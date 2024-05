Guía básica para entender a qué grupo de la Eurocámara irá a parar tu voto a los partidos españoles en las elecciones europeas

Una clave para entender el funcionamiento de la Unión Europea y lo que se decide en las elecciones europeas del próximo 9 de junio son los grupos políticos del Parlamento Europeo. Estas formaciones políticas no se agrupan según su nacionalidad, sino según su afiliación política: cada partido político nacional que obtiene representación en las elecciones europeas se adscribe a un grupo parlamentario.

Por lo tanto, aunque los ciudadanos de cada país de la Unión voten a sus partidos políticos nacionales, también están votando a los futuros grupos políticos en los que los partidos nacionales se acabarán integrando y con los que fijaran posturas respecto a las políticas y acuerdos a los que se lleguen en Bruselas. El número de eurodiputados que obtenga cada partido, además, otorgará mayor o menor fuerza a su delegación dentro de su grupo europeo.

Estos son todos los grupos del Parlamento Europeo en los que se integrarán los partidos españoles durante los próximos cinco años:

PP, en el Partido Popular Europeo (PPE)



El grupo del Partido Popular Europeo aglutina a las principales fuerzas conservadoras liberales del centroderecha europeo. A este grupo, el mayoritario de la Eurocámara en los últimos cinco años, se adscribirá el PP en la próxima legislatura. Al Partido Popular Europeo también pertenecen nombres destacados como Manfred Weber (su líder), Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión) o Roberta Metsola (presidenta del Parlamento).

PSOE, en los Socialistas y Demócratas (S&D)

El PSOE forma parte del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), en el que se integran el resto de fuerzas socialistas y socialdemócratas de la Unión Europea, por lo que la lista encabezada por Teresa Ribera se adscribirá a este grupo integrado por sus homólogos de toda Europa. La delegación del PSOE ha sido la más numerosa (21 diputados) de su grupo en esta última legislatura, lo que ha permitido que la española Iratxe García haya sido la líder y portavoz del grupo los últimos años.

Vox, dentro de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR)

El Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) aglutina partidos de derecha y extrema derecha, con un euroescepticismo y un discurso más limitado que los partidos que forman parte de Identidad y Democracia. De él forma parte Vox, que se adscribirá al grupo en la próxima legislatura, al igual que en estos últimos cinco años.

También es el partido europeo al que se adscribe Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni, aunque se ha especulado que pueda pasar a formar parte del PPE en la próxima legislatura, con la primera ministra italiana como candidata.

Sumar y ERC, al grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea

El Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea está conformado por partidos de diverso signo, principalmente de izquierdas, y con el regionalismo, el ecologismo y la defensa del derecho a la autodeterminación como principales valores.

En la que será su primera legislatura con representación en el Parlamento Europeo, la coalición de Sumar se adscribirá a este grupo, con algunas excepciones: si IU sacase eurodiputado dentro de las listas de Sumar, se integraría en el grupo de The Left, al que también irá la cabeza de lista de la coalición, Estrella Galán. El resto de la coalición, con los Comuns, Más Madrid o los propios integrantes de Sumar, estarán en Los Verdes.

También se adscribirá a Los Verdes Esquerra Republicana de Catalunya: los republicanos, que concurren a estos comicios en la coalición Ahora Repúblicas junto a Bildu, optarán por este Eurogrupo, si bien Bildu se integrará en The Left.

Podemos, Izquierda Unida y Bildu, a The Left

En el grupo de la llamada Izquierda del Parlamento Europeo se agrupan numerosos partidos de izquierda abiertamente socialistas y comunistas, y agrupa a formaciones como el partido francés de Mélenchon (Francia Insumisa), Syriza (Grecia), el Partido Comunista portugués o el irlandés Sinn Féin, entre otros.

De él formarán parte varios partidos españoles en la próxima legislatura, como los eurodiputados de Podemos, EH Bildu o Izquierda Unida (que concurren a las elecciones en coalición con Sumar). También lo hará, tal y como ha manifestado públicamente, la cabeza de lista de Sumar en estos comicios, Estrella Galán.

Ciudadanos y la coalición del PNV, en Renew Europe

El grupo de Renew Europe agrupa a las formaciones reconocidas como liberales y centristas. Engloba a los partidos Liberales y Demócratas y al Partido Demócrata Europeo.

De él ha formado parte en la última legislatura Ciudadanos, que repetirá en el grupo en el caso de obtener representación en Bruselas. También se adscribirá a este grupo CEUS, la coalición de la que forman parte el PNV y Coalición Canaria, entre otros.

A este partido se adscribe también, entre otros, En Marche!, el partido de Macron.

Identidad y Democracia, el único eurogrupo sin españoles

ID es el grupo político que engloba a los partidos de extrema derecha con presencia en el Parlamento Europeo. A él se adscriben partidos euroescépticos y con un fuerte discurso antiinmigración, como los de Marine Le Pen (Agrupación Nacional) y Mateo Salvini (la Liga), además del partido Alternativa para Alemania (AfD), la extrema derecha germana. Ningún partido español estará adscrito a este grupo en la próxima legislatura, al igual que ha ocurrido en la última legislatura.

Junts no se encuentra inscrito a ningún grupo europeo

Los eurodiputados que no pasan a formar parte de ningún grupo político pasan a formar parte de los No Inscritos, del que formaron parte en la última legislatura los tres eurodiputados de Junts.

Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí intentaron entrar dentro de Los Verdes, una petición a la que renunciaron al generar división en ese grupo, lo que los llevó a no estar adscritos en la Eurocámara. Ser no inscritos en Bruselas implica compartir presupuesto y secretaría con los demás no inscritos, y dificulta la presencia en comités.

En la última legislatura, también fueron No Inscritos los eurodiputados británicos partidarios del Brexit (hasta su salida) o los eurodiputados italianos del Movimiento 5 Estrellas.

Así ha estado conformado el Parlamento Europeo en la última legislatura (2019-2024)

PPE: 176 eurodiputados (13 del PP).

​S&D: 144 eurodiputados (21 del PSOE).

​Renew Europe: 102 eurodiputados (7 de Ciudadanos, 1 del PNV).

Los Verdes: 71 eurodiputados (2 de ERC, 1 de Comuns).

​ECR: 64 eurodiputados (4 de Vox).

​ID: 64 eurodiputados (sin españoles).

No inscritos: 46 eurodiputados (3 de Junts).

The Left: 38 eurodiputados​ (3 de Podemos, 1 de EH Bildu, 1 de IU).

Hay requisitos para poder formar un grupo en Bruselas

Como es habitual en las cámaras de representación, en el Parlamento Europeo hay una serie de requisitos para que los partidos y los eurodiputados puedan constituir un grupo europeo: en ese sentido, son necesarios 23 miembros para constituir un grupo político, y en cada grupo deben estar representados, al menos, una cuarta parte de los países europeos.