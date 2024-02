Helena Dalli, comisaria europea de Igualdad: "Ningún Estado miembro ha alcanzado todavía la igualdad de género"

Helena Dalli (Malta, 1962) apura sus cinco años al frente de la comisaría de Igualdad en la Comisión Europea satisfecha con el trabajo hecho, pero a la vez consciente de que queda todavía mucho por hacer. La figura maltesa en el Ejecutivo comunitario responde a 20minutos y hace balance de una legislatura exigente a nivel de igualdad de género, de lucha contra la violencia machista y de exigencia para poner la lucha feminista en primera línea de debate para la Unión Europea. Ahora Dalli solo espera que la Igualdad sea un tema clave en la campaña de las europeas de junio y, sobre todo, a medio y largo plazo.

Precisamente, lo que realmente genera conflicto es la definición de consentimiento...El consentimiento que se requiere según esta propuesta se refiere a un acuerdo que se da libremente. No debe suponerse por falta de resistencia verbal o física, ni por el contexto de relaciones íntimas anteriores. Así pues, el consentimiento debe expresarse claramente y puede retractarse en cualquier momento. Por el contrario, la ausencia de consentimiento no es solo un "no" o el silencio, sino cualquier circunstancia en la que una persona es coaccionada, presionada o intimidada para mantener relaciones sexuales. La propuesta también mejora el apoyo a las víctimas y su acceso a la justicia mediante una protección adaptada, servicios de apoyo, medidas de emergencia y reclamaciones de indemnización. Además, exige esfuerzos adecuados de prevención y formación profesional, junto con una mejor recogida de datos.