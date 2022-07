Bolaños dice que a Feijóo "España le queda muy grande": "El PP está desnortado y noquedado. No tienen una sola idea"

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este domingo que al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "le vino muy bien" no participar en el debate del Estado de la Nación, celebrado esta semana, porque "España le queda muy grande" y ha tildado el discurso empleado por los populares de "vergüenza ajena".

"Feijóo estaba encantado de no participar porque así pensará 'cuánto menos me conozcan los españoles, mejor'. No tiene una sola idea para España", ha manifestado en un acto en Colmenar Viejo (Madrid) en el que ha estado acompañado por el secretario general del PSOE-Madrid, Juan Lobato.

Bolaños ha arremetido contra la actitud tomada por el PP al utilizar "de manera mezquina" a ETA "que ya se terminó hace diez años" y les ha acusado de "estar con el reloj parado desde hace décadas". Por ello, ha reafirmado que el PSOE debe seguir apostando por las políticas públicas, en beneficio de la mayoría social.

"El PP estaba desnortado y noqueado. No tienen una sola idea. Ellos siguen con los suyos, con las grandes eléctricas y las entidades financieras y nosotros con la clase trabajadora. Nada nuevo bajo el sol", ha afirmado.

Al respecto, ha añadido que existen dos maneras de hacer política y ha comparado la manera de salir de la crisis en 2012, de la actual posición tomada por el PSOE para hacer frente a la pandemia y a la guerra entre Ucrania-Rusia. "Ya sabemos cuáles son las recetas del PP para salir de las crisis. Se basan en la injusticia, en los recortes y austeridad y en la crueldad social. En cambio, nosotros queremos reforzar el Estado del bienestar", ha aseverado.

En este contexto, Bolaños ha apuntado que la sociedad "conoce de sobra" al PP de Feijóo porque "son los mismos que los de Casado, Mariano Rajoy y Aznar". Asimismo, ha explicado que el impuesto anunciado para las eléctricas y los bancos, que en su opinión recaudará más de 7.000 millones de euros, responde a la necesidad de que "paguen los que más tienen y así no paguen siempre los mismos".

En relación con el servicio gratuito de transporte público de septiembre a diciembre, el ministro ha insistido en que la acción, en el caso de Madrid, ayudará a ahorrar 240 euros por persona en los cuatros meses de la medida. "Hay dos maneras de hacer las cosas. Una es la que utilizamos nosotros, ayudar a la mayoría social a hacer frente a la inflación y otra que es la de la derecha: ayudar a personas con más de 8.000 euros al mes a costa de la clase trabajadora", ha apostillado.