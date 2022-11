Campamentos de Navidad para niños con discapacidad intelectual: "Continuar con la rutina es positivo para no sufrir un retroceso"

Falta menos de un mes para que comiencen las vacaciones de Navidad y muchas familias de niños con discapacidad se preguntan qué hacer con ellos durante estas dos semanas sin clase. Como sucede en otros periodos vacacionales, a los padres, en ocasiones, les resulta difícil conciliar el cuidado de sus hijos con su trabajo. Además, para estos niños es importante mantener unas rutinas y seguir trabajando durante esos días para que no tener una regresión en su aprendizaje. Por estos motivos, muchas familias deciden inscribir a sus hijos en Campamentos navideños donde se mantienen ocupados con actividades educativas y lúdicas.

"No todos los niños van a necesitar hacer un parón durante las vacaciones de Navidad. Cada niño con discapacidad es un mundo y tienen sus propias idiosincrasias", afirma Arancha Arroyo, socióloga del área de Investigación de Autismo España. Además, asegura, "uno de los rasgos característicos en personas con determinadas discapacidades, especialmente en el caso de los niños con autismo, es la necesidad de contar con unos horarios y unas rutinas diarias que sean predecibles y les ayude a estructurar y organizar su día a día. La ruptura de sus rutinas, en algunos casos, puede generar ansiedad, problemas de sueño, entre otros, y contar con opciones de ocio les puede ayudar".

Sin embargo, la oferta de campamentos para estos niños es reducida: "El disfrute del ocio y el tiempo libre de los niños con discapacidad se ve limitado por la falta de alternativas que estén adaptadas a su edad y por las dificultades de acceso a las mismas". Por este motivo, son las propias asociaciones y fundaciones, dedicadas a la atención de estas personas, quienes impulsan una gran variedad de actividades destinadas a atender las necesidades de estos niños y sus familias durante sus vacaciones, combinando ocio con terapias, de forma que sigan fomentando sus habilidades.

Actividades lúdicas para niños con dificultades en el aprendizaje

La Fundación Querer organiza uno de estos campamentos, dirigido a niños de 6 a 16 años con dificultades de aprendizaje. Durante las mañanas, los niños realizan actividades lúdico-educativas que promueven su desarrollo integral, estimulando distintas áreas como la creatividad e imaginación, la lectura y escritura, la psicomotricidad o la atención y la memoria.

Las actividades son diversas y fomentan la creatividad de estos niños a través del teatro, la música, las manualidades o la cocina: "Con la elaboración de dulces, por ejemplo, trabajamos todas las áreas: la atención porque tenemos que estar pendiente de los pasos, la psicomotricidad porque usamos las manos, la lectura porque leemos la receta y la creatividad porque cada uno luego puede decorar el dulce como quiera", explica Marta Fernández, psicóloga infantil y directora del Gabinete multidisciplinar de la fundación.

Pasan un tiempo de ocio estructurado por personas especializadas en el trabajo con este tipo de niños

A diferencia de lo que sucede con campamentos de niños neurotípicos, estas actividades no las imparten monitores de ocio y tiempo libre, sino terapeutas (psicólogos, logopedas, profesores de educación especial, terapeutas ocupacionales, etc). La atención está, por tanto, adaptada a las necesidades de cada niño, con distintos trastornos o enfermedades: "Nos adaptamos al nivel del grupo y a las características del niño para darle una atención personalizada en grupos muy reducidos, con un terapeuta por cada tres niños".

La Fundación Querer decidió lanzar este campamento, que se lleva a cabo durante las mañanas, para facilitar la conciliación familiar y laboral en unos días en los que muchos padres trabajan y "no todos los abuelos pueden quedarse a cargo de ellos". Además, son niños con mayores dificultades para entretenerse solos y, de esta forma, "pasan un tiempo de ocio acompañado y estructurado por personas que están especializadas en el trabajo con niños en general, y en específico con niños con discapacidad".

Fomentar las relaciones sociales con niños neurotípicos

Muchas de estas propuestas están abiertas también a niños sin discapacidad, algo muy positivo para niños con discapacidad intelectual, que suelen tener más dificultades para relacionarse con el resto, especialmente si se trata de niños neurotípicos. "Una actividad de ocio es un escenario especialmente positivo para que se dé esta interacción porque muchos acuden a colegios de educación especial y es la realidad que se pueden encontrar fuera", comenta Marta.

