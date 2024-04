Valerie Hayer: "Los liberales somos los más implicados en la protección del Estado de Derecho"

Valerie Hayer (La Mayenne, 1986) es la nueva líder de Renew Europe, y no hay tiempo que perder para los liberales. Discreta y fontanera de la política, la nueva cabeza visible del grupo en el Parlamento Europeo concede una de sus primeras entrevistas en el cargo a 20minutos desde Bruselas, con la agenda llena y con muchas ideas para preparar unas elecciones europeas en las que los suyos aspiran a ser de nuevo la llave de las mayorías. Ucrania, los posibles pactos, la lucha contra el cambio climático o el auge de la derecha radical son asuntos que Hayer no puede rehuir.

¿Cómo ha sido su llegada a la presidencia de Renew?Ha sido bastante rara. Ha sido un gran honor ser elegido presidenta de mi familia política en el Parlamento. Me he puesto a trabajar inmediatamente porque tenemos muchas cosas que terminar antes de que acabe la legislatura. Y también tenemos la cumbre del Consejo Europeo, que es una victoria extraordinaria para Ucrania, con 50.000 millones de euros para apoyarles hasta 2027. Y aún tenemos muchas cosas que terminar. Creo que el pacto de asilo y migración, reformar nuestro presupuesto y también nuestro mundo. Y, por supuesto, proteger nuestra democracia frente a quienes, dentro y fuera de la UE, quieren atacarla.

La realidad es que las encuestas no son tan buenas para ustedes en diferentes países y para las elecciones europeas. Sé que son sólo una parte de la imagen, pero, ¿cómo se las toma?Todavía no hemos empezado la campaña. Así que las encuestas antes de una campaña no muestran los resultados finales. En mi país, por ejemplo, las encuestas decían lo mismo hace cinco años. Y nosotros demostramos que finalmente obtuvimos un resultado excelente. Y creo que también es importante tener en cuenta la dinámica del grupo, con nuevos miembros que se unirán a Renew Europe después de las elecciones, partidos jóvenes que hasta ahora no siempre cuentan en las encuestas, pero a los que se augura un éxito concreto. Pero sí, si queremos una victoria, por supuesto, tendremos que librar una fuerte batalla política, especialmente de nuevo, frente a la extrema derecha y todos los populistas en toda Europa.



Después de estos cinco años, con la pandemia, con la invasión rusa de Ucrania, ahora la guerra en Gaza... ¿Qué balance hace de la legislatura en el Parlamento Europeo?

Nadie nos lo podía haber dicho. La invasión rusa de Ucrania también fue una acción muy grave y sin precedentes. Creo que hicimos todo lo que podíamos hacer para proteger a los europeos. Protegimos su salud con nuestra extraordinariamente eficaz política de vacunas. Protegimos su poder adquisitivo, sus puestos de trabajo. También con el plan de recuperación que negocié personalmente. Protegimos sus intereses y su seguridad, así como los de nuestros amigos ucranianos, apoyando a Ucrania contra esta terrible guerra del Kremlin. Y, por último, protegimos su futuro, el futuro de sus hijos con el Pacto Verde, que es probablemente, creo, la mayor ambición climática. Y también estamos trabajando con la Unión Europea para crear un plan de acción climática en todo el mundo. Personalmente estoy convencido de que un continente sin este proyecto común de la UE, el proyecto de la Unión Europea, sería un continente más débil, más frágil. Todavía quedan muchas, muchas cosas por hacer, por supuesto, pero cuando veo lo inédito que ha sido nuestro mandato, creo que podemos estar orgullosos de Europa.

¿Diría entonces que la Unión Europea ha estado a la altura de las circunstancias con la pandemia y la invasión rusa?

Como he dicho, sí. Seguimos trabajando en nuevos proyectos y ambiciones. Por ejemplo, cuando oímos lo que el candidato Trump está diciendo sobre la OTAN, esto es muy grave. Así que creo que esta es la última llamada de atención para Europa. Y hemos visto que el primer ministro estonio, Kaja Kalas, ha sido incluido esta semana en la lista de personas buscadas por Rusia. Así que las potencias externas que quieren intimidar a Europa existen. Tenemos que ser capaces de proteger a los europeos de ellos. Pero nadie habría pensado hace unos años que lo que hemos conseguido desde 2019 sería posible. Y, sin embargo, lo hicimos, y seguiremos haciéndolo para que nuestras democracias nos arrebaten esto.

Las protestas de los agricultores ha sido otro momento importante en los últimos tiempos. ¿Qué soluciones ve para la crisis agrícola actual en la Unión Europea?Apoyamos las preocupaciones de los agricultores y planteamos cuestiones importantes para ellos. Uno de los temas importantes para ellos, la simplificación administrativa, la importancia de poder ganarse la vida con su trabajo y apoyarles en el Pacto Verde. Y creo que es una necesidad absoluta apoyar a los que alimentan nuestro continente. Y estoy especialmente convencida de que Europa tiene que apoyar sus esfuerzos por una agricultura verde y tiene que actuar con los Estados miembros sobre cómo permitirles ganarse mejor la vida. Así que creo que tenemos que adaptar nuestro sistema, también en lo que respecta al hecho de que los productos ucranianos no deben amenazar nuestra economía. Tenemos que apoyar a nuestros agricultores. Y definitivamente podemos tanto mejorar la economía como crear un entorno en el que nuestros agricultores europeos también construyan nuestra propia soberanía alimentaria. Y sí, lo que también es muy importante es no oponerse al entorno agrícola. Deben ir todos juntos, por supuesto.

