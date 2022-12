Ocio para jóvenes con discapacidad en el ‘Club de amigos’ de la Fundación Querer: "Ahí no es el 'bicho raro' y eso le motiva a relacionarse"

Cualquier niño, cuando llega a la adolescencia, busca sentirse parte de un grupo de amigos y tener gente con la que relacionarse no solo en el colegio, sino también fuera de él. Para los chicos y chicas con discapacidad intelectual resulta, en ocasiones, una etapa más difícil que para el resto, ya que muchos de ellos suelen relacionarse solo dentro de su núcleo familiar. No encajan con el resto de adolescentes, pero tampoco tienen opciones de ocio suficientes junto a otras personas con discapacidad. Sin embargo, ven como sus hermanos, primos o chicos de su edad se divierten y salen con amigos, lo que, por un lado, merma su autoestima y, por otro, preocupa a sus padres.

Por esta razón, la Fundación Querer impulsó hace casi un año el 'Club de amigos', una actividad de ocio dirigida a adolescentes de 12 a 17 años con discapacidad intelectual. La iniciativa, que surgió a petición de una madre ante la falta de opciones de ocio para su hijo de 13 años, con una enfermedad rara, fue premiada este lunes con uno de los Premios 'Humanizando la Sanidad', de la compañía farmacéutica TEVA. Estos galardones han reconocido la labor de una decena de entidades responsables de proyectos que "promueven la mejora de la calidad de vida de personas con enfermedades".

El 'Club de amigos' busca que los adolescentes con discapacidad intelectual mejoren sus habilidades sociales, logren una mayor autonomía en el día a día y lo pasen bien con amigos, chicos y chicas con características e intereses similares, con los que pueden compartir aficiones. "Buscábamos que los fines de semana, cuando no tenían con quien salir, tuvieran un grupo de iguales con el que conectar, que se pareciera a ellos y tuviera las mismas necesidades", explica Guadalupe Ríos, terapeuta ocupacional de la Fundación Querer y una de las responsables del proyecto.

Ocio limitado al núcleo familiar

En total, 12 chicos y chicas con trastornos del neurodesarrollo realizan actividades de ocio dos sábados al mes acompañados en todo momento por dos terapeutas ocupacionales y tres voluntarios que conocen sus dificultades y se encargan de guiarles, fomentar su autonomía y que aprendan a desenvolverse en actividades fuera del ámbito académico, como coger el trasporte público o pagar un menú en un restaurante para, en definitiva, ayudarles a integrarse mejor en la sociedad. "Si vamos a un restaurante de comida rápida, ellos eligen el menú en la pantalla y luego pagan en caja con el dinero que tienen. Son chicos que necesitan, con este tipo de tareas, adquirir mayor autonomía para el futuro", asegura Ríos.

El ‘Club de amigos’ se convierte, además, en una oportunidad de hacer amigos y compartir momentos de diversión para estos jóvenes, con más dificultades, en ocasiones, para generar vínculos de amistad con otras personas. Es el caso de Alejandro, un chico de 12 años con el síndrome Idic15, una enfermedad rara que le causa discapacidad intelectual, quien forma parte de un aula TEA en un colegio ordinario. "En la escuela tiene pocos amigos, le cuesta mucho desarrollar las habilidades sociales, es uno de sus puntos débiles y es lo que debemos fomentar y estimular", cuenta Livia, su madre.

Una visita al zoo del 'Club de amigos' FUNDACION QUERER

Lo mismo le sucedía a Martina, joven de 16 años con una enfermedad rara que causa discapacidad. "Ella tenía oportunidades de ocio, pero con adultos y familia. Todo adolescente busca estar con iguales, un ocio similar al que pueda tener cualquier niño de su edad y nosotros buscábamos un tipo de actividades con niños con intereses similares a los suyos", cuenta Blanca, su madre.

Martina, por el contrario, acude a un colegio de educación especial donde, admite Blanca, están la mayoría de sus amigas: "Desde que empezó a tratar con niños con dificultades parecidas a la suya tiene más planes. Con sus antiguas compañeras de colegio no podía porque hacían otro tipo de actividades que no eran de su interés ni estaba cómoda". Sin embargo, solo quedan para dar una vuelta entre semana, por lo que decidió apuntar a su hija al ‘Club de amigos’ y que realizara actividades diferentes y "especiales".

Este ocio es posible solo con personas con discapacidades similares, explica Blanca, porque tienen "intereses, formas de ver la vida, de actuar y de comportarse parecidas". "Lo importante es que se sientan entre iguales y sea un entorno agradable, en el que tengan que aportar y estén cómodos", añade.

