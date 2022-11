Feijóo y Ayuso piden moderación frente a la "caradura" de Sánchez y se desmarcan de Vox: "No buscamos llenar la calle sino las urnas"

Decenas de banderas de España y del Partido Popular han copado la mañana de este sábado el Polideportivo Antonio Magariños. Alrededor de 2.000 asistentes- la inmensa mayoría con carné del partido- se han aglutinado para escuchar el que se erige como el primer mitin en la capital de cara a las municipales y autonómicas de mayo, a raíz de las recientes polémicas, como es el de la supresión del delito de sedición y la ley 'solo sí es sí'.

"Me parece muy fuerte lo que está pasando, no sé donde vamos a llegar", cuenta a 20minutos, una mujer de 60 años -pide el anonimato- que ha acudido a la llamada de Twitter, y acompañada de su hermano y su prima, por su "hartazgo" de la situación actual. Apenas recuerda haber votado al PP en una ocasión, ya que ha sido asidua de UPyD y de, después, de Cs. "Vox es tan extremista como Podemos; quizá vote al PP". Dependerá de si los discursos que están a punto de comenzar le convencen.

El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han enmarcado su 'defensa de un gran país' en acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Si en estos años nos han mentido reiteradamente, os imagináis tener a Sánchez hasta 2028?", ha preguntado el líder. Así, lo que han reivindicado es la moderación frente a la "caradura, soberbia y arrogancia" de Sánchez.

También, se han desmarcado de Vox, que mañana celebra en Colón una manifestación bajo el mismo pretexto: "No buscamos llenar la calle sino las urnas", ha explicado Feijóo. En ese momento, un asistente alza la voz en mitad del discurso del líder para pedir "llenar también las calles". Pero el popular ha continuado su discurso.

"Convertiremos la indignación de lo que está pasando en votos" y advierte de que "no hay ningún voto que no sea para el PP que no le valga a Pedro Sánchez, que lo celebra". Tras ello ha denunciado que "Bildu-Batusuna ha conseguido más con Sánchez que durante todos los años de violencia que nos ha sometido a la nación española, a los ciudadanos, a la Guardia Civil y a las FyCSE".

"Si Sánchez y sus barones quieren decirle amén a Podemos, hasta cuando hacen una chapuza de ley; nosotros no. Si Sánchez y sus barones quieren que les gobiernen aquellos a los que España les importa un comino; nosotros no. Si Sánchez y sus barones quieren ponerse en las manos de Otegi; nosotros no", sostiene.

La presidenta de la Comunidad ha seguido la estela de su presidente, aunque poniendo el acento en las virtudes de su región. "El problema que tenemos se llama Pedro Sánchez porque Madrid es una pieza a batir dentro de ese proceso para vender España. Molestamos muchos en este camino: molesta el Rey, la Corona porque es el Rey de todos, porque es la figura que une a todos los ciudadanos de izquierda a derecha, de toda condición en igualdad ante la ley".

Con relación a la reforma del delito de sedición, Ayuso se pregunta que "si Bildu manda, dónde están los límites", que "si pretenden que la prensa no actúe como contrapoder, dónde lo vamos a denunciar" y que "si no se respetan a los jueces, quién defiende la ley". Y sobre la ley del 'solo sí es sí', la presidenta ha criticado que "el Gobierno que habla de las feministas y de la igualdad de las mujeres es el que está permitiendo que todos los días las propias mujeres que han sufrido según qué situaciones ven cómo esos culpables, esos sentenciados, se van antes".

Así, ha instado al presidente del Ejecutivo a que "si quiere cambiar España, que lo plasme en un programa electoral" sin que sea "caradura y señale a los demás como extremistas y como sectarios".