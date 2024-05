Alejandro Fernández: "El PP es la única llave de cambio real en Cataluña"

El candidato popular a la Generalitat, Alejandro Fernández, se enfrenta a sus segundas elecciones con el único objetivo de "intentar acabar con el proceso separatista".

Si el PSOE y los independentistas consiguen gobernar, ¿habrá triunfado la apuesta por la amnistía?Illa ha estado entregado a ERC todo este mandato; por lo tanto, ya ha gobernado el separatismo con la ayuda del PSC. No me cabe ninguna duda de que si eso es lo que tiene que hacer Illa para mantener a Sánchez en la Moncloa, volverá a plegarse al separatismo.

¿Tiene el beneplácito de Génova para sus pactos postelectorales?Soy el candidato y me corresponderá a mí tomar las decisiones que tenga que tomar en relación a los acuerdos. Me siento absolutamente respaldado y mi sintonía con Feijóo sobre lo que hay que hacer en Cataluña es total.

¿Nunca veremos al PP pactando con Junts?Junts no tiene nada que ver con la antigua Convergència, por lo que no se puede llegar a acuerdos con quien considera que España es una dictadura fascista y que todos los que no piensan como ellos somos fachas represores. Lo siento, pero con gente así, no.