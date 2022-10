Así es el snowshoe, una raza natural surgida de los siameses, alegres y extrovertidos

El origen del snowshoe se produce en la década de 1960, en Pensilvania, Estados Unidos, cuando nacen de una camada de siameses tradicionales, tres gatitos con una combinación atípica en su patrón, mostrando las cuatro patitas blancas como la nieve (de ahí su nombre snow-nieve, shoe-zapato o raqueta). Dorothy Hinds, la propietaria de los siameses reproductores, se sintió atraída de inmediato por esta mutación natural en el color de los tres gatitos e inició el programa de cría con ellos, introduciendo gatos comunes, siameses y orientales de pelo corto en el proceso, y que aportaron la ahora característica marca facial blanca en forma de V invertida que muestran los snowshoes.

Los inicios del snowshoe fueron complicados debidos a la inexperiencia de Dorothy y que no se realizaron los pasos de registro adecuados durante su desarrollo, hasta el punto de que la fundadora original abandonó el programa de cría, frustrada, y fue retomado por otros interesados que, esta vez sí, y dos décadas después, lograron el estatus de raza reconocida por diferentes organizaciones internacionales felinas hasta la actualidad, que ya goza de pleno reconocimiento por todas ellas.

Los snowshoes son gatos colourpoint, y por lo tanto poseen el gen Himalaya tal como siameses o burmeses. Esto significa también que siempre presentarán ojos de color azul. Las ‘raquetas de nieve’ se consideran una falta en el estándar del siamés puro, y por lo general, un snowshoe se cruza con otro snowshoe, pero se permite, bajo control, la reproducción con algunas de las razas fundadoras para ampliar la variedad genética y mejorar el patrón de color. Dentro de su patrón colourpoint, pueden tener varios colores en las extremidades y dos categorías: colourpoint bicolores, y mitted, que marcan la presencia y el porcentaje del color blanco en su conjunto.

Atléticos, juguetones y muy sociales

Expertos y criadores definen al snowshoe como gatos enérgicos, que reclaman mucha interacción en el hogar y curiosos hacia el entorno. Es una raza considerada extremadamente activa, por lo que necesita ejercicio regular y una buena estimulación ambiental para cubrir sus necesidades de actividad. Gracias a su buen carácter, se consideran aptos para la convivencia con niños pequeños y otros animales. Advierten, sin embargo, que son gatos muy vocales, o maulladores, y que su carácter demandante puede no ser compatible con todo el mundo.

El mantenimiento de su pelo no tiene dificultad, al ser de longitud media a corta y sin capa interna, por lo que tan solo necesita cepillados esporádicos y ayuda en épocas de muda. En cuanto a salud, no presentan problemas de consideración relacionados con su raza, salvo el recordatorio de que los ojos azules en cualquier ejemplar felino suelen presentar fotosensibilidad y que al tratarse de gatos que requieren ejercicio frecuente, pueden tender al sobrepeso si no se cubre esta necesidad.

No disponemos de criadores oficiales de snowshoe en España, por lo que recomendamos contactar con la Federación Internacional Felina o su filial Asociación Felina Española, para ampliar información.

Sugerimos que se valore la adopción responsable para introducir un gato en el hogar, como Winnie, una preciosa gatita común de color bicolor tabby point, con la mitad de sus patitas blancas, como la raza de la que hoy hemos hablado.