Planes para el fin de semana: cine español en familia y Vivaldi entre flores de loto

Comenzamos el mes de septiembre con los primeros estrenos teatrales y la despedida de los cines de verano, aguardando las inauguraciones de exposiciones que reflejaremos pronto en nuestros planes en Madrid. Una obra teatral sobre las adicciones a la tecnología que coartan nuestra libertad; éxitos de siempre en un musical a capela; la carrera popular que recorre Arganzuela desde hace 30 años; espectáculos infantiles en Orusco de Tajuña, Hoyo de Manzanares y Zarzalejo; música clásica al anochecer en el Real Jardín Botánico; y cine español de este año para disfrutar al aire libre y en familia.

1. Teatro. 'Adictos' en el Teatro Reina Victoria

Escenografía para 'Adictos' en el Teatro Reina Victoria Cedida

Cuatro grandes nombres del teatro español se dan cita en el Reina Victoria para comenzar la temporada con la fuerza de la veteranía, el talento y un texto que incide en algunos de los interrogantes planteados en la sociedad actual. Sobre las tablas, Lola Herrera, Lola Baldrich y Ana Labordeta, grandes actrices que conforman un trío de lujo en escena. Magüi Mira en la dirección, completa un cartel de lujo.

Adictos es un thriller distópico que reflexiona sobre el futuro próximo y analiza el comportamiento humano en la era digital, la relación del ser humano con la tecnología que lo acompaña y abruma por momentos. Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez, autores del texto, tratan de responder en su obra una serie de preguntas que exponen de este modo: “¿hasta qué punto estamos sometidos por la tecnología? ¿somos realmente libres? ¿qué tipo de sociedad hemos construido? ¿qué panorama nos plantea el futuro más cercano? ¿realmente nos merecemos el calificativo de seres humanos?”

Magüi Mira, de quien vimos este mismo año un interesante montaje en el Teatro Español sobre la relación de George Sand y Frédéric Chopin, dirige una obra que refleja cómo “en una sociedad controlada por el poder, la honestidad paga un precio muy alto, si no eres adicto al Sistema. La verdad frente a la manipulación y la desinformación. La verdad frente a la utilización perversa de los avances de la ciencia y la tecnología”, en palabras de la propia directora.

La actriz y directora Magüi Mira Cedida

Estela Anderson -encarnada por Lola Herrera- es una científica de prestigio internacional que descubre el malvado uso al que se quiere destinar su proyecto de investigación. La réplica se la dará la doctora Soler -Lola Baldrich-, jefa del departamento de psiquiatría de un avanzado hospital, y Eva Landau -Ana Labordeta- una reconocida periodista y escritora.

La comunicación y la incomunicación, la soledad, la libertad y el uso excesivo de la tecnología son algunos de los temas que trata este texto escrito por Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez.

Teatro Reina Victoria. Desde el 1 de septiembre de 2022

Duración aproximada: 80 minutos.

Edad recomendada: mayores de 16 años.

​Precio: desde 20€

2. Teatro infantil. 'Proezas sincopadas' y 'Carreta y manta'

CIA. SIN FIN en su espectáculo 'Carreta y Manta' Cedida

Ya queda poco para que los niños regresen -de una vez- al colegio, pero como estos últimos días pueden resultar un tanto ásperos en casa, traemos aquí un par de propuestas escénicas para que los críos se aplaquen un tanto, con algunos espectáculos del Festival Escenas de Verano 2022. Cabe el riesgo de que, tras alguno de ellos, comiencen a hacer cabriolas por el pasillo, pero asumámoslo.

La primera opción llega de la mano de la Compañía Sin Fin. Presentan su espectáculo Carreta y Manta, donde dan vida a una compañía de cómicos de la legua. Bueno, lo que queda de ella, acompañados de 'Apañao', un “técnico para todo” de la época. Recorren villas, pueblos y villorrios para entretener a la concurrencia y arañar unas monedas con las que entretener a sus tripas.

"Hoy toca representar La Burla del Pozo, pero la plaza está ocupada por un bululú cantarín que no está dispuesto a marcharse, además de sumarse al sarao Mostaza, una muchacha buscavidas y aflojabolsas a la que persigue un corchete para llevarla al calabozo. Entre todos se deshacen de justicia arrojando a Corchete al pozo, lo que les hace unirse para aumentar la compañía y llevar a cabo entre todos la representación que querían hacer desde el primer momento".

2 de septiembre, 19 h Hoyo de Manzanares, Plaza de Toros

Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar aforo

La compañía Circusband combina música y circo Circusband

La otra propuesta es Proezas sincopadas, de Circusband, y en ella se encuentran las habilidades circenses -de ahí lo de las cabriolas- y las musicales, ambas actividades realizadas meritoria y simultáneamente por los artistas. Ellos mismos anuncian así su actuación:

“Ha llegado la hora y como cada noche la Orquesta ha de salir al escenario. El público es variopinto y difícil. Pero son ya una Orquesta veterana, curtida en toda clase de cruceros, hoteles, garitos, residencias, bodas y bautizos. Saben que, si quieren cobrar, el espectáculo debe continuar (the show must go on). A pesar de los desvanecimientos u ensoñaciones de la cantante, los juegos de los vientos, las desavenencia de las cuerdas o el frenesí del batería… el espectáculo debe continuar. A pesar de los sustos, las caídas, los enfados, las bromas, las reconciliaciones e incluso las explosiones….. el espectáculo debe continuar”.

