Iratxe García: "Los socialistas buscaremos alianzas con otras ideologías, pero la extrema derecha y el populismo son una línea roja"

Iratxe García (Barakaldo, 1974) va a cumplir una década en el Parlamento Europeo y conoce la institución como la palma de su mano, más si cabe después de una legislatura de las más exigentes de la historia. La líder de los socialdemócratas en la Eurocámara (S&D) se sienta en Bruselas con 20minutos para analizar el presente y el futuro de la UE, a solo unas semanas de las elecciones y con la política nacional copándolo casi todo. El ritmo se acelera cuando las urnas se ven en el horizonte, y García sabe que la competición será sobre qué Unión se quiere construir a medio plazo, con la migración, el Pacto Verde o la ayuda a Ucrania como temas clave.

¿Qué valoración hace de la lista del PSOE para las elecciones europeas?Es una lista cargada de talento, ganas e ilusión. La mejor representación de los socialistas españoles para trabajar en el mejor proyecto europeo para nuestros ciudadanos. Transición justa, empleos de calidad, bienestar social, estado de derecho, igualdad.... son muchos los retos que tenemos por delante, y la mejor lista para alcanzarlos.

El anuncio se dio después de la ‘pausa’ del presidente Sánchez, ¿qué análisis hace después de que haya anunciado su continuidad?Los que estamos viviendo no solo en España, sino en toda Europa con el incremento del discurso del odio, las mentiras o los ataques personas por el simple hecho de ser un representante político es simplemente inadmisible. No podemos bajar la guardia o callarnos ante estos ataques porque suponen un verdadero ataque a nuestro sistema democrática.

¿Ve a Teresa Ribera como comisaria europea?Teresa Ribera es una gran política y profesional que, sin duda, tendrá éxito en cualquier cargo que se proponga.

¿Tiene la sensación de que la legislatura ha entrado al final en un momento de crispación?No lo creo en general. Posiblemente la cercanía a unas elecciones europeas hace que esa confrontación haya veces que se aumenta y se llega a la hipérbole; creo que de una forma incluso en ocasiones muy exagerada.

¿Cree que en los últimos meses se ha desdibujado un poco todo lo conseguido al principio de la legislatura? Sobre todo en el caso español…Creo que hay que diferenciar el caso español respecto a la dinámica europea. El caso español ha sido así prácticamente toda la legislatura. Yo recuerdo perfectamente que desde lo que fueron las negociaciones del embrión del plan de recuperación. Jamás encontramos el apoyo y la ayuda del PP español. Siempre han actuado de la misma manera: o no colaborando y cooperando, no trabajando en la misma dirección, o al contrario, poniendo piedras en el camino. Al poco tiempo de ponerse en marcha el plan de recuperación ya comenzó el Partido Popular Español a poner piedras en el camino tratando de decir que España no estaba cumpliendo.



Y eso no ha pasado con el PPE a nivel europeoEs un caso distinto. Tuvimos acuerdos en cuanto al plan de recuperación, el programa SURE, la posición de Ucrania también. La cuestión de Ucrania también ha sido una cuestión que nos ha unido mucho a los distintos grupos políticos. Y posiblemente haya sido desde el último año ahora cuando empieza a fragmentarse esa alianza. Yo creo que tiene una explicación evidente.



¿Cuál es?Hay una pugna electoral entre la derecha y la extrema derecha, entre los conservadores del Partido Popular Europeo y la extrema derecha. Y en esa pugna, el Partido Popular Europeo lo que hace es intentar buscar el espacio de la extrema derecha, fagocitando finalmente a lo que han sido los conservadores europeos tradicionales, poniéndoles en las posiciones más de extrema derecha, por ejemplo en el tema climático, o con alianzas con la extrema derecha en países como hemos visto, en Italia, en Finlandia, en Suecia, en contra de la ley de restauración de la naturaleza, de cuestiones relativas a los derechos de las mujeres. Ha habido un claro movimiento ideológico del Partido Popular Europeo a las posiciones más de la extrema derecha; lo hemos visto también respecto a las movilizaciones agrícolas.

