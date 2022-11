El Partido Popular tiró ayer por la calle del medio. En mitad de uno de los plenos más broncos de la legislatura, evitó hacerse la foto con todos los grupos parlamentarios -excepto Vox- para condenar los insultos y descalificaciones que por segundo día consecutivo espetó el grupo de Santiago Abascal en el hemiciclo del Congreso.

El miércoles, la diputada de Vox Carla Toscano sostuvo que el único mérito de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es "haber estudiado en profundidad" a Pablo Iglesias. Y el jueves, el diputado Víctor Sánchez del Real volvió a cargar contra Montero, quien se mostró afectada por las palabras del día anterior, alegando que "Carla Toscano no lloró porque una sola de Vox tiene más hombría y valentía que toda la Mesa del Congreso y los diputados 'zurdos'".

Pese a criticar la actitud de Vox en el Congreso y los "insultos" a la ministra Montero, el PP no quiso sumarse a esta iniciativa de hacerse la foto, ya que,según recuerdan los populares, la víctima de este momento [la ministra de Igualdad] forma parte del partido que en el pasado procedió a los mismos ataques contra dirigentes del PP.

Como las que sufrió la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, a cuyo minuto de silencio por su fallecimiento Podemos se ausentó porque "los homenajes a personajes corruptos sobran"; también, aún como tertuliano, Iglesias se refirió a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella como 'esposa de' y 'nombrada por', un ataque parecido al que lanzó la diputada de Vox a Irene Montero cuando dijo que su mérito es "estudiar en profundidad" a Pablo Iglesias.

En esta línea, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, pidió "no victimizar" a Irene Montero porque "quien siembra vientos recoge tempestades". "No comparto lo que dijo la diputada de Vox, pero es una explicación de que la violencia en política tiene su origen en la aparición de Podemos, y de eso no tengo ninguna duda", dijo ayer, al recordar también cuando Iglesias decía a la delegada de Cultura Andrea Levy "que había un despacho de un diputado y que podría irse con él".

Así, los diputados del PP eludieron la foto conjunta que tuvo ocasión en la sala contigua al hemiciclo del Congreso, no sin antes desmarcarse de Vox, a quien reprochan los "insultos" a la ministra así como haber desviado el foco del debate sobre la ley del 'solo sí es sí'. "Han salvado a Irene", dice un diputado popular, mientras otros hablan de "cagada" por parte de Vox al provocar una nueva polémica en lugar de ahondar en los efectos adversos de la nueva ley que siguen propiciando rebajas de penas a agresores sexuales.

En lo que difieren dentro del PP es en si el tono bronco de Vox les da ventaja o desventaja de cara al electorado, teniendo en cuenta que el modelo que defiende el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es el de la moderación. "Pone al PP en una posición muy complicada", opina un diputado quien cree que esto puede afectarles en los territorios donde gobiernan con Vox o si en un futuro acaban pactando con estos".

Por lo contrario, otras fuentes parlamentarias sostienen que esto solo puede beneficiar a los populares, dado que de este modo marcan más las diferencias de hacer política entre los partidos. También los hay que apelan a la indiferencia. "Ahora no nos debe influir: si ellos quieren gritar, que griten. Yo creo que se equivocan. Nosotros a lo nuestro".