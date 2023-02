Almeida y Ortega Smith inician el deshielo un año después con una reunión para abordar el plan urbanístico de Madrid

Han pasado nada menos que 14 meses desde la última reunión entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. Al término de aquel careo, allá por diciembre de 2021, el socio de investidura del popular anunció que no apoyaría los presupuestos para la capital al no estar de acuerdo con el Madrid Central que estrenaba Distrito Centro. Este miércoles, sobre las 10.00 horas, volverán a sentarse frente a frente, esta vez con la presencia del delegado municipal de Desarrollo Urbano y edil de Cs, Mariano Fuentes. Sobre la mesa tendrán el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, que data de 1997, cuando no existían las cocinas fantasmas o los pisos turísticos que tantos quebraderos de cabeza suponen hoy para los vecinos.

El encuentro se produce días después de que Ortega Smith solicitase por carta al alcalde mantener una reunión "lo antes posible" para tratar las modificaciones que proponen respecto a las normas urbanísticas. En dicha misiva, el portavoz de Vox dibujaba dos líneas rojas para abrirse a negociar. En primer lugar, "la supresión del texto que se pretende aprobar de cualquier sesgo ideológico, especialmente en lo referido a perspectiva de género, Madrid 360 y Agenda 2030”. Y, en segundo, garantizar "la máxima protección y respeto" a los madrileños en cinco cuestiones "esenciales": cocinas industriales, pisos turísticos, casas de apuestas, hibridación de usos y Estudios de Repercusión de Implantación de Usos.

Es preciso recordar que, el pasado diciembre, Vox, Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto tumbaron en comisión extraordinaria el dictamen elevado por el área de Desarrollo Urbano para tratar de aprobar la modificación del PGOU en Madrid. La oposición al completo se negó a respaldar esa pretendida actualización al entender que dejaba "cojas" algunos asuntos. Y Vox, que era partidario de modernizar el plan, desestimó su apoyo por no haber tenido tiempo suficiente para analizar la cuestión. "Recibimos un borrador de proyecto de 1.700 folios y no se puede estudiar de una forma sería y a fondo en cuatro días", explican fuentes del partido. "Hemos apoyado su necesaria actualización, pero no un borrador que, aparte del tema ideológico -género, Madrid 360 o Agenda 2030- no aporta la necesaria seguridad jurídica en temas clave", añaden.

El alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, durante la sesión plenaria. Rafa Albarran | Ayuntamiento de Madrid.

Tensión en la víspera

En la víspera de la cita, el clima que se respiraba en la Galería de Cristal durante las intervenciones de ambos interlocutores distaba mucho del ánimo de acuerdo y confianza que se presupone a una negociación de estas características. Almeida, por su parte, ha aseverado que acude a la cita con la "voluntad de aprobar las normas urbanísticas porque son fundamentales para seguir avanzando en el ámbito del urbanismo en la ciudad". Aunque ha lamentado que, salvo Vox, "todo el sector está de acuerdo". "El único problema que tenemos es que Vox no se ha sentado a negociar", ha dicho antes de pedirle a "Javier Ortega que sea una negociación leal y no una excusa para decir que se ha sentado con el equipo de Gobierno y no quiere aprobar". "Confío en que no sea una tapadera que oculte que Vox ha votado más con la izquierda que con nosotros, a escasos tres meses de las elecciones", ha agregado.

"Lo digo porque entre las condiciones que ha pedido en la carta, hay algunas que no son competencia del Ayuntamiento", ha deslizado el primer edil. Sobre esto, la vicealcaldesa capitalina, Begoña Villacís, ha señalado que los de Ortega Smith "quieren tocar las casas de apuestas, obviando que esto es normativa autonómica o quieren condicionar los apartamento turísticos sin saber que eso se regula en la ley de propiedad horizontal que se aborda en el Congreso de los Diputados". La edil naranja, por todo ello, ha conminado al portavoz de la cuarta fuerza de Cibeles a que "se pegue un atracón y pongan codos para estudiarse los temas de aquí a la reunión".

Visiblemente contrariado por sus comentarios, Ortega Smith les ha replicado: "No hay derecho a que después de que el equipo de Gobierno pretendió colarnos el gol de 1.700 folios de modificación de las normas de urbanismo sin que tuviéramos tiempo suficiente de estudiarlos, el alcalde salga aquí y diga que cree que esto es una trampa, que no se fía de Vox y que todo esto es un teatro". A su juicio, las reclamaciones de su partido son "de sentido común y perfectamente posibles" y, en ningún caso, las consideran "líneas rojas inalcanzables".

Justo al contrario, el candidato de Vox a las municipales del 28 de mayo ha especulado con que la reunión sea "la excusa que tal vez está construyendo el alcalde de seguir señalándonos de cara a la campaña electoral diciendo que Vox no ha querido aprobar las normas de urbanismo".

Con todo, Almeida ha repetido en varias ocasiones este miércoles que si Ortega Smith "viene con ganas de llegar un acuerdo, habrá un acuerdo. Depende de sus ganas". Este encuentro servirá, además de para avanzar en la reformulación de las normas urbanísticas de la capital, para romper el hielo entre ambos líderes, que desde hace meses han emprendido una cruzada casi personal por asuntos como la seguridad o las restricciones al tráfico en la ciudad. Quien sabe si la aritmética electoral les fuerza entenderse en una posible coalición en la próxima legislatura...