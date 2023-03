Walter Venegas pasa su brazo tatuado por encima de los hombros de su vecino de enfrente, Galo. "Somos como Astérix y Obélix y esto es la Galia", bromea frente a la entrada de su parcela. Es este espacio de unos 400 metros cuadrados rodeado por una verja, tiene su pequeño mundo. Dos caravanas -técnicamente, mobile homes- que llevan décadas ancladas al suelo, un techado de uralita y una piscina desmontable con el agua turbia.

"Estaba cansado de tanto coche, de tener que buscar aparcamiento, de escuchar a todos los vecinos, de vivir en una colmena y, además, en un barrio un poco justillo, que no es La Moraleja", declara Venegas, sentado en un sofá en el porche embaldosado junto a una de las dos caravanas de la finca.

Su parcela es una de las 500 que conforman el Caravan Garden de Aldea del Fresno, al sur de la Comunidad de Madrid, un camping de caravanas que, con los años, ha ido adquiriendo el aspecto de una urbanización por las reformas que han ido acometiendo aquí los propietarios. Según afirman los propios vecinos, cada vez están llegando aquí más personas a vivir durante todo el año y no solo los fines de semana, huyendo de los prohibitivos precios de la vivienda en la capital.

Antes de mudarse aquí el pasado mes de julio, a sus 39 años, Venegas había vivido en Alcorcón, en Londres, en Ibiza y en Villaverde, un distrito obrero del sur de la capital. "En invierno hace fresquito, pero a mi no me molesta", afirma Venegas. "Aquí me quiero jubilar y adecentar esto, acabo de llegar, tampoco tengo mucho dinero, ya me costó pagarlo en su momento, pero igual vienes en diez años y tengo aquí una piscina al infinito y un chaletazo".

De camping a zona protegida

Entre el municipio de Aldea del Fresno y el terreno que ahora ocupa el Caravan Garden, el río Alberche serpentea formando meandros y en sus riberas hay una zona con merenderos. Toda esta área estuvo ocupada por un camping hasta que, en los años 80, el río se desbordó y quedó anegada. Los usuarios de ese camping fueron los primeros en llegar al nuevo terreno -perteneciente al marqués de Griñón- establecido para aparcar caravanas en 1987. El boca a boca hizo el resto y las parcelas fueron siendo adquiridas por aficionados al caravanismo.

"La idea era como un camping, pero siendo privado, algo más estable. Una parcela en propiedad que ya no pagas al camping, sino que es tuya", explica Roberto Cerrato, presidente de la comunidad de la primera fase del camping y que empezó a venir los fines de semana al Caravan Garden con sus padres siendo un niño. Nadie, salvo una persona, vivía allí todo el año. "Esto, cuando empieza, no es como un pueblo con muchos años de historia, es un camping que empieza de cero, con personas de 40, 50 o 60 años, con su trabajo y que lo usan los fines de semana. Luego, esa gente se va jubilando y sí que lo va usando un poco más".

El interior del Caravan Garden ha ido adquiriendo el aspecto de una urbanización tras años de reformas realizadas por los propios vecinos. Bieito Álvarez

En lo que en un principio eran parcelas casi desnudas, con la caravana y un pequeño módulo de obra con cocina y cuarto de baño, pronto empezaron a surgir pequeñas construcciones: vallas, barbacoas, techados, porches embaldosados… En algunos casos, los menos, hay quien ha levantado auténticas viviendas de hasta varios pisos. Todo este proceso se dejó hacer sin que ninguna administración pusiera límites.

En el año 2000, sin embargo, la zona es incluida en la Red Natura -una red de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea- y empiezan una serie de juicios contra los propietarios que habían realizado construcciones. En la mayoría de los casos las condenas fueron moderadas, pero hace tres meses una mujer de 67 años fue la primera persona en ser encarcelada por delitos medioambientales por haber levantado construcciones en su parcela.

Los vecinos reivindican que la situación se regularice recalificando el terreno como zona urbana, pero el propio Cerrato admite que esa solución, tras la inclusión de la zona en la Red Natura, es prácticamente imposible. "Se ha complicado tanto que, a día de hoy, lo veo inviable, como si me tocara el gordo de la lotería", afirma Cerrato. "Ya está todo enredado y lo de la Red Natura nos mató porque levantarla es muy difícil y no veo a nadie políticamente que pueda hacer esto. Estamos en una calma tensa".

Monos, hipopótamos y rutas escolares

Por las noches, se escuchan los rugidos de los leones, pero Galo, de 49 años, ya está acostumbrado. Cuando con 14 empezó a venir los fines de semana al Caravan Garden con sus padres, del Safari Park aledaño se escapaban los monos, que volcaban los cubos de basura del camping, y hasta algún tigre e hipopótamo. Desde hace dos años, la caravana en la que veraneó durante toda su vida se convirtió en su primera vivienda.

"Esto era de mi familia y veníamos los fines de semana, aunque ahora hay más gente viviendo desde hace unos diez años. Con la crisis, la gente sin dinero acaba viviendo aquí, esto es más barato", declara Galo, mientras su vecino, Walter, le vigila la comida que tiene en el fuego para que no se le queme. "A mí me pasó justo eso, yo vivía en Alcorcón, yo tengo mi piso ahí, pero por tema de dinero, al final pues lo alquilas y lo que sacas por un lado, dinero que te ahorras aquí".

La crisis de 2008 inició una tendencia a la llegada de cada vez más población fija en el Caravan Garden que no ha parado desde entonces. En los años 90, se amplió una segunda fase el camping con otras 215 parcelas que, en este caso, acabaron en buena medida en manos de un solo propietario que ahora las arrenda por un precio mucho más asequible que cualquier vivienda en un pueblo de la zona o, no digamos ya, de la capital.

Hoy en día, hay incluso familias viviendo aquí de forma estable. Una ruta escolar viene a recoger a los niños y los lleva a los colegio y e institutos de Aldea del Fresno y de otros municipios de la zona.

Las calles del Caravan Garden tienen nombres de animales, en homenaje al Safari Park que se extiende junto al camping y del que, hace décadas, se llegaron a escapar animales. Bieito Álvarez

La tendencia a convertir una caravana en una vivienda, no por un gusto por lo aventurero y la vida nómada, sino por los prohibitivos precios de la vivienda, empezó a hacerse recientemente llamativa por su extensión en las Islas Baleares. En Palma de Mallorca, pequeñas comunidades de personas que viven en autocaravanas, en su mayoría trabajadores en el sector hostelero, han empezado a proliferar por toda la isla.

El propio Venegas ya vivió esa experiencia cuando trabajó en Ibiza durante un año. "Empecé en una habitación por la que pagaba 500 euros y me ponía quejas por todo. Buscando otras cosas vi que vendían una furgoneta por 700 pavillos y me la preparé un poco porque en el curro en el que estaba tenía comedor y vestuarios" Dormir y pasar largas temporadas en una caravana fue parte de su vida desde mucho antes, cuando veraneaba con sus padres, miembros de un club que hacía acampadas regionales, nacionales y hasta europeas.

"Yo de chiquito pocos hoteles, que también me gustan los hoteles, pero prefiero estar a ras", declara Venegas mientras lía un cigarrillo y le da un trago a una lata de cerveza en su porche. "Al final, te metes en un hotel o un apartamento y es como una casa y a mi me gusta estar aquí, descansando, ponerme chanclas y a correr".

