La número 2 del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez, también conocida como Pam, ha generado una nueva polémica por sus declaraciones sobre las rebajas de penas y excarcelaciones que se están produciendo como consecuencia de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí', impulsada por la titular de su ministerio, Irene Montero.

"De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle, oleadas", afirma Rodríguez entre risas y carcajadas durante su intervención en una charla feminista. "Eso es lo que nos echa en cara la extrema derecha", subraya la secretaria de Estado de Igualdad.

Es malo que aprobasen una chapuza de ley, peor la cerrazón de no asumir el error para cambiarla, pero que encima se rían y hagan chistes de esta situación es imperdonable.



¿De verdad Sánchez está tan intervenido que ni puede cesar a una secretaria de Estado que hace estas cosas? pic.twitter.com/OuFuei1L8D — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 11, 2023

"Que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante, no quiero minusvalorar la relevancia que ello tiene, pero a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya", expone Pam, quien entre carcajadas resta importancia al tiempo que un agresor sexual permanece en prisión: "Que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué Audiencia Provincial esté analizando el caso, esto es como chiste irónico experto (sic) para las locas del ministerio de Igualdad".

En otro momento de su intervención, la número 2 de Irene Montero también vuelve a señalar a los jueces como responsables de la excarcelación de violadores: "¿María, no querrás decir que los jueces pueden coger el mismo Código Penal e interpretarlo? ¿No querrás decir que puede haber algún operador jurídico que sea un poquito machista? No querrás insinuar eso, por favor".

Piden la dimisión de la Ángela Rodríguez

Su polémica intervención en ese foro ha provocado numerosas críticas, entre ellas la del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien le ha recriminado que, en lugar de reconocer y enmendar los errores de la ley del 'solo sí es sí, hagan chistes al respecto.

Las críticas han llegado también desde las filas socialistas. La secretaria de Igualdad del PSOE de Murcia, Sonja Lamas, ha escrito un hilo en Twitter en el que ha cargado duramente contra Ángela Rodríguez e Irene Montero.

Por respeto a mi cargo orgánico en PSOE Ciudad de Madrid estaba consiguiendo no hacer declaraciones públicas a la dañina gestión de la Sra. Irene Montero y de la Sra. Ángela Rodríguez y sus equipos de confianza. Pero por respeto a las mujeres no puedo silenciarme más.

Abro hilo https://t.co/qdQzGeYqcd — sonja lamas millán (@sonjafem) January 11, 2023

"Por respeto a mi cargo orgánico estaba consiguiendo no hacer declaraciones públicas a la dañina gestión de la Sra. Irene Montero y de la Sra. Ángela Rodríguez y sus equipos de confianza. Pero por respeto a las mujeres no puedo silenciarme más", afirma Lamas, quien ha llegado a pedir el cese de Rodríguez. "Es reírse de las que ya ven al hombre que las violó en la calle. Ministra Irene Montero, ya que a usted no la cesan, cese ya a su Secretaria Estado. Ábrale la puerta a Ángela Rodríguez".