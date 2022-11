La polémica que rodea a la ley 'solo sí es sí' sigue en aumento. Lejos de reconocer los posibles errores en la norma, la ministra de Igualdad ha afirmado este miércoles que "el PP promueve la cultura de la violación" al posicionarse en contra de la ley.

En boca de todos ha abordado el conflicto y, desde el plató, Ramón Espinar ha asegurado que la ley contempla "muchas cosas, pero se está poniendo el foco en el punto que está mal". Marisol Hernández ha señalado que "el Presidente ha decidido no hacer nada y no cesar a Irene Montero", pese a las presiones externas: "Piensan que, con el tiempo, pasará la tormenta".

Por su parte, Antonio Naranjo ha destacado que "lo que retrata la permanencia de Montero es la debilidad de Sánchez": "Si no nos ponemos de acuerdo en quitar peligros de las calles, ¿en qué lo vamos a hacer?". Además, el matinal de Cuatro ha contactado con el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

Echenique ha destacado, con respecto a las palabras de Montero acerca de la cultura de la violación: "Yo me remito a los hechos. La ONU, no Unidas Podemos ni Podemos ni la ministra de Igualdad, explica que la cultura de la violación es un término sociológico que hace referencia a una serie de prácticas y elementos comunicativos que, entre otras cosas, ponen el foco en las víctimas de las agresiones sexuales y sus comportamientos".

"Revictimizando a las víctimas y sugiriendo, entre líneas, que el problema son ellas y no los agresores sexuales. Al mismo tiempo, hay una campaña hecha por el PP en Galicia en la que, por ejemplo, hay un cartel que pone 'esta mujer va con mallas de deporte y sale a correr por la noche, ¿ahora qué pasa? No debería pasar, pero pasa'. Si eso no cabe, de manual, en el concepto que utiliza la ONU para hablar de este tipo de cosas, que alguien me lo explique", ha añadido Echenique.

Asimismo, el portavoz ha señalado: "Yo creo que, por lógica aristotélica, si esta campaña es cultura de la violación de manual según la ONU y la lleva a cabo el Partido Popular... Aplicando lógica aristotélica, la ministra no ha hecho otra cosa que decir la verdad".

Diego Losada ha apuntado que incluso Gabriel Rufián o la ministra de Justicia, Pilar Llop, se han mostrado en contra de las afirmaciones de Irene Montero acerca del partido de la oposición: "¿Se han quedado ustedes solos en esta acusación al Partido Popular dentro del Congreso?", ha cuestionado el presentador del matinal.

"No. Estamos acompañados con la ONU, no estamos solos. Nos acompaña la Organización de las Naciones Unidas y, me atrevería a decir, que la inmensa mayoría del feminismo entiende perfectamente lo que es la cultura de la violación. Resulta inaudito que la Presidenta del Congreso no sepa de qué va este concepto que maneja y explica la ONU", ha explicado el político.

Respecto a la ley 'solo sí es sí', Losada ha señalado que ya son 43 las condenas revisadas después de la ley y ha habido 10 excarcelaciones: "¿Ustedes van a reconocer, en algún momento, que ha habido algún tipo de equivocación o que algo no se ha hecho bien en la elaboración de esta ley viendo el goteo de las consecuencias después de la aprobación? Da la sensación de que la responsabilidad es de todo el mundo menos de ustedes. ¿No tienen ustedes nada, un hilo de responsabilidad en todo esto?".

"Nosotros no tendríamos ningún problema en reconocer responsabilidad si la hubiera, pero hay juristas de reconocido prestigio como el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, que explican que la técnica jurídica de la ley 'solo sí es sí' es impecable. De hecho, es una ley que no fue trabajada únicamente por el Ministerio de Igualdad, sino también por el Ministerio de Justicia. Es una ley que, como todas, proviene del conjunto del Gobierno y hay reputados juristas que están explicando que el problema no es de la ley, sino de la aplicación", ha recalcado Echenique.

"Hay muchas voces diciendo que hay que modificar la ley, pero nadie ha dicho cómo hay que modificarla. ¿No le resulta esto sospechoso, que no haya una propuesta negro sobre blanco? ¿Que nadie se atreva a decir, exactamente, cómo hay que modificarla? A mí me resulta sospechoso y, seguramente, tiene que ver con que cualquiera que ponga encima de la mesa una propuesta concreta de modificación, rápidamente sería desautorizado por los que saben de derecho. Yo, encantado de que alguien me enseñe una propuesta negro sobre blanco", ha sentenciado Pablo Echenique.

Finalmente, el portavoz ha señalado: "El Gobierno de coalición es una conquista de Unidas Podemos y los movimientos sociales que pelean por el derecho a la vivienda, avances en derechos feministas, unas pensiones dignas... Nosotros, desde el principio de la legislatura, hemos dicho que vamos a cuidar el Gobierno de coalición y entendemos que eso pasa por hacer avances sociales valientes que, además de mejorar la vida de la gente, capitaliza políticamente al conjunto del Gobierno de coalición".

Al finalizar la conexión con el político, Diego Losada ha apuntado: "Cuesta reconocer que haya habido un pequeño error, aunque sea pequeño. Por parte de Unidas Podemos y del Ministerio de Igualdad se ha hecho todo bien. Los problemas son de todo el mundo, menos de Igualdad".