Para niños sin discapacidad, compartir actividades de ocio con niños diferentes también es beneficioso porque aprenden a ser más tolerantes y empáticos con ellos y a respectar la diferencia. No obstante, las familias de estos niños suelen ser reticentes a esta opción y optan por llevar a sus hijos a campamentos con otros niños neurotípicos. "A menudo sucede que son los hermanos de los niños con dificultades de aprendizaje los que vienen para facilitar la conciliación y porque trabajamos aspectos de los que se puede beneficiar cualquier niño", explica Fernández.

Igual sucede en el campamento que organiza la Asociación Navarra de Autismo (ANA) desde hace diez años, dirigido a niños con rasgos autistas de todas las edades. "Los hermanos también acuden. Por un lado, es beneficioso para los chicos porque tiran de ellos para tema de habilidades sociales y comunicación, pero por otro también se dan cuenta de que no son los únicos que tienen hermanos con discapacidad sino que están más arropados", comenta Paula Rodríguez, directora de la entidad.

Desde Autismo España también comparten esta visión: "Los campamentos generan situaciones para socializar de manera que, si la persona lo desea, puede ser una buena oportunidad para fomentar la inclusión y la participación, algo fundamental para estos niños que a menudo tienen dificultades para encontrar alternativas de ocio donde poder participar y relacionarse con otros niños de su edad".

Continuar con el ritmo escolar

La oferta de actividades en Navidad es variada y, en el caso de las que organiza la Asociación Navarra de Autismo en Pamplona y Tudela, se busca que los niños continúen con el ritmo escolar en vacaciones. "Por las características de nuestros chavales, continuar con una rutina estructurada también es positivo porque estos parones a ellos en ocasiones les provoca un retroceso. Por eso, intentamos continuar con el trabajo que se está realizando durante el curso", cuenta Paula.

La asociación también organiza estas actividades durante las mañanas, en grupos reducidos de un máximo de seis personas, organizadas por características similares: "En cada aula hay dos profesionales de la entidad y un voluntario, de ahí que podamos hacer un trabajo super específico e individualizado". En el campamento se fomenta la autonomía de la persona y se realiza un trabajo tanto individual, para trabajar a nivel cognitivo, como grupal, para potenciar las habilidades sociales. "El día 5 de enero suelen venir los Reyes Magos a visitarnos, son días en los que nosotras disfrutamos mucho", asegura Paula.

Los niños, cuentan, son los primeros que demandan este campamento: "Lo tienen súper integrado y, como el cole es siempre el mismo, es su entorno protegido y están como en casa". Por otro lado, los padres están tranquilos porque, asegura Amaia, directora técnica del proyecto, "sus hijos están bien atendidos y continúan trabajando". "La mayoría de niños trabajan con nosotros durante el curso, por lo que nos conocen", añade. Además, subraya Paula, es un momento para que compartan experiencias con otras familias: "Apoyarte en alguien que sabe cómo te sientes, que está pasando por lo mismo, es súper beneficioso".

Tanta es la aceptación que, cuenta Paula, "hemos recibido a lo largo de estos 10 años a familias de todas partes de España: Ceuta, Madrid, Barcelona, Canarias… incluso del extranjero, hemos tenido gente de Inglaterra y Francia". "Es un proyecto muy potente que ya hemos exportado a Almería y lo ideal es que también se pueda extrapolar a otras comunidades y que no tengan que desplazarse hasta aquí", añade.

Refuerzo durante las vacaciones desde casa



Muchas familias no pueden inscribir a sus hijos a un campamento o actividad de ocio ya sea por razones logísticas o económicas. No obstante, es importante que, desde casa, mantengan una rutina para que a estos niños "no se les altere el sueño, la alimentación o el comportamiento", comenta Marta. "Pueden hacer todas las actividades que realizamos en nuestro campamento, pero en familia, fomentando siempre sus habilidades de una forma lúdica", explica la directora del Gabinete de la Fundación Querer.

En el caso de niños con TEA, apunta la directora de la Asociación Navarra de Autismo, es aconsejable "que anticipen que van a hacer y, si es estar en casa, ofrecer actividades para hacer allí". "Lo importante es que ellos tengan un entorno predecible y controlable, ya sea en casa o en la escuela, y trabajen, eso sí, dando siempre tiempo de descanso", añade.