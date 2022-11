Abascal vuelve a llevar al Congreso el término "filoetarras" tras el silencio impuesto por la presidencia a su diputada

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retado este miércoles a la Presidencia del Congreso insistiendo en calificar de "filoetarras" a los socios del Gobierno y ha comparado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con Nerón o Calígula por su "vanidad" y "falta de modestia".

En un 'cara a cara' con el presidente en el Pleno del Congreso, Abascal no ha pasado por alto la polémica de este martes en el hemiciclo por la que se retiró la palabra a su compañera Patricia Rueda por negarse a retirar el término "filoetarra' dedicado a los socios del Gobierno de coalición.

"¿Qué más cosas puede hacer para ceder ante extremistas, separatistas y filoterroristas?", ha desafiado el líder de Vox. "¿Cómo se llama a los socios de los filoterroristas en esta Cámara?", ha insistido sin haber sido llamado al orden por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.

Insultos, insidias y veneno

Ante estos reproches, Sánchez ha acusado a Abascal de llenar de "bulos" sus intervenciones y limitarse a dedicar "insultos machistas" a las mujeres, "insidias" a sus adversarios políticos y "envenenar" la convivencia.

"Menos lobos caperucita, usted no puede dar ninguna lección de patriotismo porque su patriotismo siempre ha tenido un precio, el sueldo del Partido Popular o de un chiringuito del Partido Popular", ha censurado Sánchez, que ha recordado a Abascal que una de las críticas que hace al Gobierno, la transferencia de las competencias de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra, fue pactada por el expresidente José María Aznar en el año 2000 con el entonces presidente de Navarra, Miguel Sanz, de UPN.

"¿Dónde estaba usted en el año 2000, señor Abascal? Estaba en el PP y no dijo nada, se calló", ha reprochado el presidente del Gobierno reivindicando que hay en Navarra un total de 1.581 efectivos de la Guardia Civil, 94 más que hace cuatro años, y la transferencia únicamente cumple con lo contemplado en su Estatuto.

Mofas de Abascal

En este contexto, Abascal se ha mofado de la aseveración hecha por el jefe del Ejecutivo de que pasará a la historia por exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. "¿No se siente ridículo?", ha preguntado reconociendo que no se imagina a ningún otro dirigente hablando en esos términos. "Quizá a Nerón o Calígula", ha ironizado.

En cualquier caso, el líder de Vox le ha dado la razón y ha reconocido que Sánchez pasará a la historia, pero no por "desenterrar muertos e impedir su descanso", sino por "haber cedido a las pretensiones de comunistas, separatistas, malversadores, sediciosos y golpistas".

Abascal ha insistido en que el líder del PSOE ha "destruido" todo lo que funcionaba en España, le ha recordado la inconstitucionalidad de los dos estados de alarma decretados durante la pandemia, la subida de los precios de la energía o su "voracidad fiscal".

"Se le ve el plumero, no son personas muertas, son dictadores", ha respondido Sánchez, que cree que algunos votantes de Vox pedirán a sus dirigentes "mayor rendimiento laboral" y no únicamente llenar sus intervenciones de "insultos y bulos". Por ejemplo, ha recordado que Vox no ha presentado enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado. "¿Esa es la España que madruga?", ha ironizado.

Silencio a una diputada de Vox

Los diputados de Vox abandonaron este martes el Pleno del Congreso después de que se expulsara de la tribuna a su compañera Patricia Rueda por negarse a retirar el término "filoetarra" dedicado a los socios del Gobierno de coalición.

Rueda había aprovechado su turno para asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez "ningunea" a Málaga y "premia a filoetarras, nacionalistas y golpistas".