La ley trans llega a la reunión decisiva del Congreso sin un acercamiento entre el PSOE y Unidas Podemos

La ley trans llega a uno de sus puntos más decisivos sin que los socios de Gobierno hayan logrado arreglar sus diferencias. El inmovilismo del PSOE a retirar sus enmiendas y el de Unidas Podemos a aceptarlas se mantiene a pocos días de que la norma alcance una de las fases clave en la tramitación. Este lunes, los grupos parlamentarios debatirán y votarán en la Comisión de Igualdad cuáles son las enmiendas que se introducen en el dictamen que se enviará posteriormente al Pleno de la Cámara Baja. Entre ellas, las modificaciones que plantean los socialistas y que han provocado un cisma con la formación morada.

Pese a que durante la última reunión de los grupos parlamentarios se rebajó el tono, lo más probable es que la tensión se intensifique de nuevo a la hora de decidir cómo queda una de las normas estrella del Ministerio de Igualdad. La cuestión es la siguiente: si se introducen los cambios que atañen a menores, como propone el PSOE, o, por el contrario, se deja el texto prácticamente tal cual salió este verano del Consejo de Ministros. La negociación está siendo espinosa, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de los dos grupos ha manifestado hasta ahora ninguna intención de ceder, y en un contexto de presión de las asociaciones LGTBI que han convocado movilizaciones para este sábado en Madrid.

Lo que sugieren los socialistas es ampliar la edad mínima con la que en España se podrá cambiar el sexo en el Registro Civil sin autorización de un juez. El texto actual contempla franjas de edad para regular la autodeterminación de género: de 12 a 14 años con autorización judicial, de 14 a 16 solo con el permiso de los padres, y a partir de los 16 años con el mero consentimiento de la persona solicitante. Pues bien, el PSOE pretende que hasta los 16 años se exija un aval judicial para proceder a ese cambio registral, y no a los 14. Pero la idea no convence, ni a los de Unidas Podemos, ni a sus socios parlamentarios, que ven el cambio como un "retroceso" respecto al texto consensuado en el seno del Gobierno.

La incógnita, por tanto, es con quién cuentan los socialistas para sacar adelante sus enmiendas. Según lo manifestado por los portavoces, la única fórmula factible pasa por el apoyo del Partido Popular, aunque -o precisamente por ello- este ya se ha posicionado en contra de la norma, ya que considera que "no guarda seguridad jurídica" y porque dice proteger a los menores "por encima de todo". La última noticia que dieron hace poco más de una semana era que no habían recibido ninguna llamada y desde entonces no han trascendido novedades sobre una posible asociación del PP-PSOE en este aspecto.

Todo ello, bajo el supuesto de que no logren alcanzar un acuerdo con sus socios de Gobierno. Los socialistas ya han asegurado en varias ocasiones que su primera opción pasa por negociar las enmiendas con Unidas Podemos. Los morados, por su parte, aseguran que las negociaciones están siendo constantes, pero que no ven voluntad alguna del PSOE a querer retirar la única enmienda que para ellos es una línea roja: la de la libre autodeterminación de los menores de 16 años. "El PSOE dice que no va a retirar sus enmiendas, así que hay dos opciones: o las pacta con el PP o pierde", aseveran fuentes de Unidas Podemos a 20minutos.

Unidas Podemos está dispuesto a negociar el resto de enmiendas socialistas -como la que endurece la reversibilidad del cambio registral de sexo o la que elimina el concepto de violencia intragénero-, pero en ningún caso aceptarán un "retroceso" en lo que atañe a los derechos de los menores trans. Desde el PSOE, se niegan a avanzar cualquier postura y se limitan a asegurar que a partir del lunes se irá sabiendo "algo".

Con todo, la de este lunes no será la primera batalla. Incluso si no consiguen recabar los apoyos suficientes, los socialistas pueden mantener vivas sus enmiendas para el debate de la ley en el Pleno de la Cámara Baja, que previsiblemente se celebrará en torno al 22 de diciembre. Ahí, de nuevo, podrían salir adelante las modificaciones del PSOE si recaban los apoyos suficientes. ¿Apoyarían entonces los morados el dictamen final? ¿Y los socios? O, en sentido contrario, en el caso de que no salieran adelante las enmiendas socialistas, ¿estarían los diputados del PSOE dispuestos a aprobar un dictamen sin sus cambios?