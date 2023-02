El campo cuestiona la caída de precios de los alimentos que vaticina el Gobierno: "Los costes de producción no están bajando"

El precio de los alimentos es, desde hace meses, motivo de disputas y preocupación para el Gobierno. La inflación en la cesta de la compra alcanzaba el 15,4% en enero, una bajada de apenas tres décimas respecto a diciembre -rebaja del IVA mediante- que apenas ha aliviado la presión en el bolsillo de las familias. Sin embargo, el mensaje del Ejecutivo es claro. "Hay razones objetivas para que los alimentos bajen de precio y se produzca un cambio de tendencia", expresaba la semana pasada el ministro de Agricultura, Luis Planas, tras reunirse con los representantes de la cadena alimentaria. Planas pidió a agricultores, industria y distribuidores que "reflejen en sus precios la disminución de costes que estamos observando". Unas palabras que el sector agrario ha recibido con desconcierto.

El discurso no ha sentado nada bien al primer eslabón de la cadena alimentaria: el campo. Las principales patronales agrarias -COAG, Asaja y UPA- se muestran sorprendidas con las palabras del ministro. Descartan que se esté produciendo un alivio en los costes y no ven cercana esa bajada en el precio de los alimentos que prevé el Ejecutivo.

"Nos sorprendió bastante el planteamiento del ministro sobre los costes. La percepción que tenemos nosotros es que los costes de producción no están bajando", explica a 20minutos Andrés Góngora, portavoz de COAG donde ejerce como responsable estatal de frutas y hortalizas. "Nos sentó bastante mal. Casi vino a dar a entender que ahora se justificaría una bajada de precios a los agricultores. La reunión no fue muy acertada", añade.

"Nosotros no vemos tan claro lo que dice el ministro porque la verdad es que seguimos con una situación muy complicada", expone a este periódico Juanjo Álvarez, secretario de organización de la patronal Asaja. Álvarez detalla algunos de los incrementos en el precio de las materias primas que sufren agricultores y ganaderos. "En los últimos dos años hemos tenido subidas de los fertilizantes de más del 62%; en energía, más del 200%; en gasóleo agrícola un 70%, en piensos más de un 50%...", sostiene.

Por su parte, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) dicen haber recibido las declaraciones de Planas "con bastante preocupación". "El precio de la alimentación de nuestros animales sigue en este trimestre en términos altos, incluso repuntó un poco al alza. Dependemos también de otros productos importados como la soja, que están permanentemente con una escalada al alza. Los precios del combustible siguen ahí, aunque valoramos el descuento de los 20 céntimos. Todo lo referente a los costes salariales ha subido, los costes que tenemos de servicios (maquinaria, talleres…) se han disparado por las nubes a principios de año", enumera Román Santalla, secretario de Ganadería en UPA en conversación con 20minutos.

Los elevados costes de producción que denuncia el sector agrario se reflejan en las estadísticas de precios sobre la cadena alimentaria que publica Eurostat. Aunque los datos de la oficina estadística europea van con cierto retraso, las cifras parecen dar la razón el relato compartido por Planas y la cadena alimentaria que descarta que el encarecimiento de los alimentos se deba a un aumento en los beneficios.

Según Eurostat, los precios de venta de los alimentos en España han crecido todos estos meses por debajo de los costes de las materias primas agrarias (27,4% de incremento interanual en septiembre), de las importaciones agrícolas (23,9% de subida hasta octubre) y de la industria alimentaria (20,6% hasta diciembre). Si bien es cierto, que los datos apuntan a que en los últimos meses la velocidad a la que aumentan los costes parece haberse estabilizado. Una información compatible, al menos, con una estabilización en el ritmo de subidas de precios.

El hecho de que el problema de los costes siga sin resolverse hace que las organizaciones agrarias desconfíen de que los precios vayan a bajar al menos a corto plazo. "Ahora mismo, por lo menos en el sector de frutas y hortalizas yo no lo veo", señala Góngora, de COAG. Coincide con él Juanjo Álvarez, de Asaja, que lo ve complicado, de nuevo, por la situación de los costes.

Viejas tensiones en la cadena

La fuerte subida del precio de los alimentos ha puesto de manifiesto una vez más la tensión recurrente que existe en la cadena alimentaria. El campo denuncia que el precio final que pagan los consumidores por los alimentos está muy lejos de lo que cuesta elaborarlos. Una reivindicación que ha estado presente en las movilizaciones que ha encabezado el sector en los últimos años. Agricultores y ganaderos señalan, sin nombrarlas, a la industria y la distribución.

"El precio que cobramos los agricultores ya está muy ajustado en muchas ocasiones por debajo del precio producción. No entendemos cómo en la reunión no se habla del resto de costes que existen en la cadena. Llevamos muchos años denunciando el incremento de precios de campo a la mesa y ahí no se entra", denuncian desde COAG. "Nosotros deseamos que no haya incremento de precios y que el consumidor no tenga que sufrir las consecuencias, pero los productores no somos los culpables", apuntan en Asaja. "Aquí hay un margen que no sabemos quien se lo llevará. No queremos culpar a nadie, pero está claro que, haciendo balance, los productores han sufrido una reducción en la renta agraria de casi un 6%", concluye Juanjo Álvarez, de Asaja.