Almeida ofrece el hermanamiento de Madrid con Tel Aviv tras la ruptura de Colau con Israel

Ni 24 horas después de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, rompiera los lazos de la Ciudad Condal con Israel, el alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, ha anunciado este jueves que enviará "hoy mismo" una carta al regidor de Tel Aviv, Ron Huldai, donde le ofrecerá que ambas ciudades se hermanen. Para el popular madrileño se trata de una "ocasión estupenda" para mostrar a todo el Estado de Israel que "Madrid tiene claro donde tiene que estar y cuál es el lado correcto".

En estos términos se ha expresado el primer edil durante la rueda de prensa posterior la Junta de Gobierno, donde ha señalado que el movimiento de Colau "tiene un tufo antisemita importante" por que "el culpable para la izquierda siempre es el mismo, Israel".

Almeida hacía referencia a la misiva que remitió Colau al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y en la que escribió: "Hemos decidido suspender temporalmente las relaciones con el Estado de Israel y con las instituciones oficiales de este Estado incluyendo los acuerdos de hermanamiento con el Ayuntamiento de Tel Aviv, hasta que las autoridades israelitas pongan fin a la violencia sistemática de los derechos humanos".

En resumidas cuentas, el movimiento de la alcaldesa de Barcelona persigue exhibir una protesta contra el régimen de sometimiento que sufre Palestina, para lo que el Consistorio barcelonés ha decidido cortar todo vínculo con el Estado israelí. También ha suspendido el hermanamiento que, desde hace 25 años, estrecha un ligamen fraternal de Barcelona con Tel Aviv.

Además de "no" compartirlas, el primer edil madrileño ha dicho que estas "conductas en nada benefician a la convivencia de una sociedad plural y diversa". Que no van a "dar pábulo a comportamientos que tienen un claro tufo antisemita". Y que, aunque desconoce "las razones" por las que no estaban hermanadas ambas ciudades, este jueves darán traslado a Tel Aviv que "Madrid está dispuesto a firmar de inmediato un acuerdo de hermandad con el que podrán estrechar sus relaciones".

Cabe apuntar que en los próximos días 12 y 13 de febrero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajará a Israel con el objetivo de intensificar las relaciones con su Estado y mostrar la gran capacidad de la región para atraer inversiones y proyectos.