2 de septiembre, 19:30 h Orusco de Tajuña, Parque Felipe Rivas

4 de septiembre, 20 h Zarzalejo, Plaza Llano del Soldado – Estación

Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar aforo



3. Deporte popular. La Clásica de Arganzuela

Línea de salida en la última de edición de la Carrera de la Melonera web carreralamelonera.com

Si en nuestros paseos por la playa hemos percibido, por comparación con el resto de veraneantes, que nuestro cuerpo no es todo lo ágil y esbelto que desearíamos, y alguna foto en la orilla ha acabado de corroborarlo, hay que ponerse sin dilación a remediar tal desajuste. Nada mejor que apuntarse a la clásica Carrera de La Melonera, que regresa el domingo 4 de septiembre de 2022, a las 9 de la mañana, para celebrar su trigésimo primera edición. Es una de las actividades más destacadas de la celebración de las Fiestas de La Melonera del distrito de Arganzuela, abierta a corredores de todas las edades.

Cartel anunciador de la carrera popular en Arganzuela Cedida

La carrera consta de tres modalidades, por un lado la carrera de 10 kilómetros con un circuito de una sola vuelta, para las categorías junior senior y veterano. Este año cuenta con un recorrido mucho más rápido que en ediciones previas, con más sombra y avituallamiento en el kilómetro 5. Por otro lado, en la carrera de 5 kilómetros podrán participar categorías desde los 14 años de edad con autorización de sus tutores.

En tercer lugar, se llevan a cabo las carreras infantiles pensadas para los más pequeños con una distancia adaptada a cada categoría dividida por edades, pudiendo participar desde los 4 hasta los 13 años.

El recorrido discurrirá por el distrito de Arganzuela, teniendo su salida y meta en la Casa del Reloj, Junta Municipal del distrito de Arganzuela, en Paseo de la Chopera 10. Todas las inscripciones podrán realizarse de manera online hasta el viernes 2 de septiembre y con ella los participantes tendrán derecho a un dorsal, camiseta, avituallamiento en recorrido y -esto es lo mejor- una raja de melón al llegar a la meta. Además tendrán acceso al uso de la ludoteca y ropero el día de la carrera, además de a la clasificación con resultados por categoría.

¡Ánimo y al toro, que es una mona!

4. Cine de verano. Fescinal en el Parque de la Bombilla

Cine de verano en el parque de La Bombilla Cedida

No podíamos dejar pasar el verano sin traer aquí uno de los cines al aire libre más emblemáticos de Madrid, el del Parque de la Bombilla, a los pies de las vías del Cercanías que llegan a Príncipe Pío. Como sus propios organizadores dicen: “El Cine en la Bombilla es más que un cine de verano. En la Bombilla el espectador podrá disfrutar de: una mirada especial al cine español con coloquios de directores y actores, cine en V.O., el mejor cine de animación para los más pequeños y los no tanto, y como no, de los mejores títulos estrenados a lo largo del año. Todo esto bajo las estrellas del cielo de Madrid y con la agradable brisa de la ribera del manzanares”.

Un par de películas españolas actuales para este fin de semana, y el añadido de unos traviesos bichos amarillos:

La película recuerda la época en que surgió 'Hombres G' Cedida

El viernes 2, tenemos una cita especial para los nostálgicos de Hombres G y su prole -la de los nostálgicos, no la de David Summers y su grupo-. Voy a pasármelo bien es una comedia de David Serrano con Raúl Arévalo, Karla Souza, Izan Fernández, rodada en Valladolid e inspirada en aquella generación que coreaba lo de “Sufre mamón, devuélveme a mi chica”. Pasados más de treinta años desde aquellos cánticos, los protagonistas son Layla, directora de cine y ganadora de un Oscar; y David, que lleva una vida mucho más normal y discreta. El reencuentro les permitirá pasar una semana juntos y recordar los años noventa.

Viernes, 02 Septiembre 2022 (Sala 1)

Acceso desde las: 20:45 comienzo película a partir: 22:15

Precio: 6,00 €

No recomendada a menores de 7 años

'Padre no hay más que uno 3' Cinemanía

La película más taquillera del año en España se proyectará el sábado: Padre no hay más que uno. 3. Santiago Segura sigue sacando petróleo de la divertida familia en la que los niños son una auténtica pesadilla. Ambientada en la época navideña, una gran trastada perpetrada por los angelitos les llevará a la necesidad de obtener el dinero necesario para intentar enmendarla, lo que les obliga a usar su perspicacia, salero e inventiva. A los habituales Santiago Segura, Toni Acosta, Loles León y Leo Harlem, que ya vimos en las entregas anteriores, se une en esta ocasión Carlos Iglesias, un actor estupendo que aporta un toque algo más melancólico. Esperemos que haya llegad para quedarse. Hay que citar a los niños, porque son la monda: Luna Fulgencio, Sirena Segura, Carlos González Morollón, Ingrid Palomares y Calma Segura.

