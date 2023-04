Solo 19 kilómetros separan la isla de Honshu -la mayor del archipiélago que forma Japón- de la de Hokkaidō formando el Estrecho de Tsugaru. El cabo de Oma cierra el estrecho por el sur, y allí se encuentra un pequeño pueblo de pescadores homónimo. Hasta este punto llegó, hace siete años, Juan Carlos Mackintosh, el propietario de una pesquería ubicada en otro estrecho, el de Gibraltar, para aprender las técnicas utilizadas por los locales para pescar su preciado atún rojo, conocido como Hon-maguro.

"De allí es de donde viene el mejor atún del mundo y es igual que Tarifa (Cádiz), tiene una isla, es muy ventoso, hay mucha corriente, es un estrecho…", describe Mackintosh, cuya pesquería ha adoptado la técnica de captura y sacrificio del atún Ike Jime que ha revolucionado al sector en otra zona de longeva tradición atunera como el Estrecho de Gibraltar.

La pesquería familiar tarifeña -tiene tres barcos y en ella también trabaja el hijo de Juan Carlos, Daniel- ha creado su propio método basado en la técnica que Mackintosh aprendió en Oma. En el centro de todo, según explica el patrón de pesca, está "evitar que el pez sufra", para lo que se le administra una pequeña descarga eléctrica que lo aturde antes de subirlo a bordo.

Una de las tres embarcaciones de la pesquería MC Mackintosh, que faenan durante todo el año en el Estrecho de Gibraltar. JC Mackintosh

Esta técnica no solo se practica por compasión con el animal, sino para evitar que el ácido láctico que el pez segrega al coletear mientras se asfixia en la cubierta del barco provoque que su sabor se vuelva metálico y oscurezca su carne. Tras este paso, se práctica un método de sacrificio rápido mediante la introducción de un alambre por la médula. En la misma cubierta, el pez es desangrado, eviscerado e introducido en unas cubetas con hielo que garantizan su perfecta conservación.

"Al principio, en Tarifa, se reían de nosotros. Decían: 'Estos se creen que van a descubrir América'", recuerda Mackintosh. "Ahora, en teoría, todo el atún que sale de Tarifa es Ikwe Jime porque te pagan más. Pero nadie hace las cosas como lo hacemos nosotros. Unos hacen unas cosas, otros otra, pero nadie hace el proceso completo y, al final, la mentira tiene las patitas muy cortas".

Pesca sostenible y Tratado de la ONU

Lo cierto es que algo está cambiando en el sector pesquero en el Estrecho de Gibraltar y también en otras partes de España. El método Ikwe Jime, del que casi nadie había oído hablar hace apenas cinco años, está en boca de todos y cada vez más pesquerías están tratando de adoptarlo en mayor o menor medida.

Todo un logro para un método de pesca sostenible y artesanal en un tiempo en el que un 34,2% de las pesquerías en el mundo se encuentran en un estado de explotación por encima de sus niveles de sostenibilidad, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este proceder le valió a JC Mackintosh, el pasado noviembre, convertirse en la primera pesquería española de atún rojo en recibir el prestigioso sello azul de pesca sostenible otorgado por la ONG internacional Marine Stewardship Council (MSC).

"El derecho a pescar conlleva la responsabilidad de asegurar que esos recursos marinos se van a mantener para el futuro, tienes que asegurar que no agotes esas especies y en MSC llevamos 25 años aterrizando el concepto de pesca sostenible para combatir la sobrepesca", explica Laura Rodríguez, directora de MSC para España y Portugal.

A los esfuerzos de organizaciones como MSC se ha sumado la propia ONU, con el acuerdo alcanzado el pasado 6 de marzo para firmar un tratado que preserve la altamar con el fin de proteger el 30% del océano en 2030. Aunque la pesca del atún rojo del Estrecho se realiza en aguas españolas, esta especie es conocida por sus largas migraciones, por lo que esta regulación también tendría efectos positivos para la salud futura de los caladeros nacionales.

"Se habla de 'océanos', pero, realmente, todo el océano está conectado y, en concreto, en altamar se estima que hay 290.000 especies y todas las rutas migratorias de cetáceos, de especies como el atún y tiburones se producen en alta mar", explica Rodríguez. "Proteger las aguas internacionales también va a tener una incidencia en que luego, en las áreas costeras, se pueda tener también una biodiversidad en buen estado de salud”.

Las cuotas que salvaron el atún del Estrecho

Precisamente, el estado de salud del atún rojo en el estrecho pasó por graves problemas hace 15 años, cuando la sobrepesca estuvo cerca de acabar de extinguir la especie en la zona. Entonces, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), la asociación internacional que se ocupa de la gestión de esta especie en este océano, estableció unas restrictivas cuotas máximas de pesca que podía llevar a cabo cada barco.

Fue entonces cuando Juan Carlos Mackintosh, que hasta entonces había gestionado constructoras, promotoras y restaurantes en su Pedro de Alcántara natal, una localidad cercana a Marbella, decidió comprar un barco pesquero en el puerto de Tarifa. Hasta entonces, para él, la pesca había sido una afición que había practicado también con sus hijos, pero nunca de forma profesional.

Durante varios años, se dedicó a adquirir y alquilar cuotas de pesca que "nadie valoraba" entonces. En 2015 le propuso a su hijo mayor, Daniel, dejar de ceder los derechos y echarse a trabajar a la mar. Un año después, compró dos billetes de avión y se fue con su mujer a recorrer Japón durante 30 días.

"Mi padre me presentó el proyecto y, la verdad, es que tuve un poco de dudas", admite Daniel Mackintosh. "Estaba todo el día delante de un ordenador encerrado así que decidí cambiar a naturaleza, ballenas, delfines y viento… Ahora vivo en Tarifa con toda mi familia, mi mujer, mi hijo y mi hija, que ya es tarifeña".

Daniel Mackintosh (derecha) brinda con dos marineros en el interior de la embarcación de la que es el patrón. JC Mackintosh

Como su padre, también afirma que la técnica Iwe Jime que trajeron de Japón está creando escuela en el Estrecho, aunque también cree que nadie la ha adoptado de forma tan estricta como ellos.

"Yo tengo dos sueldos de dos marineros que solo se dedican a eso y, al final de año, es un pico, pero nosotros no buscamos cantidad, estamos enfocados a la calidad. Lo primero es que el animal no sufra”, explica Mackintosh hijo, responsable de flota y patrón de barco de la pesquería. "Ya hay otros barcos que lo hacen y, luego, están los típicos que no hacen nada, que siguen pescando como se ha pescado toda la vida, se embarca y se deja que el animal se ahogue abordo, no se mira por el animal, es simplemente pescar, el animal sufre, se ahoga, porque al final no está en su medio y eso es lo que queremos evitar".

En noviembre de 2022, las cuotas de salmón roja establecidas por la ICCAT volvieron a crecer por primera vez en 15 años ante las evidencias científicas de que la población de atún rojo había logrado recuperarse en el Estrecho. Los atunes pequeños, demasiado jóvenes para la pesca, son cada vez más abundantes y llegan a hacer imposible la captura de sus mayores algunos días.

"Cuando hay mucho pescado pequeño, mi hijo me viene y me dice: 'Papá, es que así es imposible'", declara el padre y fundador de la pesquería familiar JC Mackintosh. "Yo le digo: 'Dani ve la parte buena, esa es la riqueza, lo que va a garantizar que tú vas a tener pesca y tú hijo va a tener pesca, tú nieto va a tener pesca… Mientras tú veas el atún pequeño, verás futuro'".

