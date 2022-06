La raza felina del siamés es, al menos de nombre, conocida incluso para quienes no saben de gatos ni de razas. Quien más, quien menos, al escuchar la palabra, sabe que se trata de un gato con puntas de color en las extremidades, cuerpo marfileño y ojos intensamente azules.

La raza de la que hablamos hoy es, a grandes rasgos, un siamés moderno que presenta toda la gama de colores y patrones de pelaje existente en el mundo de la genética felina excepto el famoso colourpoint que caracteriza a su primo hermano.

El gato oriental de pelo corto, aunque en los registros se considera que nació a mediados del siglo XX en Estados Unidos, era conocido muchísimo antes. Así, en 1903, en La Enciclopedia Británica, ya se mencionaba que en raras ocasiones nacían siameses tradicionales con el cuerpo completamente cubierto de un color sólido, pero estos ejemplares no solo no eran populares, sino que se consideraban una irregularidad defectuosa en el linaje del siamés y estuvieron envueltos en polémica (¿eran siameses, no lo eran?), hasta que en 1923 el Club Británico del Siamés rechazó dar estatus de siamés a estos ejemplares monocromáticos y por consiguiente, quedaron excluidos de la raza.

El interés por volver a recuperar a los siameses de colores más comunes resurgió en la década de 1950 en Inglaterra, y se extendió hasta Estados Unidos, que, podríamos decir, hicieron un adelantamiento por la escuadra y fueron los primeros en registrar la nueva raza en 1977. Para introducir toda la gama de colores entre los siameses, estos fueron cruzados con azules rusos, británicos y americanos de pelo corto y gatos sin raza, hasta que el gen que provoca el colourpoint de los siameses desapareció gradualmente de todas las generaciones.

Entre colores y patrones que pueden presentar los gatos domésticos, hablamos de más de 250 combinaciones. En cuanto a los ojos, el color preferido para el gato oriental es la gama del verde, y en el caso de los gatos orientales de manto íntegramente blanco, se admite el azul.

Los gatos orientales y los siameses modernos son, prácticamente, lo mismo, con el color del pelaje y de los ojos como única característica que los diferencia. Incluso se juzgan en el mismo grupo en exposiciones felinas y comparten estándar en varias asociaciones felinas internacionales.

Maulladores, juguetones y exigentes

La similitud del oriental con el siamés moderno no solo se reduce a una cercanía genética y su peculiar anatomía esbelta y estilizada, con la cabeza triangular, unas enormes orejas y unos ojos almendrados, sino también en carácter.

Los orientales son vivaces, inteligentes y dependientes de su núcleo familiar, una raza poco apta para pasar largas horas en soledad o para personas que desean un gato desapegado. Exigen una buena estimulación ambiental para que canalicen la gran energía que poseen y son muy tolerantes en la convivencia con otros animales o niños. Gracias a sus capacidades atléticas y su agilidad, no tendrán dificultades en ponerse fuera del alcance si necesitan su propio espacio durante un rato.

Su pelo corto apenas requiere cuidados, aunque nunca viene mal, en el caso de la convivencia con cualquier gato doméstico, ayudar con cepillados ocasionales en épocas de muda para evitar los molestos vómitos de bolas de pelo por ingestión y mantener en mejores condiciones el brillo y la sedosidad de su pelaje.

En cuanto a enfermedades, se debe exigir a un criador oficial garantías veterinarias por escrito de que están libres de atrofia progresiva de retina y miocardiopatías hereditarias. Para localizar y contactar con uno, recomendamos acudir a la Asociación Felina Española (ASFE). O también se puede adoptar un gato que necesite un hogar y reducir la sobreabundancia que hay en refugios, protectoras y en la calle, como esta camada en Lorca, Murcia: