalar farolas inteligentes que reduzcan la intensidad de la luz si no detectan actividad a su alrededor pueden pasar dos años, pero con esta nueva ordenanza podrían ser solo seis meses, al no tener que pasar las empresas, startups o universidades por todas las ventanillas del Ayuntamiento, solo por la nuestra", matiza a 20minutos el concejal y titular municipal de Innovación, Ángel Niño.

Vehículo autónomo que podría circular por las calles de Villaverde. Ayuntamiento de Madrid

El plan, que ya ha albergado varias pruebas piloto, convertirá los 20 kilómetros cuadrados de superficie de este enclave del sur madrileño en un "oasis" para testear inventos del futuro de todo tipo en entornos reales. "Por ejemplo, un coche sin conductor que frena cuando la pelota de un niño cruza la carretera", explica Niño. Hasta ahora, los vecinos han mostrado "mucha curiosidad" por el proyecto, lo que para el edil naranja "es una buena señal".

A través de este 'sandbox', no solo se prevé crear entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo, sobre todo tecnológicos, sino que también se espera posicionar a la capital entre las diez primeras ciudades inteligentes (smart cities) del globo, generando una inversión de más de 300 millones de euros por parte de grandes empresas y startups. "A nivel mundial, en la actualidad, solo existen dos áreas que reúnan estas características, que se encuentran en Singapur y en California (EEUU)", ha apuntado Villacís.

La elección de Villaverde para el testeo de invenciones relacionadas con la movilidad, sostenibilidad y urbantech no es baladí, sino que responde a la "apuesta grande" del Consistorio madrileño en "regenerar barrios" a los que, por su "no tan alta renta socioeconómica", a veces no llegan estos proyectos, cuenta Niño. "Madrid sigue en el camino de estar a la vanguardia tecnológica", ha señalado la vicealcaldesa, para la que fue "un acierto" que hubiese un área específica encargada de la innovación en la ciudad.