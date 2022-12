El PP se concentra frente al Congreso para exigir a Irene Montero que "rectifique ya" la ley del 'solo sí es sí' y pedirá su reprobación

Veinticinco días desde que entrara en vigor la ley del 'solo sí es sí', y apenas un día después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, acusara al PP de "promover la cultura de la violación", un centenar de senadores y parlamentarios populares -el líder Alberto Núñez Feijóo se ha ausentado por motivos de agenda- se ha concentrado a las puertas del Congreso para exigir a la propulsora de la ley que la "rectifique ya". Además, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha anunciado que antes de final de año llevará su reprobación a la Cámara Baja y enviará una carta al Ejecutivo sobre este tema.

Porque, como ha explicado Gamarra, la norma -a la que se opuso PP y Vox- "está generando alarma social" a raíz de las decenas de rebajas de condenas a agresiones sexuales y violadores. "Las víctimas de los delitos sexuales necesitan unos poderes públicos que las protejan, que no les den la espalda y que legislen bien para que no se beneficie el agresor y el delincuente de un trabajo mal hecho en las Cortes Generales. Es el momento de rectificar porque hasta ahora son 43 mujeres, pero sabemos que esto acaba de empezar".

Este era el mensaje que sujeta la oposición. En una pancarta gigante piden "No a la rebaja de penas por delitos sexuales, ¡rectificación ya!". Lo mismo que llevan defendiendo semanas y sin hacer mella en el Gobierno por sus acusaciones del día anterior, que sí ha criticado el líder en un acto anterior. "Es un disparate de tal tamaño la descalificación directa que profirió ayer la ministra de Igualdad acusando a los millones de mujeres y hombres que votan al PP, que en cualquier gobierno occidental al final del día esta ministra no formaría parte del mismo", ha aseverado Feijóo tras revelar que el PP está estudiando "si hay alguna posibilidad legal" de tomar medidas contra Irene Montero:

La sorpresa ha venido con la participación de Vox a un acto de partido al que los populares, aseguran, no habían sido invitados. Tras unos minutos de concentración, se han incorporado a la foto los diputados Carla Toscano, Inés Cañizares, Patricia Rueda, Teresa López e Iván Espinosa de los Monteros, entre otros.

Rápidamente, los populares han disuelto la concentración. "Sabemos de qué lado hay que estar. La semana pasada hubo partidos que no fueron nada solidarios con nosotros, cuando se montó aquí un presunto y falso escándalo por decir la verdad. Igual que no hemos notado ninguna muestra de solidaridad cuando se quitó la palabra a nuestra diputada por decir la verdad. Pero nosotros no miramos eso; si se convoca una manifestación para pedir la dimisión de Montero, vamos", ha explicado más tarde el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en los pasillos del Congreso.