¿Espera después de las elecciones un Parlamento que sea más extremo, con más importancia de, digamos, la izquierda en un lado y ECR o ID en el otro?Los debates sobre el futuro Parlamento serán clave para el éxito de la próxima legislatura. La extrema derecha habla mucho, pero ya veo lo que hacen en el Parlamento. La extrema derecha dice que le interesa el clima, pero luego se opone al Pacto Verde. Dice que apoya a los agricultores, pero vota en contra de los miles de millones de euros que damos a nuestra agricultura. Habla de democracia todo el tiempo, pero en cuanto llega al poder, destruye el Estado de Derecho, como en Polonia o en Hungría. Así que tenemos que asegurarnos de que los europeos sepan lo que hay detrás de sus palabras.



Valerie Hayer (La Mayenne, 1974) es eurodiputada desde 2019 y se ha convertido en 2024 en la líder de los liberales en el Parlamento Europeo (Renew Europe). Es abogada. Es miembro de Renaissance (antes La République En Marche!, el partido de Emmanuel Macron), al que se afilió en 2017 tras su salida de la Unión de Demócratas e Independientes (UDI).

¿Cómo ve la situación del Estado de Derecho en algunos países de la Unión Europea? Digamos Hungría, digamos Polonia, especialmente antes del gobierno de Donald Tusk, y también en España tenemos el tema ahora en primera línea.Somos la familia europea más implicada en la protección del Estado de Derecho. Esto forma parte de nuestro ADN, siempre lo ha sido y siempre lo será. Y hemos actuado con firmeza durante este mandato, por ejemplo, creando un sólido mecanismo de condicionalidad que llevó a suspender algunos fondos de la UE para Hungría después de que Viktor Orban atacara la libertad de los medios de comunicación y la independencia judicial en Budapest. Y Renew Europe ha desempeñado un papel estratégico en la protección del Estado de Derecho en nuestra Unión, y seguiremos haciéndolo.

Hablando de estos temas, ¿para usted el escenario ideal es la misma coalición que hemos visto estos años con el PPE, S&D y Renew haciendo una coalición proeuropea?Nuestra línea con Renew Europe es clara, muy clara. No vamos a firmar ningún acuerdo con partidos de extrema derecha. No vamos a participar en negociaciones que también impliquen a la extrema derecha. Así que esta es una línea roja muy, muy clara. Y puedo asegurar que ninguna coalición PPE-ID o con ECR obtendrá jamás nuestro apoyo. Eso está absolutamente claro. Nuestro grupo es esencial para construir compromisos que sean a la vez pragmáticos y ambiciosos.



¿Cómo se logran esos acuerdos?Nos oponemos al populismo, estamos ahí para encontrar soluciones y embarcar tanto a la derecha central como a la izquierda central. Y ahora no se puede aprobar ninguna ley europea sin Renew. Así que estoy muy orgullosa de la fuerza central en la que nos hemos convertido. Sin duda, desempeñaremos nuestro papel en las negociaciones venideras para construir una sólida mayoría democrática y proeuropea. En España, como en el resto de Europa, las voces antieuropeas van en aumento. Esto es lo que debemos anunciar con Renew Europe. Hemos estado luchando en contra en interés de los europeos. Así que tenemos que permanecer unidos y Renew desempeñará sin duda su papel. Seguiremos trabajando en este objetivo en el Parlamento.

Para ir terminando, ¿cuáles son los dos logros más importantes de estos cinco años?En primer lugar, hemos reunido una legislación sin precedentes en la historia. Con un único objetivo, proteger nuestro planeta. Esto es lo que es el Pacto Verde. Un paquete de leyes europeas cuyo objetivo es luchar contra el cambio climático. Y no se trata sólo del planeta. También se trata de construir una economía resistente a nivel local, un modo de vida sostenible. Y sí, creo que con el Pacto Verde estamos hablando también de innovación, industria, empleo y protección social. Los más afectados por el cambio climático suelen ser los que, al principio, están menos protegidos para sobrevivir. Y los que no lo están, son los que se verán más afectados. Y seguiremos trabajando juntos para soportar sus consecuencias. Así que es evidente que afrontamos juntos este reto de forma concreta.



El segundo gran logro es cómo hemos ido más allá de los tabúes tradicionales que la UE tuvo durante décadas para servir a nuestros conciudadanos. Así, hemos construido un plan de recuperación basado en la deuda común tras el Covid, algo que mucha gente no habría creído hace unos años. Hemos impulsado un mensaje unificado de apoyo a Ucrania cuando fue atacada hace dos años. Y todos juntos, nuestros 27 Estados con el Parlamento Europeo y la Comisión, estuvimos unidos y transformamos esta unidad en acción con apoyo financiero, apoyo militar, sanciones contra Rusia, etcétera. Y sí, seguiremos apoyando a Ucrania todo el tiempo que haga falta hasta que recupere su integridad territorial.

También ha hablado del trabajo que aún no está hecho. Permítame preguntarle por otros dos grandes retos para el futuro.Yo diría que uno es asegurarse de que la extrema derecha no se alza en toda Europa. Como hemos dicho, se trata de una grave amenaza. Su discurso y sus políticas, cuando llegan al poder, distan mucho de ser verdaderos. Atacan la independencia judicial, la libertad de los medios de comunicación, los derechos fundamentales. Y es increíblemente peligroso. Así que tenemos la responsabilidad de convencer a los europeos de que estos partidos no son la solución. Y cuando digo nosotros, no son sólo los partidos políticos. Es, creo, todo el mundo, todos los ciudadanos que creen en la democracia y en el Estado de Derecho.