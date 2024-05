Jéssica Albiach, la candidata que trata de resistir el huracán Illa y que defiende un pacto con PSC y ERC en la Generalitat

En estos días de campaña electoral en Cataluña marcados por el anuncio de Pedro Sánchez de que continuará como presidente del Gobierno, la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach (Valencia, 1979), tiene un objetivo muy claro: evitar que la ola de apoyo despertada por Sánchez en el bloque progresista se lleve al PSC un buen pedazo de los apoyos de su partido. Albiach, que ya fue candidata en 2021 —en esas elecciones catalanas bajo la marca En Comú Podem—, ha endurecido en los últimos días el tono de su campaña hacia los socialistas, aunque manteniendo la oferta que los comuns llevan años planteando para el Govern: un pacto progresista con PSC y ERC.

Albiach nació y creció en Valencia y no se trasladó a vivir a Cataluña hasta sus años de adulta. Periodista de formación y también con estudios de fotografía, trabajó en varios gabinetes de comunicación de partidos políticos y también en prensa. Ella misma, no obstante, asegura que fue el 15-M el momento en el que se politizó con mayor intensidad, y eso se tradujo en que comenzase a militar en Podemos en el año 2014, el de la puesta en marcha del partido morado. Su entrada en la política institucional tuvo lugar un año después, en 2015, cuando fue elegida diputada en el Parlament de Cataluña por la coalición Catalunya Sí que es Pot, la marca nacida al calor de Podemos y en alianza con ICV y Barcelona en Comú.

Su entrada al Parlament fue como parte de la cuota de Podemos en esa coalición, pero Albiach pronto comenzó a ganar peso en el grupo parlamentario. Tanto que, tras revalidar su escaño en las elecciones autonómicas de 2017 —tras la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno a causa de la declaración de independencia ilegal—, fue escogida presidenta del grupo parlamentario de En Comú Podem tras la dimisión del hasta entonces líder, Xavier Doménech. En diciembre del año siguiente, 2019, fue escogida como colíder de Catalunya en Comú junto a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la exalcaldesa de Castelldefels, Candela López.

Hasta 2021, no obstante, Albiach no figuró en un cartel electoral. Fue ese año cuando asumió por primera vez la función de cabeza de lista al ser elegida candidata de los comuns a la presidencia de la Generalitat. Sus resultados permitieron a la formación mantener sus ocho escaños en el Parlament de Cataluña, y durante la última legislatura Albiach ha sido la portavoz de un grupo que ha tratado de llevar hacia un entendimiento con ERC y el PSC y con el que ha intentado hacer bandera de las políticas sociales. A trompicones, esa alianza progresista funcionó en 2023, cuando los tres partidos aunaron sus votos para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat.

No obstante, ese pacto no pudo reeditarse en el año 2024 por la negativa de Albiach y los suyos a suscribir el acuerdo entre PSC y ERC para unas nuevas cuentas. Los comuns rechazaron el proyecto presentado por el Govern por la negativa de sus socios a detener el proyecto para la construcción de un macrocasino de la franquicia Hard Rock en Tarragona. Y, aunque las heridas abiertas por esa negativa siguen muy presentes —fue la causa del adelanto electoral en Cataluña, que a su vez llevó al Gobierno central a renunciar a negociar sus propios Presupuestos de 2024—, Comuns Sumar quiere hacer borrón y cuenta nueva y lleva insistiendo meses en que su alternativa de gobierno es precisamente un acuerdo con PSC y ERC.

"Nosotros creemos que tenemos que conseguir entendernos con el PSC, con ERC y con la CUP", volvió a señalar este mismo jueves Albiach en una entrevista en TV3, cuando señaló que "es una anomalía" que "teniendo uno de los parlamentos más progresistas de Europa, siempre acaba por medio Junts per Catalunya". Eso, no obstante, no implica que Comuns Sumar esté evitando las críticas a los dos principales partidos progresistas catalanes durante la campaña, especialmente con respecto a asuntos sociales, infraestructuras y la gestión de la sequía.

Críticas al PSC

En relación a esta última crisis, el jueves Albiach calificó de "escándalo" el anuncio de que, por ahora, ni Barcelona ni Girona restringirán el uso de agua en los hoteles. "A ti te pedirán que recojas el agua que sale fría cuando vas a ducharte, a los campesinos no les dejarán regar sus campos, pero ni ERC, ni PSC, ni nadie hace nada por cerrar la barra libre de agua en el turismo", denunció la candidata de Sumar Comuns, que previamente había cargado contra el Govern de Pere Aragonès (ERC) por no estar "haciendo uso" de sus competencias de construcción de vivienda pública.

No obstante, si en algo está centrando el tiro Albiach en la campaña es en presentar a su formación como la única que apuesta sin fisuras por un pacto netamente de izquierdas que excluya a Junts. ERC y la CUP no descartan pactos con los posconvergentes porque comparten su independentismo. Y el PSC, que hasta este jueves se había mostrado esquivo con respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos con los de Carles Puigdemont, ya no lo descarta como socio. "Voy a postularme a la investidura si gano las elecciones y me gustaría formar un gobierno fuerte y estable", de carácter "transversal", señaló este jueves el candidato socialista Salvador Illa, que no quiso descartar adrede a Puigdemont.

Illa, eso sí, matizó que no pactaría con Junts "a cualquier precio", es decir, aceptando un proyecto independentista. Pero, para Albiach, la mera disposición del PSC a hablar con la derecha secesionista es una prueba de que los socialistas no priorizan un pacto progresista tras las elecciones. "Illa y el PSC no pueden haberlo dejado más claro, Comuns Sumar somos la única garantía de que Junts no forme parte del próximo Govern de la Generalitat", sostuvo este jueves la candidata.

Este endurecimiento del tono contra los socialistas catalanes se debe a que comuns y PSC comparten una fracción de sus votantes indecisos entre votar a Albiach o a Illa. Pero también responde a una maniobra defensiva por parte de Comuns Sumar, donde el parón de cinco días que hizo la semana pasada el presidente Pedro Sánchez provocó el temor a que hubiera una concentración de voto en los socialistas. A la formación aún le queda la recta final de la campaña para intentar parar el huracán Illa.