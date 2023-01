Todo lo que hay que saber sobre la nueva zona de bajas emisiones de la Cartuja

Este martes 3 de enero entra en vigor –al haber sido festivos el pasado domingo y el lunes– la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja, que restringe el tráfico de vehículos contaminantes en cumplimiento de la Ley estatal 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Por el momento, el Ayuntamiento de Sevilla asegura que los controles los realizará la Policía de manera ordinaria, hasta que se instale el control electrónico con cámaras, en lo que han llamado un proceso de "implantación progresiva" cuya primera fase estará más centrada en la concienciación e información a los conductores.

Estas son las principales cuestiones a tener en cuenta respecto a la nueva ZBE de la Cartuja, un espacio al que acceden a diario unos 24.000 trabajadores y que registra unos 28.000 viajes al día.

Zonas delimitadas

Las áreas afectadas son, por un lado, la norte, que abarca las calles dentro del perímetro delimitado exteriormente por Américo Vespucio, desde la intersección con Leonardo Da Vinci, Juan Bautista Muñoz, José de Gálvez, Matemáticos Rey Pastor y Castro, Marie Curie, avenida de Carlos III (excepto aparcamientos de la banda oeste y su acceso por Hermanos d’Eluyar), ramal de incorporación SE-30 sentido Glorieta Olímpica hasta el cruce con Américo Vespucio. Y la sur, que el área delimitada por las calles Marie Curie, Camino de los Descubrimientos, Francisco de Montesinos, Carlos III (excepto aparcamientos de la banda oeste y sus accesos).

Cuándo se aplica

Las restricciones de tráfico se aplicarán exclusivamente de lunes a viernes, en horario de 7.00 a 19.00 horas, franja que coincide, explica el Consistorio, con la mayor intensidad de tráfico por las distintas actividades en el interior de Cartuja, tanto empresarial como universitaria.

Vehículos afectados

No podrán circular por las zonas mencionadas los coches con etiqueta A, que coincide con los vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores a 2006. El resto de coches, aquellos con el distintivo B, C, 0 Emisiones o ECO podrán circular y aparcar libremente en todo el recinto. No es necesario llevar el adhesivo ambiental a la vista.

Excepciones

Hay una serie de excepciones de vehículos que, independientemente de su calificación ambiental, sí podrán circular por la ZBE, entre ellos, las motos y ciclomotores, algunos vehículos de transporte de mercancías, bicicletas y patinetes, taxis y VTC (sin trámite alguno hasta el 15 de febrero) o vehículos sanitarios.

Alternativas

Aquellos coches que no puedan acceder a la ZBE, cuentan con una bolsa de unos 4.300 aparcamientos gratuitos a seis minutos a pie y alternativas de transporte público, como las líneas C1 y C2 de Tussam.