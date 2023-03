Ortega Smith plantea una coalición a Almeida y el alcalde se mantiene "firme en gobernar en solitario"

"Alcalde, te estoy hablando con sinceridad, tienes que ser consciente de que a lo mejor no tienes mayoría absoluta [después de las elecciones municipales del 28 de mayo]. Entonces, ¿Qué vas a hacer? ¿Gobernar con el PSOE o Más Madrid?". Este ha sido uno de los diálogos que han mantenido este miércoles Javier Ortega Smith y el alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, según ha revelado el propio portavoz de Vox nada más salir de una reunión bilateral en el Palacio de Cibeles. 14 meses después de su último encuentro a solas, los socios de investidura se han visto las caras para negociar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, que data de 1997. Aunque, más allá de las normas urbanísticas, el líder de la cuarta fuerza del Ayuntamiento le ha propuesto al primer edil formar un gobierno de coalición en la próxima legislatura. Almeida, en contraposición, ha dicho mantenerse "firme en su propósito de gobernar en solitario".

El encuentro, que ha tenido lugar sobre las 10.00 horas, no ha estado exento de polémica, toda vez que el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, ha sido vetado en la mesa de negociación a petición del líder de Vox. Fuentes, que este martes había anunciado su presencia, ha calificado el inicio de la misma de "esperpéntico", pues, tal y como ha explicado a los medios, Ortega Smith ha amenazado con dejar plantado al alcalde si el edil de Ciudadanos formaba parte del cita. "Como quería que se celebrar la reunión, me he ausentado", ha relatado, visiblemente molesto, la mano derecha de la vicealcaldesa capitalina, Begoña Villacís. "El alcalde no ha intentado interceder porque ha sido una exigencia: o me iba o no se celebraba la reunión. Y tanto el alcalde como yo hemos entendido que lo importante es que se celebrase", ha concluido.

Una vez dentro de los despachos, el candidato de Vox a los comicios de primavera ha aprovechado para tantear su posible entrada al Consistorio durante los próximos cuatro años. "Con el mismo derecho que ha habido un Gobierno de coalición con Ciudadanos, podemos ser ahora quienes entremos a gobernar en el Ayuntamiento. Los madrileños lo agradecerán porque lo que no quieren es que, por no ser capaces de llegar a un acuerdo, termine gobernando otra vez la izquierda nefasta, sectaria e inútil", ha aseverado Ortega Smith, quien calculado incluso las posibles concejalías que exigirían en caso de que el PP requiera de su votos. "Es muy sencillo, lo que quieran los madrileños. Si dicen 'vas a gobernar en un 10%', pues eso, o '50% porque has tenido los mismos votos que el PP', pues cincuenta y cincuenta. Exigiremos el número de concejalías que nos dé la proporción de nuestros votos", ha ahondado al respecto.

El alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, responde al portavoz de Vox durante un acto municipal. Felipe Nombela

A continuación, el alcalde ha respondido al número uno de Vox en Madrid que no se plantea "más gobierno de coalición que con los madrileños", para poder "gobernar en solitario con un gobierno sólido, fuerte, estable, respaldado por una amplia mayoría". Procurando no hacer "cábalas sobre un gobierno de coalición o no", el popular ha rehusado hablar "de lo que ha dicho o no ha dicho Ortega Smith", si bien ha garantizado que él no ha hablado de una posible coalición a lo largo de su encuentro, pues ese "no era el objeto de la reunión".