Podemos sospecha que el PSOE bloquea sus leyes por "cálculo electoral" y los socialistas lo niegan: "No busquemos fantasmas"

Suenan campanas de crisis entre los socios del Gobierno tras la falta de acuerdo en relación a la ley trans y el nuevo bloqueo de la ley de familias. Este martes, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, alertó de que estas "señales preocupantes", a su juicio, se deben a que el PSOE está "haciendo algún tipo de cálculo político o electoral" por el cual los socialistas consideran que les beneficia retrasar o impedir la aprobación de normas que salen de los ministerios morados. El PSOE, no obstante, niega la mayor: el homólogo de Echenique, Patxi López, pidió a su socio no buscar "fantasmas donde no los hay" y achacó el retraso las leyes trans y de familias a la necesidad de evitar que tengan "ningún agujero".

La crisis, aunque lleva días larvándose, se escenificó en toda su dimensión este martes, unas horas después de que el PSOE cancelara a última hora la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de familias, prevista para este martes. Según Echenique, esa es tan solo una de las "señales preocupantes" que, para Unidas Podemos, revela que los socialistas están inmerso en sus "cálculos electorales" tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y han optado por el "bloqueo" de iniciativas legislativas impulsadas por los morados.

El portavoz, en concreto, cargó contra las enmiendas presentadas por el PSOE al proyecto de ley trans, que los socialistas se han negado a retirar y que, para Echenique, buscan "recortar derechos a las infancias trans" y podrían ser apoyadas "por su contenido por partidos como el PP o Vox". Sobre la ley de familias, por otra parte, el dirigente recordó que "estaba pactado que llegara este martes al Consejo de Ministros" y se quejó de que, "por motivos desconocidos, este lunes a última hora de la noche" el PSOE "rompió el pacto".

"Son los dos ejemplos más prominentes, pero forman parte de una serie de señales preocupantes", insistió Echenique, que sostuvo que "el PSOE se equivocaría si pensara que el hecho de que no salgan adelante leyes lideradas por ministerios de Unidas Podemos les proporciona algún tipo de ventaja". "Es una desventaja para la ciudadanía, que es lo más importante, pero también para el conjunto del Gobierno de coalición", argumentó el portavoz morado.

Echenique también criticó que los socialistas afirmen que, mediante sus enmiendas, solo buscan dar seguridad jurídica al proyecto de ley trans promovido por el Ejecutivo y no modificar su fondo. "Todas las leyes que provienen del Gobierno, sean lideradas por un ministerio u otro, son leyes del conjunto del Gobierno" y están "negociadas por muchos ministerios", por lo cual "que el PSOE diga de una ley que lleva su firma que no tiene seguridad jurídica es difícil de explicar". "¿Está el PSOE diciendo acaso que hacen ellos mismos leyes sin seguridad jurídica? Creo que el motivo es otro", espetó.

El PSOE dice tener "la mejor voluntad"

Unos minutos después de estas críticas públicas de Echenique, Patxi López negó que el PSOE esté aplicando una estrategia para opacar a Unidas Podemos. "Si estuviéramos haciendo cálculos políticos, lo mejor sería que todas las leyes salieran adelante ya", argumentó el portavoz socialista, que afirmó que lo único que busca el partido mayoritario del Gobierno es "que las leyes sean las mejores" y "no tengan ningún agujero ni ningún déficit". "No busquemos fantasmas donde no los hay", pidió López, que señaló que sus enmiendas a proyectos como la ley trans tienen "la mejor voluntad del mundo", porque las leyes que promueve el Gobierno "son leyes que el PSOE va a defender".

El portavoz, no obstante, evitó responder sobre cuándo se dio cuenta el PSOE de que la ley trans, que salió del Consejo de Ministros, carecía de la suficiente seguridad jurídica. "Da igual cuándo nos diéramos cuenta", se limitó a señalar López, que insistió en que, sabiendo que "sí o sí" la norma "va a ser recurrida" ante el Tribunal Constitucional, lo que buscan los socialistas es "reforzar su condición jurídica para que no salgan adelante los recursos". "Ni nos aliamos con el PP ni perjudicamos a la estabilidad del Gobierno", espetó López, que aseguró que el PSOE quiere llegar a un acuerdo sobre sus enmiendas con Unidas Podemos y los socios de la investidura.

Tampoco ofreció el portavoz demasiados detalles sobre las razones que han llevado a paralizar de nuevo el inicio de la tramitación de la ley de familias, si bien dejó caer que la norma "tenía cierta conflictividad competencial" con las comunidades autónomas "en el reconocimiento de ciertos derechos". Pero López insistió en que el PSOE no está "parando" leyes, y achacó los problemas de las últimas semanas a que hay "muchas negociaciones abiertas a la vez". "Si nos entendemos, la ley trans podría ir a pleno la semana del 22 de diciembre, la del aborto la semana del 15 de diciembre, la de bienestar animal entre el 15 y el 22 de diciembre, y el decreto sobre hipotecas la semana del 15", enumeró el portavoz.