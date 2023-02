Sánchez garantiza la continuidad de Unidas Podemos en el Gobierno aunque vote en contra de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

Unidas Podemos seguirá en el Gobierno aunque vote 'no' a la proposición socialista para reformar la ley del 'solo sí es sí'. Así lo ha asegurado el presidente Pedro Sánchez, que ha restado relevancia al hecho de que el PSOE vaya a modificar una de las leyes nucleares para el socio minoritario de la coalición sin su concurso y ha destacado "es mucho más lo que une" a los dos socios de coalición que "lo que les separa". Además, ha contrapuesto su modelo con el de "un hipotético gobierno de coalición" entre Vox y PP, a cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado de acercarse a los de Santiago Abascal. En el plano económico, el jefe del Ejecutivo ha admitido que espera "una ligera alza" de la inflación.

"No va a ser así", ha respondido al ser preguntado en una entrevista en Telecinco por si el Gobierno podría romperse tras ese escenario. Según su relato, lo que el PSOE pretende "no es una corrección política", sino "técnica" de la ley como respuesta a las rebajas de condena, que ya suman más de 600. Estas "han provocado indignación y malestar", sobre todo, ha proseguido, en las víctimas, y es ahí donde se tiene que centrar el debate, a juicio del presidente.

Sánchez no ha cerrado la puerta a un acuerdo de última hora con Unidas Podemos -que en el PSOE dan por imposible-. De hecho, ha declarado que "ojalá" se produjera. No obstante, se ha mostrado confiado de que la propuesta socialista se termine aprobando, incluso "con diputados que no votaron a favor de esta ley pero están de acuerdo en hacer esta corrección técnica". La primera prueba parlamentaria se producirá el 7 de marzo, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, cuando se vote la toma en consideración de la reforma.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha querido destacar que PSOE y Unidas Podemos están unidos "por más cosas" que las que les separan. "La hoja de servicios tanto del PSOE como de Unidas Podemos es francamente notable: hemos hecho avanzar al país", ha declarado. Eso sí, no ha faltado un pequeño recado del presidente, que ha admitido -como en otras ocasiones- que le "gustaría" que "hubiera menos ruido", aunque lo ha justificado con la cultura de ambas formaciones. El PSOE "tiene presencia en la calle, pero una cultura de gobierno muy dilatada". Los morados, en cambio, "vienen de la protesta y están haciendo ese tránsito ahora".

Además, se ha referido implícitamente a la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a la que ha pedido sin mentarla que no haya "equidistancias" y "no escalar verbalmente el conflicto" tras lanzar hace días la duda de si España mandaría soldados a Ucrania. Ni soldados, ni aviones, ha confirmado Sánchez durante la entrevista, en la que sí se ha comprometido a seguir ayudando a Ucrania con más munición, dinero y los tanques Leopard anunciados.

Con todo, Sánchez ha vuelto a defender su unión con los 'morados' -una tónica general en sus últimas intervenciones- ante lo que tienen en frente, que es "un hipotético gobierno de coalición" de PP y Vox. Para él, estas son las únicas dos alternativas y así lo hará saber en la moción de censura que Vox ha registrado este lunes contra él. Además de criticar que no sea Abascal quien la lidere, ha puesto énfasis en el hecho de que el PP se vaya a abstener y no vaya a rechazarla, como hiciera Pablo Casado en la última censura de Vox, en octubre de 2020.

"Servirá para confrontar dos proyectos, el del Gobierno de coalición y el de una posible coalición entre derecha y ultraderecha", ha lanzado Sánchez, que ha señalado a Feijóo por "acercarse a Vox". Además, ha asegurado que esas dos opciones es lo único certero por el momento -al contrario que lo que dicen las encuestas, ha declarado- de cara a las elecciones generales, que serán "más en diciembre que en noviembre".

Un repunte de la inflación

El presidente también ha admitido que España sufrirá "un leve repunte" de la inflación en las próximas semanas por el alza de los precios de la energía, aunque después "bajará". En este sentido, ha destacado que el Gobierno "ha bajado cinco puntos en cinco meses" y que España "el país de Europa con menos inflación y el que más crece de entre las grandes economías europeas".

Todo ello lo ha ligado a las medidas tomadas desde el Ejecutivo, como la rebaja de impuestos o las ayudas directas a los sectores afectados, como el de la alimentación. En lo que respecta a los precios de la cesta de la compra, ha rechazado la toma de nuevas medidas por el momento y ha asegurado que la coalición "está monitorizando" la evolución del coste de los alimentos "para garantizar que el impacto de la guerra sea el menor posible".

"Condena absoluta" al caso Mediador y dardo a Ayuso

Sánchez ha sido interpelado por el caso Mediador, una presunta trama de corrupción por la que ha sido detenido un exdiputado socialista, que ha rechazado de plano. "Condena absoluta", ha incidido el presidente, que ha puesto en valor la rapidez con la que actuó el PSOE con el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, presunto cabecilla del caso. "Esta persona ya no es diputada de las cortes ni miembro del partido socialista", ha respondido el jefe del Ejecutivo, que ha puesto en valor "el modelo de actuación del PSOE" frente al del PP, "que tiene una alcaldesa en Marbella que cuenta con el apoyo de la dirección". "También hemos visto a Feijóo comiendo con el presidente del Consell de Ibiza, una persona imputada".

Tampoco ha faltado un dardo a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que el caso "hará caer al Gobierno". "Me parece sorprendente que diga estas cosas. Nosotros atajamos la corrupción, no la encubrimos", ha concluido.