Sobre estas marchas, ¿cómo se afrontan desde la UE teniendo en cuenta que son algo cíclico?Sentándonos a escuchar. Sentándonos a escuchar, dialogar, intentando poner encima de la mesa propuestas para resolver los problemas y sin utilizar la reivindicación de un sector como bandera electoral. Creo que eso es fundamental. Escuchábamos a Manfred Weber en el pleno de la semana pasada decir que el Partido Popular Europeo era el partido de los agricultores. Y yo le dije muy claramente que los agricultores conocen bien Europa, los agricultores deciden quiénes son sus representantes. Y flaco favor le hace al sector agrícola el Partido Popular Europeo intentando abanderarse con la causa de un sector que evidentemente lo está pasando mal, está sufriendo una crisis a mayores de la que han venido teniendo en otras ocasiones por distintas causas, por cuestiones relativas a la sequía, al incremento de los precios de los carburantes, al incremento del precio del cereal, la crisis de Ucrania ha afectado muy directamente a la agricultura y a la ganadería europea.



¿Por dónde pasan las soluciones?Creo que hay que ser más serios, hay que ser más responsables. Entender que hay una crisis en el sector, que nos tenemos que sentar y que ver cuáles son las soluciones. Y yo creo que también se pueden poner encima de la mesa ayudas extraordinarias, para los agricultores más vulnerables que se han visto afectados por esta crisis múltiple a la que me he referido. Ucrania, inflación y sequía.



Yendo a lo concreto...La modificación del reglamento donde se establece toda la burocratización de las ayudas, porque es cierto que es muy difícil para los agricultores el cumplir con toda la burocracia que se exige desde Europa. Y creo que se puede simplificar. Pero simplificar no significa no cumplir. Hay que ver cómo simplificamos. Y ya también está encima de la mesa puesta esa reivindicación de un reglamento de simplificación de la burocracia. Hay que ver cómo también ponemos en marcha medidas que tienen que ver con hacer un mayor seguimiento de que los productos agrícolas que vienen del exterior tienen unas normas también de seguridad alimentaria que tienen nuestro sector. Es decir, ¿qué más? No tengo que decir nada. Creo que hay soluciones que posiblemente no resuelvan el 100% de la problemática, pero que podemos trabajar sobre ellas. Pero lo que tenemos es la obligación de sentarnos, de trabajar y de proponer cuestiones que cambien y que resuelvan los problemas. No utilizar de forma electoral una crisis que afecta a todo un sector en toda la Unión Europea.

¿Puede que uno de los sectores olvidados del Pacto Verde sea el sector agrícola?Yo creo que quizá necesitamos hacer más pedagogía de lo que significa el Pacto Verde y ver de qué manera podemos hacer más flexibles las normas medioambientales para que el sector pueda cumplirlas. Porque al final el objetivo común para todos es que el sector agrícola y ganadero pueda cumplir esas normas. Porque la agricultura necesita del medioambiente y el medioambiente necesita de la agricultura. Yo creo que es un falso dilema el que algunos crean de tener que elegir entre el Pacto Verde y la agricultura. Porque no es que sean compatibles, es que tenemos que hacer que sean compatibles porque sin medioambiente no sobrevive el agricultor, y sin agricultura no sobrevive la Unión Europea.

Todos los estudios nos dicen que precisamente el Pacto Verde será, junto con la migración, uno de los temas que más muevan el voto en las elecciones europeas de junio. ¿Coincide con esos análisis?Yo añadiría otras dos cuestiones: la Europa social y transición justa. También el tema del Estado de Derecho, además de los dos que comentas. Creo que esos han sido los cuatro elementos que han marcado la agenda en estos últimos años y que ahora tienen más sentido que nunca. Y en estas cuatro cuestiones desde S&D hemos estado liderando una posición muy clara.



¿Cómo resume sus posiciones en esos temas?Primero, de defensa de Europa, porque si hablamos de migraciones, necesitamos tener una política común en materia de migración. Y eso se ve muy claro. Eso es en lo que hemos trabajado y que vamos a finalizar antes de que termine esta legislatura. En el Pacto Verde hemos iniciado también decisiones importantes en ese sentido, que queremos seguir liderando. Pero sin olvidar la Europa social, porque estamos en un momento de cambios y de transiciones. Y esas transiciones tienen que ser justas. Y por eso nosotros siempre hablamos del Pacto Verde con dimensión social. Una transición justa. Que no haga que los costes de esa transición, los que más lo necesitan, lo paguen. Y por eso hemos impulsado, por ejemplo, que haya un fondo del clima, para que se puedan poner en marcha todas estas transiciones. O cuestiones también en el ámbito de la Europa social, como es la defensa del salario mínimo, como es la prohibición de las prácticas no remuneradas para los jóvenes, como es los derechos de los trabajadores de plataformas, que también estamos a punto de finalizar. O cómo es una cuestión que creemos que también en esta transición, que también en esta campaña necesitamos hablar para conectar.

