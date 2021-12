Ortega Smith accede a sentarse a negociar los Presupuestos tras la llamada de Almeida a los carmenistas

Nuevo giro de guion. El grupo municipal Vox está dispuesto a sentarse a hablar de Presupuestos después de un mes y medio de negativas hacia el Partido Popular. El portavoz Javier Ortega Smith ha enviado un correo electrónico al alcalde en el que le cita el jueves para negociar las Cuentas del 2022, según confirma su propio partido.

Acorde a estas mismas fuentes, la decisión de Vox viene después de enterarse por la prensa de que el alcalde había llamado la tarde anterior al Grupo Mixto para abrir una vía de negociación.

La historia ha dado un auténtico giro. A las 10.30 horas de este martes el Grupo Mixto celebraba que el alcalde hubiera agotado la vía Vox para abrirse a ellos, como alternativa. "Estamos muy satisfechos porque, por fin, el Gobierno se abre a negociar los Presupuestos con Recupera Madrid, dejando fuera a Vox".

Lo cierto es que en la pasada tarde la portavoz municipal Inmaculada Sanz descolgó el teléfono para ponerse en contacto con la portavoz de Recupera Madrid. Con ningún otro grupo. En esa llamada le transmitió que el Gobierno municipal prorrogaba el plazo de enmiendas hasta el jueves, para que pudieran replantearse la enmienda a la totalidad que habían anunciado para este martes.

Esta mañana el área de Hacienda se ha puesto en contacto con el resto de grupos municipales para comunicarles los nuevos plazos para que presenten sus enmiendas. De ahí que los carmenistas hayan hecho una lectura exitosa de su estrategia.

Lo que no esperaban era la reacción de Vox a su táctica. Tampoco lo debía esperar Almeida quien ha vuelto a dar la espalda a los carmenistas para tender de nuevo la mano a Vox. Esto a las 13.30 horas. "Esta llamada no ha sido solo al grupo mixto. Ha sido a todos los grupos municipales. Vox tiene 48 horas para rectificar su posición de ni siquiera querer hablar con el equipo de Gobierno". Es más, fuentes de Alcaldía aseguran que "no se van a sentar a negociar con ningún grupo" hasta el jueves, cuando finaliza la prórroga de las enmiendas y podría producirse la cita con su socio de investidura.

Una postura que se contradice con la que había dado esta mañana el Grupo Mixto. Los cuatro carmenistas supeditaban la posible enmienda a la totalidad a las negociaciones que mantuvieran con el PP municipal durante estos dos días de prórroga, dado que entendían que este era el fin de que el alcalde hubiera alargados dos días el periodo de enmiendas.