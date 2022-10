El PSOE se desdice y retrasa la ley trans una semana más para "perfilar" sus propuestas

Habrá que esperar una semana más para constatar si, como vienen sosteniendo en los últimos días, los socialistas tienen la intención de permitir que la ley trans siga su curso. Pese a que inicialmente el PSOE aseguraba que "probablemente" no iba a hacerlo, ahora, fuentes socialistas confirman que el partido ampliará este miércoles por sexta vez el plazo de enmiendas a la norma para que les dé tiempo a "acabar de perfilar" sus propuestas. Eso sí, será, según aseguran, la "última vez" que pidan dilatar el periodo de enmiendas para que el texto del Ministerio de Igualdad prosiga su curso parlamentario y en aras de que el proyecto vea la luz antes de 2023.

"La idea era no prorrogar, aunque habrá que hacerlo por última vez. El calendario quedará apretado, pero nos da para cumplir", declaran las mismas fuentes consultadas por 20minutos. El objetivo es mantener intacto el compromiso suscrito entre los socios de Gobierno de tener una ley trans antes de terminar este año y pese al cisma político e ideológico que el articulado ha generado entre el PSOE y Unidas Podemos por desavenencias en algunos puntos del texto.

A pesar de que aparentemente el debate en torno a la ley pareció zanjarse durante el proceso de elaboración (acabó con la marcha del Gobierno de Carmen Calvo, una de las más detractoras a la norma), las sucesivas prórrogas de los socialistas al periodo de enmiendas en el Congreso de los Diputados despertaron una oleada de reproches por parte de los morados -e incluso de parte del propio grupo socialista- que se zanjó con un tirón de orejas de Moncloa.

Desde el PSOE, insisten: las enmiendas que presenten no serán "especialmente problemáticas" ni tocarán la clave de la ley, que es básicamente la posibilidad de que cualquier persona mayor de 16 años pueda cambiarse de sexo en el Registro Civil solo con su declaración (la libre autodeterminación de género).

De este modo, lo previsible es que los socialistas hagan públicas sus propuestas de cambio el próximo lunes, pues aseguran que no han tenido tiempo para definirlas cuidadosamente, tanto política como técnicamente, hasta ahora. Así, se dan un plazo de una semana para acabar de "perfilar" sus enmiendas que, según han asegurado en la última semana, irán especialmente dirigidas a "dar seguridad jurídica" a la norma, modificando la equiparación de "ciertas violencias" con la de género, en lo referido al artículo 65.

En Unidas Podemos, sin embargo, no han recibido noticias al respecto, por lo que todo apunta a que los socios no presentarán ninguna enmienda conjunta. Desde el Ministerio de Igualdad ya avanzaron que sus propuestas irían encaminadas a introducir en el texto aquellos preceptos que se cayeron durante la negociación, como el reconocimiento de las personas no binarias o la ampliación de derechos a las personas trans en situación administrativa irregular.

UP propondrá un calendario de tramitación al PSOE

En Igualdad ven "con preocupación" que el PSOE retrase una semana más la ley y lamentan que sean las personas trans y la comunidad LGTBI las que "paguen las consecuencias" al ver en riesgo la aprobación de una ley "que reconoce sus derechos". "Deben saber que no les vamos a soltar la mano y que vamos a caminar juntas hasta que sus derechos sean ley", prometen fuentes del departamento de Irene Montero.

Precisamente para evitar que la norma se vaya por el sumidero de la legislatura, propondrán al PSOE y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un "calendario de tramitación" que incluya una fecha tope para finalizar el periodo de enmiendas: el día 2 de noviembre; y otra para la finalización de la ponencia (el 19 de noviembre). El fin, insisten, es que la ley esté aprobada antes de que finalice el año "y sin recortes en derechos" respecto al texto ya pactado en el seno del Gobierno.