¿Dónde está la clave de todo entonces?Se trata de ver dónde hay problemas comunes que Europa puede responder. Y en este sentido, el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes es una cuestión fundamental. Muchos pueden decir ahora mismo que Europa no tiene competencias; bueno, si no las tiene, las buscamos.

Ya se ha hecho algo así en esta legislatura, de hechoExacto. Tampoco teníamos competencias en otras materias, como por ejemplo la Estrategia Europea de Vacunación. Nadie hubiera pensado que Europa pudiera actuar en esa materia y se hizo. Si hay un problema en Europa, que lo hay, de que los jóvenes y las familias en general, pero sobre todo hay un problema de emancipación de los jóvenes, no pueden acceder a una vivienda digna, con un salario al que puedan hacer frente, pues evidentemente desde Europa tendremos que hablar de estas cuestiones y poner encima de la mesa propuestas. Las políticas de defensa de la igualdad de las mujeres es otra cuestión fundamental.

A medida que pasa el tiempo y la guerra se cronifica, parece que el foco deja de ponerse en la invasión rusa de Ucrania. ¿Cómo ve este punto respecto a apoyo que pueda seguir dando la UE a Kiev?Es verdad que cuando un conflicto como es el de la guerra de Ucrania deja de aparecer en las portadas de los periódicos o en los inicios de los informativos, parece que de cara a la opinión pública ha desaparecido, y eso no es así. Europa es consciente de que eso no es así, y es consciente el Consejo y también el Parlamento. El Parlamento Europeo fuimos los primeros en decir que el Consejo tenía que desbloquear el instrumento de facilidad a Ucrania y desbloquear la revisión del marco financiero para poder aprobar la ayuda de los 50.000 millones de euros, como finalmente ocurrió en el pasado Consejo. Hemos insistido también en la necesidad de que el apoyo no sea económico, económico y de solidaridad, sino que también tiene que venir un apoyo defensivo de cara a la administración de munición para que Ucrania pueda defenderse y pueda ganar esta guerra.



Pero entre la ciudadanía sí que puede haber cierta fatiga...Puede que haya fatiga en el espacio de la opinión pública, porque es muy difícil mantener durante tanto tiempo una cuestión como esta, una guerra como esta, como digo, en las portadas. Pero el compromiso aquí no se ha movido, no se ha deteriorado. Hemos seguido avanzando. Hablo de los 50.000 millones de euros, pero hablo también del proceso de adhesión a la Unión Europea. Por primera vez un país tarda tan poco desde el momento en el que solicita a pasar a ser un país candidato. Creo que todas las muestras han sido claras de apoyo de la Unión Europea, porque al final es lo que decíamos desde el inicio de este debate, desde el inicio de esta guerra. Y es que en Ucrania no solo se está defendiendo la integridad territorial del país, sino que se están también defendiendo los valores de la Unión Europea, las libertades, la democracia, y somos muy conscientes de lo mucho que nos jugamos desde Europa.

Respecto a Gaza, ¿ve factible que la apuesta del presidente Sánchez para reconocer el Estado palestino salga bien a nivel UE?La paz en Oriente Medio y el fin al conflicto entre Israel y Palestina pasa, necesariamente, por el reconocimiento de los dos Estados. No puede haber una verdadera estabilidad regional ni una paz duradera en Oriente Próximo sin paz en Gaza, sin el fin del conflicto palestino-israelí y sin un Estado palestino.

Sobre la marcha del conflicto... ¿Tiene la sensación de que está habiendo un giro para comprobar de verdad si Israel se está saltando el derecho internacional en Gaza?Es verdad que el inicio del conflicto de Oriente Medio fue provocado por un acto terrorista de Hamás que tenemos que denunciar y claramente, pedir la liberación de los rehenes. Es decir, el inicio es muy evidente que fue responsabilidad de un grupo armado y que teníamos que poner el foco en eso. Lo que ocurre es que la respuesta a ese acto terrorista durante todo este tiempo está poniendo en evidencia también que el gobierno de Israel está actuando de una manera que es lógico que haya dudas de este respeto a las normas internacionales y de derecho. La propia Corte de Justicia Penal Internacional ha respondido afirmativamente a Sudáfrica en la investigación. Por lo tanto, creo que hay evidencias claras de que para acabar con este conflicto necesitamos una acción diplomática muy fuerte, pero que no solo tiene que ver con la acción diplomática, sino también el revisar realmente si no se están cumpliendo, en este caso, un acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel donde un capítulo principal es el respeto a los derechos humanos. Algo tendrá que decir Europa de eso.

