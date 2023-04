La cuenta atrás para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo ya ha comenzado. Desde este martes 4 de abril se abre el plazo para poder solicitar el voto por correo, un trámite que los ciudadanos castellanoleoneses podrán llevar a cabo hasta el 18 de mayo, diez días antes de la celebración de los comicios. Por su parte, el envío del voto se podrá hacer hasta cuatro días antes de la jornada electoral.

Esta modalidad es la alternativa que se ofrece a los ciudadanos cuando no es posible que acudan a su colegio electoral a ejercer su derecho a voto. Hay que tener en cuenta que si se elige este método ya no se podrá ir a votar presencialmente, pues el voto queda registrado en las Oficinas del Censo Electoral.

En el caso de Castilla y León estas elecciones solo son municipales, pues no coinciden con las autonómicas, que ya se celebraron el 13 de febrero de 2022 y, si no hay un adelanto electoral, se volverán a celebrar en 2026. Lo mismo sucede en Andalucía, Cataluña, Galicia, y País Vasco, que este 28-M no tendrán autonómicas.

¿Cómo solicito el voto por correo?

Para solicitar el voto por correo se debe recoger el impreso de solicitud en una oficina de Correos, que estará disponible desde el mismo día 4 de abril. En esa solicitud se indicará la dirección donde se quiere recibir la documentación. Una vez hecha la solicitud, Correos la enviará a la Oficina del Censo Electoral, donde comprobarán que el solicitante está inscrito en el censo y procederán al envío de la documentación electoral, que consta de lo siguiente:

Una papeleta de cada una de las formaciones políticas que se presenten a cada uno de los procesos convocados.

de cada una de las formaciones políticas que se presenten a cada uno de los procesos convocados. Un sobre de votación para cada proceso

de votación para cada proceso El certificado de inscripción en el censo.

en el censo. Un sobre en el que estará escrita la información de la mesa electoral .

. Una hoja explicativa.

¿Cómo envío el voto?

Una vez se haya recibido la documentación, se debe elegir la papeleta de votación para cada proceso de elección e introducirla en el sobre correspondiente. Es importante recordar que si se quiere votar en blanco no hay que incluir papeleta dentro del sobre. Tampoco hay que incluir ningún documento identificativo en los sobres, pues de ser así se considerará nulo.

El sobre de votación debe ser introducido en el sobre donde está escrita la dirección de la mesa electoral. Este sobre se debe llevar a una oficina de Correos para enviarlo de forma certificada y gratuita hasta cuatro días antes de la jornada electoral.

¿Qué sucede después?

Una vez enviado el sobre, el día de las elecciones, el servicio de Correos enviará todos por correo a las mesas electorales desde las 9.00 hasta las 20.00 horas. A esa hora, terminada la votación y antes de realizar el escrutinio, la mesa introducirá los sobres de voto recibidos por correo en la urna.