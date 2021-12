Vox votará en contra de los Presupuestos de Almeida: "Como no se abre un ápice, que le vaya bonito"

El grupo municipal Vox vetará los Presupuestos de 2022. "Como (el alcalde) no se abre un ápice, que le vaya bonito", ha apuntado el portavoz Javier Ortega Smith tras su primera, y última reunión, con el regidor popular para hablar de Presupuestos. En la cita, que ha durado una hora, el portavoz le ha comunicado al alcalde que votará en contra y presentará una enmienda a la totalidad.

Lo que no quiere decir que también vaya a vetar las ordenanzas fiscales. Porque tal y como ha recordado Ortega Smith estas "se votan independientemente de los presupuestos" por lo que ha acusado a Almeida de insistir en cuestiones "que sabe que no son verdad", como decir que si no se aprueban estos presupuestos no se podrán bajar los impuestos. Fuentes de Vox confirman a 20minutos, que apoyarán "todas las medidas de interés general, sin carga ideológica".