Hablemos de pactos poselectorales tras los comicios europeos de junio. ¿Visualiza un Parlamento Europeo más escorado en los extremos y en el que se rompa la mayoría proeuropea que hay ahora?Me preocupa la posición de Weber y del PPE en los últimos tiempos, que es quien ha movido claramente ficha en lo que es la alianza tradicional de las fuerzas proeuropeas. Es decir, históricamente ha habido un acuerdo de las grandes familias europeas, conservadores, socialdemócratas, y liberales, que también se ha consolidado en el inicio de esta legislatura y que en los últimos meses se está deteriorando, por lo que hemos hablado antes. Y eso me preocupa.



¿Y dónde estará S&D?Nosotros seguimos en el mismo sitio de siempre, ofreciendo la cooperación a las fuerzas proeuropeas. Evidentemente yo te diría que ojalá no hiciera falta ninguna alianza y que los socialdemócratas fuéramos la mayoría de este parlamento surrealista. Eso no puede ser así. Y vamos a necesitar de alianzas. Y de alianzas con grupos políticos de ideologías que son diferentes. Pero hemos sido capaces de avanzar con esas alianzas hasta ahora. ¿Por qué no lo vamos a hacer a partir de ahora? Yo puedo decir que nosotros queremos seguir con las alianzas proeuropeas para la próxima legislatura.



No puede ser que se utilice un tema como son las interferencias electorales de Rusia en la UE para poner el foco en la amnistía

¿Todo eso incluye que Ursula von der Leyen siga como presidenta de la Comisión Europea?Los socialdemócratas vamos a salir a ganar estas elecciones. Una vez que las elecciones se lleven a cabo, en función de los números y de las mayorías, evidentemente hay que negociar, así que creemos que tienen que estar las puertas abiertas, a las alianzas de las fuerzas políticas proeuropeas. ¿Dónde están los conservadores? ¿Dónde están los liberales? ¿Dónde están los verdes también? Y para nosotros hay una línea clara, una línea roja que es muy clara, que es los populistas y la extrema derecha. ¿Dónde está ECR y dónde está ID? Ambos grupos políticos para nosotros son una línea roja. Sabemos lo que defienden y sabemos que no queremos estar con aquellos que defienden un proyecto de Europa completamente diferente al que nosotros defendemos. Pero quizá el Partido Popular tendrá que responder con la misma rotundidad a esta pregunta.

Hay dos asuntos que pueden marcar la campaña en España: la ley de amnistía y los posibles vínculos del independentismo catalán con la Rusia de Putin. El segundo es un tema que preocupa muchísimo en Bruselas.Sí, y evidentemente por eso el grupo socialista votó a favor del informe de la resolución de la semana pasada, donde se hablaba de la necesidad de investigar todo lo que han podido ser líneas de cooperación entre el gobierno de Putin y algunas fuerzas políticas.



Pero ustedes no ven los temas de igual forma que por ejemplo el PPELo que no puede ser es que tú utilices un tema como es las interferencias electorales de Rusia en la Unión Europea para poner el foco en un grupo político y en la amnistía. Me parece totalmente irresponsable.



¿Por eso votaron en contra de las enmiendas que señalaban directamente a Carles Puigdemont?El grupo de socialistas y demócratas tuvimos muy claro que no íbamos a permitir que se utilizara. Votamos en contra de todas esas enmiendas, pero eso no nos va a hacer condicionar a nosotros el sentido de una resolución global donde evidentemente nos preocupa. La irresponsabilidad es de los que intentan utilizar un tema que preocupa a toda la Unión Europea para poner el foco exclusivamente en un proceso de amnistía en contra de un Gobierno y más cuando además posteriormente ha habido informaciones de que aquellos mismos que demonizan, que crispan y que ponen como en el foco en un partido político, se dedican también a negociar.