Actividades lúdicas y terapéuticas elegidas por ellos

Dos sábados al mes, estos adolescentes quedan en las instalaciones de la Fundación Querer en Madrid para realizar una actividad que previamente han podido elegir: "Cada semana les proponemos varias opciones y ellos votan. Siempre intentamos que opinen y participen de su elección". Martina, cuenta su madre, busca con ilusión en Internet de qué trata la actividad antes de realizarla: "No lo disfruta simplemente porque siempre esté contenta sino porque realmente le pone interés y ganas hacerlo".

Las actividades son de carácter lúdico, pero también terapéutico y varían desde ir a un museo o una exposición hasta recibir terapia asistida con animales: "La terapia con animales les gustó mucho, todo lo que sean actividades un poco más sensoriales les divierten y les llaman mucho la atención", comenta Blanca.

Terapia asistida con animales de la Fundación Canis Majoris FUNDACION QUERER

Martina y Alejandro, al igual que el resto de chavales, comparten una mañana divertida junto a un grupo de amigos en el que no se sienten diferentes. "Se lo pasan muy bien, es muy gratificante ver cómo se van a casa con ilusión y ganas de repetir y que esto les ayuda a mejorar su autoestima, porque algunos van a colegios ordinarios y no tiene ahí ese grupo de iguales. Hay muchos que están en un limbo, no llegan a tener una discapacidad y es una pena porque al final no encajan en ningún grupo", comenta Guadalupe.

Alejandro, cuenta Livia, "va encantado porque han creado un grupo estupendo de niños y las actividades son muy interesantes y diversas y les incluyen a todos siempre en ellas". Tener ocio con iguales y ser más autónomos les ayuda a ganar autoestima: "Se le nota mucho más contento, más motivado y con más ganas de establecer relaciones sociales en general".

Mejorar las habilidades sociales

Los terapeutas guían al grupo para fomentar las relaciones de amistad que puedan generarse en estos encuentros, promoviendo una mayor cohesión grupal y ayudando a mejorar las habilidades sociales de estos chicos. "Algunas tienen mucha facilidad, pero otros en cambio no hablan nada, por lo que les agrupamos para que aquel que habla más ayude al que le cuesta y se complementen", explica la terapeuta ocupacional, quien cuenta que también les ayudan a "aumentar su autoconcepto, cómo se ven a sí mismos, porque muchas veces, por su discapacidad, tienen incluso cierto miedo a hablar por lo que piense el otro. Nosotros les hacemos entender que todos somos un grupo y nos ayudamos", añade.

A lo largo de estos meses, cuenta Guadalupe, los chavales han perdido timidez y han mejorado sus habilidades sociales. "Ya tienen la confianza para expresarse porque se sienten a gusto con su igual", afirma. Según cuenta Livia, a Alejandro "le gusta más socializar ahora, no se encuentra como si fuera un 'bicho raro', sino que ve que hay más niños que tienen capacidades o comportamientos muy similares a él y eso le motiva a establecer relaciones sociales con ellos".

Beneficios también para las familias

Los chicos que acuden al ‘Club de amigos’ no son los únicos que se benefician de esta actividad. Las familias también se favorecen porque gracias a ella pueden crear redes entre ellas y compartir experiencias, además de descubrir nuevos recursos de diversión para sus hijos. "Conoces propuestas muy interesantes, que yo ni sabía porque en Madrid hay tanta oferta cultural…", comenta Blanca.

Asimismo, supone un tiempo extra para los padres, que pueden dedicar a sus otros hijos o incluso a sí mismos. "Siempre viene bien porque Martina es muy dependiente de mí en muchas actividades y es bueno que tenga un momento para ella", asegura Blanca. Para Livia también supone "un tiempo para poderte apuntar a alguna actividad propia y nos deja a los padres cierta autonomía y relajación porque ves que lo dejas en un entorno totalmente controlado en el que se lo pasa fenomenal".

Premio de TEVA y versión 'kids'

El proyecto del 'Club de amigos' ha sido galardonado en la séptima edición de los premios ‘Humanizando la Sanidad’ de TEVA, que reconocen la labor de instituciones que desarrollan proyectos, actividades e iniciativas solidarias que contribuyen a sobrellevar la experiencia de la enfermedad de la mejor manera posible. "Creemos que hay que reconocer y premiar aquellos trabajos que, de manera silenciosa y a través de pequeños gestos, contribuyen a humanizar la sanidad y darle un valor más cercano y social y seguir incentivando este tipo de proyectos que hagan que los pacientes y sus familiares disfruten de días mejores", señaló Juan Carlos Conde, director general de la farmacéutica en España.

Debido al gran éxito de la iniciativa, la Fundación Querer ha lanzado este mes el ‘Club de amigos kids’, una actividad de ocio dirigida en este caso a niños de 4 a 11 años con dificultades de aprendizaje y/o socialización, pensada como un espacio de juego donde compartir momentos de diversión bajo un enfoque terapéutico guiado. Los niños juegan y practican sus habilidades sociales acompañados también por una terapeuta del equipo multidisciplinar de la Fundación Querer.