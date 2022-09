Puig se niega a cesar a la consellera Bravo por la gestión del incendio de Bejís y choca con el Gobierno central

El incidente que acabó con varios pasajeros de un tren de la línea València-Zaragoza heridos por quemaduras el pasado 16 de agosto al tratar de huir de las llamas del incendio de Bejís en las que se vio envuelto el convoy ha derivado en una tormenta política, aunque en este caso entre administraciones gobernadas por el mismo partido, el PSOE. En el foco de la misma se sitúa la consellera de Interior, Gabriela Bravo, que ostenta las competencias de Emergencias, y que este jueves ha dicho en Les Corts, en respuesta a las palabras de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que el 112 de la Generalitat no recibió del Puesto de Mando Avanzado (PMA), formado por técnicos de extinción, ninguna instrucción para que cortara la línea férrea debido al fuego. El PP ha pedido la dimisión de la consellera, pero el presidente Ximo Puig ha respaldado a Bravo al afirmar que las decisiones dependen de los técnicos y ha añadido, en respuesta a las palabras de la ministra, que habrá que "asumir responsabilidades" para quien corresponda.

"Cada uno es responsable de lo que es de su competencia", ha expresado Puig en una entrevista en Onda Cero, tras ser preguntado por la comparecencia de la responsable estatal de Transportes, quien este miércoles aseguró que "ni Adif, ni Renfe recibieron notificación alguna" sobre la situación de la vía que ocasionó el incidente de tren por el incendio. El jefe del Consell ha defendido la "profesionalidad" de los mandos y técnicos y ha explicado que las horas en las que se produjo el incidente fueron "dramáticas" dado el "ascenso increíble y cambio disruptivo del viento que produjo una desfeta (un desastre)", al aumentar en unas horas de 600 a más de 3.500 las hectáreas arrasadas por el fuego. "Viví en primera persona el esfuerzo y la reacción inmediata del jefe de extinción, que es quien pidió el desalojo de Bejís", ha añadido.

Esta misma tesis ha sido defendida por la consellera Bravo en su comparecencia, a petición propia y de Ciudadanos y Vox, en la Diputación Permanente de Les Corts. Según ha afirmado, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat no recibió del Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Bejís ninguna instrucción para que cortara la línea férrea debido a la "tormenta de fuego" desatada en la zona. «Si no se recibe, que no es cuestión de que haya fallo de comunicación, no se puede comunicar lo que no existe", ha insistido al exponer un informe elaborado por el Consorcio Provincial de Bomberos. El incidente del tren dejó ocho hospitalizados y diez atendidos en el lugar del siniestro.

El portavoz de Infraestructuras del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, ha afirmado que Moncloa "ha abierto la puerta de salida a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por su gestión con el tren de Bejís". Según ha espetado a Bravo, "que el tren no saliera de la estación de València era responsabilidad de la consellera y desde el PPCV le pedimos que se marche". El presidente popular, Carlos Mazón, ha criticado el "bochorno" que le produce el "espectáculo" de Gobierno y Generalitat respecto a las responsabilidades sobre el incidente del tren y ha añadido que "no vale echarse la culpa unos a otros". El también presidente de la Diputación de Alicante ha instado al PSOE a "asumir responsabilidades políticas", insistió en pedir la comparecencia de Ximo Puig en Les Corts, cuyo "silencio" ha tildado de "clamoroso y vergonzoso" y ha asegurado que contemplan "exigencias superiores".

El diputado de Cs Eduardo del Pozo ha afeado a Bravo que gran parte de los municipios sigan sin tener implantados planes municipales de emergencias contra los incendios, mientras José María Llanos (Vox), ha afirmado: "El Centro de Emergencias, es decir ustedes, son los que deberían haber avisado a Renfe y Adif y no lo hicieron, por tanto, es responsabilidad exclusivamente suya".

Ayudas para las zonas afectadas

El Consell va a aprobar un decreto que regulará las ayudas a las personas y empresas afectadas por los incendios de Bejís (Castellón) y la Vall d’Ebo (Alicante) que arrasaron más de 30.000 hectáreas el pasado mes de agosto. Incluirá un millón de euros para modernizar la embotelladora de Bejís y la reparación urgente del Camí del Xap en la comarca alicantina.