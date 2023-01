Malestar en el PSOE por la última polémica del Ministerio de Igualdad, que viene protagonizada por la número dos de la ministra Irene Montero. Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad -también conocida como 'Pam'-, ironizó sobre las rebajas de penas a condenados por agresión sexual tras la aprobación de la ley del 'solo sí es sí', a lo que los socialistas han respondido afeando sus palabras y pidiendo que rectifique. El líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido su cese.

"El tono no es el de una secretaria de Estado", ha asegurado la ministra de Industria, Reyes Maroto. En declaraciones a los medios tras asistir al desayuno informativo organizado por Europa Press y protagonizado por Concha Andreu, presidenta de La Rioja, la también candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid ha señalado que es un tema con el que "no se puede ironizar".

También la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha señalado que son palabras "muy desafortunadas" porque es un tema en el que "no conviene frivolizar". Desde Ciempozuelos (Madrid), la también ministra de Política Territorial ha recordado además que están siendo "semanas muy duras" en cuestión de violencia de género, ya que se ha incrementado el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Por su parte, la secretaria del área de Igualdad de los socialistas, Andrea Fernández, ha ido más allá al solicitar a Rodríguez que rectifique por unas palabras que, a su juicio, "no están a la altura de la responsabilidad que supone un cargo de tanta transcendencia". Más aún, "en estos momentos".

La secretaria de Estado de Igualdad ironizó en una charla sobre dichas rebajas. "De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle, oleadas", afirmó Rodríguez entre risas y carcajadas durante su intervención en un evento feminista. "Eso es lo que nos echa en cara la extrema derecha", subrayó antes de añadir que "que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante, no quiero minusvalorar la relevancia que ello tiene, pero a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya".

La número dos de Montero no se quedó ahí, sino que apuntó también que el hecho de que "un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué Audiencia Provincial esté analizando el caso, esto es como chiste irónico experto (sic) para las locas del ministerio de Igualdad". En otro momento de su intervención, la número 2 de Irene Montero también señaló a los jueces como responsables de la excarcelación de violadores: "¿María, no querrás decir que los jueces pueden coger el mismo Código Penal e interpretarlo? ¿No querrás decir que puede haber algún operador jurídico que sea un poquito machista? No querrás insinuar eso, por favor".