Almeida confía en gobernar sin Vox porque Ortega Smith "no" es fiable: "Me intentó tender una trampa"

Ha pasado casi una semana de la reunión sobre las normas urbanísticas de Madrid donde Javier Ortega Smith le lanzó un guante al alcalde para formar un gobierno de coalición en la próxima legislatura entre PP y Vox. Y, visto lo visto, nada ha cambiado. El portavoz de la quinta fuerza en Cibeles sigue refrendando su exigencia de entrar en el Gobierno municipal en caso de sumar mayoría absoluta con los azules tras las elecciones del 28 de mayo. A lo que el popular se resiste, convencido en que podrá ser reelegido en las urnas sin necesidad de matrimonios políticos. Pese a las diferencias, la razón de sus posturas, paradójicamente, coincide: no confían el uno en el otro.

"Espero no tener que gobernar con Ortega Smith porque creo que no es fiable, que prima sus intereses particulares por encima de los de la ciudad", ha señalado este martes el alcalde, quien además opina que los ciudadanos piden a los políticos que se sienten y negocien y el portavoz de Vox no lo ha hecho ni con los últimos presupuestos para la capital ni, tampoco, con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid. "El otro día se quiso sentar con la normas urbanísticas para hacer el paripé y decir que me había hablado de un gobierno de coalición, del cual, por supuesto, no pudo decir que yo le respondiera absolutamente nada", le ha echado en cara. "Uno ya tiene una edad y sabe las trampas que le quieren tender, y Ortega Smith no fue hablar de urbanismo, sino a ver si podía sacar un titular de que 'Almeida estaría encantado de poder gobernar con él".

En estos términos replicaba el alcalde las declaraciones de este lunes de Ortega Smith, quien repitió en un coloquio organizado por Club Siglo XXI que después de las municipales exigirá al primer edil entrar en el Ejecutivo con una representación proporcional a su peso electoral. Según dijo, demandará entrar en Cibeles porque "no se fía" del alcalde y solo así evitaría "que le tome el pelo". "Un cheque en blanco con Almeida y con el PP no lo firmaría jamás", declaró, al tiempo que reconoció que, como "gobernar" en solitario no es "realista", los dos partidos deberán "entenderse" para evitar que gobierne la izquierda.

Con todo, después de cuatro años de relación como socio de investidura, la desconfianza es tal que el líder de Vox quiere que el hipotético pacto de Gobierno se firme de la manera "más visible y transparente posible". A su juicio, Almeida y el PP "han demostrado hasta la saciedad que no son de fiar". Sus líneas rojas, a la hora de cogobernar, seguirían siendo las mismas: bajar al máximo los impuestos municipales, convirtiendo la capital en "un auténtico paraíso fiscal" y revertir definitivamente la zona de bajas emisiones (ZBE) Distrito Centro (antes Madrid Central), cambiándola por un modelo de ZBE a la carta que se activarían puntualmente en las áreas que registren picos de contaminación.

Precisamente por su rechazo al nuevo Madrid Central, los de Ortega Smith se negaron a sentarse a negociar las Cuentas municipales de 2023, algo que esta mañana Almeida no ha tenido reparo en volver a reprocharle. "Con apenas el 7% del voto, cuatro concejales, que son menos del 10% en Cibeles, se ha arrogado el poder bloquear los presupuestos de la capital o las normas urbanísticas y se ha negado a sentarse a negociar en numerosas ocasiones", ha subrayado el regidor para justificar su rechazo a una coalición.