Sábado, 03 Septiembre 2022 (Sala 1)

Acceso desde las: 20:45 comienzo película a partir: 22:15

Precio: 6,00 €

Para todos los públicos

'Minions: El origen de Gru' (2022) .

El domingo 5 el cine de la Bombilla se llenará de los mininos y su última película, Minions: El origen de Gru. La cosa va de esto: “Son los años 70 y Gru crece en un barrio residencial, en pleno boom de los peinados cardados y los pantalones de campana. Como fan incondicional de un famoso supergrupo de villanos, 'Los salvajes seis', Gru idea un plan para demostrarles que es lo suficientemente malvado como para trabajar con ellos. Por suerte, cuenta con la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions, siempre dispuestos a sembrar el caos.”

Domingo, 04 Septiembre 2022 (Sala 1)

Acceso desde las: 20:45 comienzo película a partir: 22:15

Precio: 5,50 €

Para todos los públicos.

5. Musical. 'Con la boca abierta' en Teatro Fígaro

'Con la boca abierta', un musical protagonizado por cinco cantantes Cedida

Llega al Teatro Fígaro, este musical en que los únicos instrumentos que se escuchan son las voces de Fernando Palacio, Guzmán Yepes, Aser León, Luis Alonso y Luis León. Ellos protagonizan -y nos dejan- Con la boca abierta.

La suerte de cinco desconocidos cambia radicalmente cuando una visita celestial les sorprende en medio de la consulta de un dentista. Beatbox, armonía vocal y grandes dosis de humor dan vida a un viaje musical a cinco voces con algunas de las canciones más exitosas de la historia. Un cóctel irresistible de comedia, emoción y música a capela. Música en vivo sin instrumentos, con mucho talento al servicio de un espectáculo que aúna comedia para todos los públicos con versiones musicales inéditas.

Nacidos en 2011, Dimensión Vocal surge como una apuesta de cinco músicos profesionales por crear un grupo a capela capaz de acercar la música sin instrumentos al gran público. Hoy en día se trata de uno de los grupos corales más importantes en el panorama musical español.

Con un repertorio que abarca desde motetes renacentistas hasta los últimos éxitos de la música moderna, a sus posibilidades sonoras se le une uno de los beatboxers más sorprendentes. Con el paso de los años, la compañía ha recorrido toda la geografía nacional llevando la música vocal a multitud de lugares en todo tipo de formatos.

Teatro Fígaro. Del 2 al 17 de septiembre de 2022

Viernes: 18:00 horas. Sábados: 17:30 horas

Desde 18€

6. Clásica en la naturaleza. Paseos musicales en el Botánico

La música de Vivaldi suena en los Paseos Musicales Real Jardín Botánico

Algunas iniciativas de interés que, aún llevando varios meses en funcionamiento, todavía no habían tenido cabida en nuestras recomendaciones de fin de semana, encuentran ahora sitio antes del inicio de la nueva temporada. Es el caso de los Los Paseos Musicales que se vienen celebrando en el Real Jardín Botánico-CSIC de Madrid desde el mes de mayo y se mantendrán hasta el 25 de septiembre, de jueves a domingo, con pases entre las 21:00 horas y la medianoche para grupos reducidos. En estas fechas, quizás podamos ver alguna de las flores de loto que abrieron la semana pasada, como la que se ve en la fotografía.

Flor de loto en el estanque de los bonsáis Real Jardín Botánico (twitter)

El violinista Ara Malikian, diseñador de estas actividades, plantea una propuesta musical clásica para todos los públicos en la que tres formaciones de metales, cuerdas y maderas interpretarán respectivamente La primavera, El verano y El otoño de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Música clásica y naturaleza se funden en una experiencia que permite al público descubrir algunos de los entornos más especiales del Real Jardín Botánico, en un horario excepcional y, como ya sabemos, en pleno centro de Madrid.

La Rosaleda, la Glorieta de los Plátanos y la Glorieta de los Castaños son los lugares elegidos para que suene la música en ellos. El invierno lo han debido dejar para cuando caigan los hielos, si es que algún día llegan.

El violinista Ara Malikian posando en el Real Jardín Botánico Cedida

Ara Malikian es un violinista español de origen libanés y ascendencia armenia. A muy temprana edad reconocieron su talento a pesar de las circunstancias en que la guerra civil libanesa le obligó a vivir, estudiando durante largos períodos en refugios antiaéreos. Ofreció su primer gran concierto con tan solo 12 años y a los 14 fue becado por el gobierno alemán para estudiar en la Hochschule für Musik und Theatre Hannover.