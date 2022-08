Bolaños dice que Feijóo "no es de fiar" porque "no cumple ni lo que firmó el PP" de Casado 

Continúa el culebrón entre el PSOE y el PP por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que -según publicó este martes El País- firmó un acuerdo en octubre de 2021 con el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, para desbloquear los nombramientos de jueces en el Tribunal Constitucional, ha sido el último en tomar parte. Así, la mano derecha de Pedro Sánchez ha asegurado que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no es de fiar" porque "no cumple lo que firma su partido", en referencia al pacto suscrito por la dirección del líder saliente, Pablo Casado.

"Con lo que hemos conocido en estos días, ya sabemos que Feijóo no es de fiar. Le pillaron mintiendo en una entrevista. No cumple la Constitución, no cumple la ley y no cumple lo que firma su partido", ha señalado Bolaños este miércoles, conminando al jefe de la oposición a firmar lo que acordó su antecesor en Génova. "Creo que no es mucho pedir", ha deslizado en referencia al "carrusel de excusas baratas y de mentiras sobre mentiras" sobre el que opina que esta sumido el PP en este asunto.

"Primero decían que es que no les vinculaba el acuerdo. Segundo que el Gobierno nunca exigió su cumplimiento. Como una docena de veces hemos exigido el cumplimiento al PP. El propio presidente del Gobierno al señor Feijóo, y yo, como en una docena de ocasiones a distintos dirigentes del PP", ha ahondado el ministro.

Por todo todo ello, Bolaños ha lamentado que el PP hable ahora de acuerdo "secreto", cuando, ha dicho, "iba a terminar en una proposición conjunta del PSOE y del PP en el Congreso". "No hay nada menos secreto", ha rematado, en alusión a las reacciones del principal partido de la oposición nada más conocerse el documento. Por boca del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del partido, Pedro Rollán, los conservadores acusaron al Gobierno de haber filtrado el texto y se escudaron en que sus conversaciones sobre el tema con la nueva dirección de Feijóo nunca mencionaron el escrito ni, por tanto, le otorgaron ningún valor.

Sin bajar el pistón de los reproches, ha acusado al PP de bloquear la renovación del CGPJ durante "más de 1.350 días", en un "ejercicio antidemocrático" de "obstruccionismo" que impide que "las instituciones funcionen con normalidad" y que "ya está afectando a la reputación y al funcionamiento de la justicia y del poder judicial", ha valorado.

Tampoco ha escondido sus reservar sobre Feijóo, que, a su parecer, "no es la primera vez que miente". "Ha dicho que en España no se crea empleo. Se ha creado durante el último año 800.000 puestos de trabajo. Ha dicho que no crece la economía en España. Este año va a subir un 4 %. Ha dicho que no conoce a nadie que haya recibido fondos europeos, y lo dijo en una empresa que había recibido fondos europeos", ha enumerado.

El líder del PP "habla de lo que no sabe, con una insolvencia muy grave, o bien cultiva con mucha frecuencia el arte de la mentira", ha seguido despachando.

Con todo, al ser inquirido por la propuesta realizada por la nueva dirección del PP y las actitud del Gobierno ante un nueva negociación, Bolaños ha mantenido que el Ejecutivo está por labor de sentarse “en cualquier momento” con los populares para desbloquear de una vez por todas el máximo órgano de los jueces.

El PP quiere "empezar de cero", sin acuerdos "secretos"

El PP recoge el guante para negociar el nombramiento de nuevos magistrados, si bien quiere empezar la negociación "de cero", dejando a un lado un acuerdo que Esteban González Pons, el vicesecretario encargado las comunicaciones sobre la renovación del poder judicial, ha calificado de "secreto".

Tal y como ha relatado en TVE, hace pocas semanas hubo una tarde en la que podría haberse pactado la negociación del CGPJ. "Bolaños me admitió que el papel que le habíamos presentado lo podía pactar, pero que su acuerdo con ERC le impedía llegar a un acuerdo tan rápido con el PP", ha afirmado.

Es más, el dirigente popular no se ha mostrado sorprendido porque el acuerdo saliera a la luz hace apenas 24 horas. "Ese documento, como otros, me los puso encima de la mesa Bolaños diciéndome que había unos pactos secretos con el PP y ese primer día le dije que no quería". Entonces, según González Pons, él le dijo "tus papeles secretos te los puedes guardar", a lo que Bolaños le respondió: "los filtraré".

A pesar de todo, el vicesecretario del PP ha expresado que están "dispuestos a renovar con la ley vigente", remarcando que aunque ellos quieran cambiar el sistema para que los jueces elijan a los jueces, no van a adoptar una postura "obstruccionista". Así pues, ha pedido que la negociación desembarque en el Congreso y sea ahí donde se llegue a un modelo consensuado por los grupos parlamentarios.