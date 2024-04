Puigdemont lanza a Comin como candidato a las europeas y dan su versión de estos años: "Han estado llenos de victorias"

Junts ya tiene su lista para las elecciones europeas del próximo 9 de junio y estará encabezada por Toni Comin. El exconseller y eurodiputado, gregario de Carles Puigdemont, ha comparecido este miércoles desde Estrasburgo para asegurar que "es un honor" ser el elegido por la formación y que estos años han sido "de muchas victorias" a nivel europeo del independentismo, que se verá beneficiado por la ley de amnistía. Comín, acompañado de Puigdemont y de otros miembros de la lista, apuntó que esos logros son, según su versión, "fruto del coraje y del realismo", que a su parecer tienen que ir de la mano.

Por su parte, el propio Puigdemont, candidato ahora a las elecciones catalanas del 12 de mayo, mantiene que su idea es "volver para la investidura" a Cataluña, toda vez que para entonces podría estar en vigor ya la ley de amnistía. Ese escenario no ha cambiado para Junts, que espera mantenerse "fuerte" en el Parlamento Europeo para seguir, sostuvo el expresidente, "los intereses de Cataluña" en la Unión Europea. No hace cábalas más allá y prefiere esperar a que pasen los comicios autonómicos para hablar de pactos.

Comín ha recordado que el independentismo catalán ha acumulado "triunfos políticos y judiciales" en esta legislatura europea, que ya termina. Puso como ejemplo lo sucedido con las justicias alemana, italiana o belga, toda vez que no se ha aplicado la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena contra él y contra Puigdemont. La cuestión de la inmunidad parlamentaria, en cambio, sigue en la justicia europea. Ahora, sentenciaron, la aspiración es "mejorar" el resultado de 2019, cuando obtuvieron tres eurodiputados.

Toda la relevancia que tiene Carles Puigdemont a nivel nacional ha desparecido, pese a sus versiones, cuando se mira la escena europea: "Se entiende el papel que tiene en la política nacional y su posible influencia, igual que en su momento hizo algo de ruido en el Parlamento Europeo", comentaron las fuentes consultadas por 20minutos, que al mismo tiempo reconocen que el expresidente catalán sí regresa a la primera fila mediática comunitaria "cuando se habla de su inmunidad".

No obstante, en el día a día Puigdemont ha ejercido una labor de eurodiputado de tercera o cuarta fila, sin presencia y sin influencia. ¿Por qué? Porque igual que sus compatriotas Toni Comín y Clara Ponsatí ha sido miembro del grupo de los "no inscritos", es decir, Junts no entra dentro de ninguna familia ideológica y además con la salida del Reino Unido de la UE ha perdido los pocos apoyos que tenía el independentismo catalán en los partidarios del brexit. No ha contado con apenas intervenciones en los plenos y entre los 705 asientos de la Eurocámara el suyo es uno de los menos activos. Sobre la vuelta a una familia política Comín no ha dado tampoco pistas y dice que prefiere esperar a que pasen las elecciones; solo entonces se sentarán a hablar.

Puigdemont, con todo, ha formado parte de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar el Uso del Programa Espía de Vigilancia Pegasus y Otros Programas Equivalentes, de la Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Montenegro y de la Delegación para las Relaciones con el Parlamento Panafricano. Además, es suplente Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.