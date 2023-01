El metro, el tranvía, el Hospital Militar y el de la Cartuja, entre los grandes proyectos de Sevilla para 2023

El año que acaba de comenzar hace tan solo unos días será de suma importancia en la ciudad de Sevilla en lo que a proyectos se refiere, especialmente los relacionados con la movilidad, la sanidad y el urbanismo. Si los plazos previstos se cumplen, 2023 será el ejercicio en el que se inicien obras largamente esperadas, como las del metro, y en el que se culminen actuaciones como la ampliación del tranvía o la apertura al completo del antiguo Hospital Militar.

El inicio de los trabajos en la Gavidia o en Altadis, la apertura de la Fábrica de Artillería o el inicio del traslado a la Ciudad de la Justicia son otras de las intervenciones que se esperan en este año electoral, con comicios municipales en mayo y generales allá por noviembre, si no hay adelanto.

Movilidad

Entre los numerosos proyectos de movilidad que se desarrollarán este año, el más destacado es quizás el inicio de las obras de la línea 3 del metro de Sevilla, que la Junta ya ha confirmado que comenzarán en breve por el ramal técnico, convirtiéndose estos en los primeros trabajos que se ejecutan en el suburbano desde la inauguración de la línea 1 en el año 2009. Además, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha garantizado que durante el primer trimestre del año se licitarán las obras del primer subtramo; y que también en 2023 concluirá la actualización del tramo sur de esta línea y se licitará la revisión del proyecto de la línea 2.

Junto a esta actuación, destaca también la conclusión y puesta en servicio de la ampliación del tranvía hasta Nervión, unas obras que el Ayuntamiento de Sevilla prevé terminar en mayo de este año, para que posteriormente empiece a funcionar en pruebas y después, quizás ya en verano, para el público. Esta actuación continuará con la ampliación desde Nervión hasta Santa Justa, fase para la que el Ayuntamiento ya ha licitado los pliegos para la contratación del diseño del tramo.

También este año se sumará un nuevo medio de transporte a la ciudad, el tranvibús, una infraestructura que el Consistorio ejecutará en dos líneas: desde Santa Justa hasta Sevilla Este y Alcosa y desde la estación de tren hasta el centro. La primera se espera que estén en marcha a lo largo de este año.

A la declaración de dos áreas de la Cartuja como zonas de bajas emisiones, que ya han entrado en vigor (aunque de momento, solo con control policial), se añadirá la puesta en marcha del Plan Respira, que restringe el tráfico privado en el centro y Triana. Las cámaras están ya instaladas y ahora empezarán a funcionar en pruebas.

Asimismo, la Junta seguirá avanzando este año en el tranvía de Alcalá de Guadaíra, que cuenta con sus correspondientes partidas presupuestarias, y en la remodelación de la estación de autobuses de Plaza de Armas; mientras que del Gobierno central dependerán los avances en las obras del puente del Centenario, la SE-40 y la conexión ferroviaria de Santa Justa con el aeropuerto.

Sanidad

La capital hispalense contará este año con dos nuevos centros hospitalarios. El primero de ellos será el antiguo Hospital Militar, que la Junta ya reabrió, tras décadas de abandono, como centro de emergencias Covid, y que cuenta con varias plantas en servicio. Está previsto que este año, de forma inminente, se ponga en servicio al completo, con sus doce plantas en funcionamiento.

También se prevé que a principios de 2023 abra sus puertas el Hospital Cartuja Macarena, que acogerá los servicios de Maternidad del Virgen Macarena. Contará con 80 camas, ampliables a un centenar, diez puestos UCI y otros diez UCRI.

Urbanismo

Son varios los proyectos que el Ayuntamiento tiene sobre la mesa de la Gerencia de Urbanismo para este nuevo año, algunos ya en manos de promotores privados. Entre ellos, el inicio este mes de las obras de construcción de un hotel en la antigua comisaría de la Gavidia, que se prolongarán dos años; el comienzo del proyecto, también para edificar un hotel de lujo, además de otros equipamientos públicos, en la antigua Fábrica de Tabacos de Altadis; y la reapertura al público del Centro de Industrias Culturales Magallanes en la Fábrica de Artillería, toda vez que los trabajos se encuentran ya en su fase final.

Este año empezará también la restauración de la antigua iglesia de San Hermenegildo, cuyo inicio está previsto para marzo; la restauración de la casa palacio del Pumarejo, tras aprobar el Ayuntamiento el proyecto de rehabilitación integral; el proyecto para construir otro hotel y un teatro en la planta baja en el antiguo cine de la calle Trabajo; o la finalización de la restauración de las cubiertas del teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición.

Habrá que seguir esperando, en cambio, por el proyecto del Museo Arqueológico, cuyas obras podrían adjudicarse este año, pero no hasta después del verano; la ampliación del Museo de Bellas Artes, tampoco prevista para este ejercicio; o la rehabilitación del entorno del Lope de Vega.

Otros proyectos

Sevilla se estrenará este año como sede de la Agencia Espacial Española, que se prevé que eche a andar durante el primer trimestre de este año. Una adjudicación por parte del Gobierno central, en el marco del proceso de descentralización de organismos públicos, que ha levantado algunas ampollas entre ciudades que optaban a este mismo ente y que finalmente han sido descartadas, como Teruel.

Este año se espera también, para el verano, el traslado a la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas de los primeros juzgados, en concreto, los 14 de lo Contencioso-Administrativo.

Tasa turística

No es un debate nuevo de este año ni mucho menos, pero sí podría retomarse de nuevo a lo largo de 2023. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ya intentó el pasado ejercicio poner sobre la mesa la implantación de una tasa turística en la ciudad, si bien la Junta ha descartado esa opción al considerar que la creación de la "mal llamada" tasa turística, que es un "impuesto al turismo", no es la "solución a los problemas que tienen los ayuntamientos". Cabe pensar, por tanto, que esta nueva figura fiscal no saldrá adelante, toda vez que el Consistorio no tiene competencias propias para implantarla y necesita que la Junta o el Gobierno central creen la figura.