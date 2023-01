El PP toma la iniciativa de las protestas en la calle contra Sánchez por la ley del 'solo sí es sí'

El PP de Alberto Núñez Feijóo no busca "llenar la calle, sino las urnas". Lo ha defendido el líder de la oposición en reiteradas ocasiones con la vista puesta en las elecciones. La más reseñable, en la víspera de la manifestación que convocó Vox en Colón contra el Gobierno de Sánchez. Aquel 27 de noviembre, el presidente popular celebraba el primer mitin en la capital de cara a las municipales y autonómicas de mayo, a raíz de la supresión del delito de sedición, la rebaja de la malversación y la ley del 'solo sí es sí'.

De acuerdo con esta posición, tampoco acudió a la pasada manifestación de Cibeles contra el Gobierno de Sánchez, aunque sí lo hicieron algunos dirigentes de su partido. No obstante, ante la "búsqueda de corregir un asunto muy grave", como es el de la ley del 'solo sí es sí', y la merma que está provocando en el Gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Popular se ha lanzado a convocar las primeras protestas con este único propósito. Así, los de Feijóo toman la iniciativa de estas movilizaciones contra Sánchez y hacen del 'solo sí es sí' su leitmotiv de campaña electoral. Y lo seguirán haciendo al menos mientras no se concrete la reforma de la ley que, según adelantó La Vanguardia el pasado sábado, parece que el Ejecutivo se ha decidido a realizar.

Dos semanas atrás, "ante la honda preocupación" por el aumento de rebajas de penas a violadores y agresores sexuales [más de 270], el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, abría la posibilidad de que su partido promueva movilizaciones "de condena y de rechazo" a la ley del 'solo sí es sí' en las ciudades donde los condenados se beneficiaran de la norma salida del Ministerio de Igualdad.

Apenas cuatro días después, el 20 de enero, el PP de Galicia convocó la primera concentración en Ferrol "en apoyo a todas esas mujeres que han visto como sus agresores veían reducidas las penas". Un centenar de personas acudieron a la convocatoria que aspira a no ser la última. "En Galicia vamos a salir, siempre que podamos, a decirle a Pedro Sánchez que rectifique sí o sí", ha remarcado Prado, acompañada por el presidente del PP de Ferrol", avanzó la secretaria xeral, Paula Prado.

El PP de Valencia quiso sumarse al llamamiento estatal de su partido con protestas en Alicante, Valencia y Castellón para este sábado pasado, 28 de enero. No obstante, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana lo denegó al no considerarlo de urgencia. En Génova advierten de que no les callarán y que "si al final estas concentraciones no pueden realizarse este fin de semana en las ciudades de la Comunidad Valenciana, donde se han reducido 33 condenas porque las delegaciones de Gobierno deniegan las solicitudes, se harán más adelante". En la misma rueda de prensa, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, anunciaba la siguiente movilización del partido.

Esta vez son los jóvenes de Nuevas Generaciones los que toman la iniciativa y preparan para este miércoles, 1 de febrero, una concentración a las 11.00 horas frente al Ministerio de Igualdad. "Súmate para dejar claro que soltar violadores no es defender la igualdad". Desde la plataforma insisten en que la convocatoria es ajena a la estrategia estatal del partido. No obstante, el fin es el mismo: "Basta ya de maltratar a las mujeres, Montero debe dimitir", sostienen en Twitter. Así, la próxima semana la protesta por los efectos adversos de la ley de la ministra de Unidas Podemos Irene Montero llegará por primera vez a la capital. Los jóvenes, liderados por Beatriz Fanjul, trabajan en el formato de la convocatoria.

El 'leitmotiv' del PP

Desde que la ley de Montero provocó la primera rebaja de pena en beneficio del reo, el Partido Popular no ha desaprovechado un solo día para pedir la rectificación de la norma, hasta acabar haciendo del 'solo sí es sí', su leitmotiv en era prelectoral.

En cada rueda de prensa, en cada intervención, los populares ofrecen la última cifra de rebajas de penas y se sirven de este contador para exigir la dimisión de la ministra Irene Montero y de su 'número dos' Ángela Rodríguez Pam, tras sus polémicas declaraciones. Pero sobre todo vuelven a reclamar al Gobierno que modifique la ley y no carguen la responsabilidad sobre los jueces. Se concentraron frente al Congreso bajo la pancarta 'rectificación ya', registraron en el Congreso su propia reforma para endurecer las penas mínimas para los delitos sexuales, y no pierden ocasión frente a la ministra o el presidente del Gobierno para en la hurgar en la herida.

La más reciente fue este martes, en la Cámara Baja. La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, dedicó el inicio del debate sobre los efectos de la guerra de Ucrania en la economía española hablando del 'solo sí es sí'. "El feminismo de Sánchez es mentira", aseguró aprovechando la presencia del presidente del Gobierno a quien le obligó a pronunciarse sobre los "nefastos" efectos de la ley impulsada por su socio de coalición y bajo su aprobación.

Sánchez, en su turno de réplica, afeó a la oposición que diera "lecciones sobre el compromiso del Gobierno con el feminismo y la protección de las mujeres". Pues, tal y como subrayó Pedro Sánchez, "la mayor partida presupuestaria está dedicada a luchar contra la violencia de género". Ante la ausencia de respuesta sobre si el Gobierno está dispuesto a rectificar la ley, Gamarra se reafirmó en la posición para dar lecciones de feminismo. "No le queda sensibilidad, ha abandonado tanto la calle que no sabe lo que están sufriendo las víctimas".

Este martes, Feijóo y Sánchez se verán de nuevo las caras en el Senado, un día antes de que los jóvenes de su partido hagan presión frente al Ministerio de Igualdad en defensa de las mujeres de toda España.