Graciano Palomo (Villanueva de Gumiel, Burgos, 1951) ha publicado por capítulos las memorias del PP desde 1990. Sus libros aparecen cuando los periódicos ya han servido de cartucho para el pescado, con la vocación de ser la bibliografía oficial de quien se asome a los pespuntes de un partido que considera "glamuroso". El veterano periodista, con la voz curtida de los tertulianos de plató, describe Génova 13 como el epicentro de una telenovela de poder. Se fascina por sus personajes como un niño con un futbolista y trata de acercarse a ellos para rasgarles el traje de torear, consumido por aquella definición de Umbral según la cual los políticos son los últimos héroes.

Dice que Siete días de furia y puñales (La esfera de los libros, 2022) es el último libro del PP que escribe, que está cansado, que cede el testigo. "La vida política es durísima", lanza de repente acerca de la trayectoria de algún dirigente fulminado. "Moreno Bonilla no era nadie hace cuatro años, pero ahora es El Califa, es Dios", se sorprende. Palomo mantiene una relación estrecha con Pablo Casado, un opositor a presidente del Gobierno hace cuatro meses y olvidado ahora por el ritmo de la historia, y muchas de esas confidencias apoyan el relato. Habló con él durante cuatro horas "con el cadáver todavía humeante" tras la guerra pública del PP.

¿En qué momento se da cuenta de que tiene que escribir el libro?Siempre lo he hecho en los cambios de ciclo, y aquí se veía claramente. Ésta es mi especialidad y había muchos entresijos. Lo he escrito a toda velocidad, lógicamente, en tres meses estaba vivo. Creo que he sido el único periodista que estuvo cuatro horas con Casado, con el cadáver todavía humeante.

¿Cuándo estuvo con él?Cuando se oficializó su caída, todavía estaba en Génova.

Escribe que en algún momento de la tarde del 22 de febrero, durante la cumbre de barones, Casado dijo: "La sangre me cae a chorros después de tanta puñalada".Eso lo dijo textualmente.

¿Cuál fue el puñal que más le dolió a Casado?Fueron muchos los amigos que le traicionaron. Los que más le dolieron, los de la gente por los que había apostado. Eso fue en el comité de dirección. También le duele mucho ver a su ex jefe de gabinete, Pablo Hispán, firmando aquel papel en el Congreso de los Diputados [también el 22 de febrero, cuando se rebeló la dirección en bloque del Grupo Parlamentario Popular]. O la traición del presidente del partido en Canarias, Manuel Domínguez, al que había puesto hacía pocos meses, y en la reunión de los barones le dice que se largue. Había otros también.

​Él [Casado] es muy británico. "Me sentí como Julio César en la tragedia de William Shakespeare. Iba pasando uno tras otro zas, zas, zas", me contó. Y cuando ya estaba muerto, para no pasar por su lado, se daban la vuelta para ir a saludar al nuevo jefe. El que mejor se portó con él fue Feijóo.



Graciano Palomo, durante la entrevista con 20minutos. José González

¿En qué momento sabe que está acabado?Cuando los portavoces parlamentarios amenazan con dimitir si no cesa a Teodoro García Egea. Aunque era lo mismo, porque él iba detrás. ¡Es que el PP estuvo a punto de desaparecer! Cuatro meses después, están tocando el timbre de La Moncloa. ¡Es la hostia esto! En una semana se cargan a toda la dirección nacional, se pone en riesgo la supervivencia del PP, que podía haber estallado por los aires, y unos meses después todo el mundo ve a Feijóo como el próximo presidente del Gobierno.

¿Hubiera llegado Casado a La Moncloa?Seguro, por inercia. Pablo Casado o una burra, con la situación que hay ahora... Pero es que no tiraba. Por eso le echan. La conjura comenzó año y medio antes, cuando el PP se queda en tres diputados en las elecciones catalanas. Todos los barones querían a Feijóo.

El detonante fue la guerra soterrada con Isabel Díaz Ayuso. Ese enfrentamiento no se hubiera producido sin Egea. No se da cuenta que se enfrenta con la mayoría. También es difícil que Feijóo estuviera ahí sin Moreno Bonilla, el Pacto del Betis, que lo llamo en el libro. Él [Casado] cree que lo han echado por un complot, yo no me atrevo a decir eso, que se complotan poderes económicos y mediáticos junto con los barones. Él cree eso. Yo no me atrevo a decirlo, hay un dato fundamental: no tiraba electoralmente.

Hubo un gracioso acercamiento entre Teodoro García Egea y Miguel Ángel Rodríguez, en un simulacro de cumpleaños de Raúl del Pozo en el Café Varela con otros periodistas. Lo que Raúl llamó el Pacto del Varela. Ven que está Egea comiendo allí y Raúl le dice: "¡Teo, ven acá!". Y llamaron a Miguel Ángel Rodríguez, que se tenía que ir a Majadahonda: "Vente, que está aquí Egea". Allí dijeron lo de lo arreglamos en cinco minutos. Cuando lo cuenta en Génova, Casado le echó una buena bronca, porque desconocía los whatsapp que se ponían.

¿Por qué se enfada Pablo Casado?Porque le dice que no tiene que hablar con ese miserable. ¿Para qué te metes en eso? Nosotros somos el partido.

¿Por qué ese odio tan visceral a Miguel Ángel Rodríguez?Porque es muy agresivo, porque toda su estrategia en relación con Ayuso se estrella. Le pide cinco o seis veces que le echen. Cuento en el libro cómo Ayuso ficha a Rodríguez, cómo fueron a Huesca, que la primera vez lo hace gratis, pero después ya empieza a cobrar. Le tenían absoluto pánico a Rodríguez. En gran medida, la espoleta salta por él.

Son muchos los que dicen en la cúpula del partido que si no llega Feijóo, el partido no sale adelante.Estaríamos hablando de un partido marginal, es que no tiraba. Yo siempre se lo planteaba, tengo buena relación, pero soy periodista antes que nada. Es un milagro.

El retrato que hace en el libro de Casado es de un tipo noble e inocentón. De García Egea, todo lo contrario, como si lo hubiera abducido.Exactamente. Casado ha cambiado mucho, de ser el niño profidén al derrotado. Le ha cambiado la vida. Hay una cosa en la que se equivoca: no le veía la gente con hechuras presidenciales. A Feijóo lo ves y dices: "Ostras, es que es un presidente".

Se dejó una barba que Gistau decía que era como de torero en verano, que no cuajaba.Le faltó un hervor. Tenía que haber sido antes presidente de comunidad autónoma, que pudo serlo de Castilla y León si hubiera querido, pero es que el PP es mucho tomate. Encima como lo dejó Rajoy, que esa es otra. "Yo estaba a 10 puntos de Sánchez", decía. Sánchez le tomaba el pelo como quería. El de Feijóo es otro estilo.

La paradoja es que Casado y Ayuso son ideológicamente lo mismo.Casado también tuvo la mala suerte de Vox. Se puso muy nervioso, perdió los papeles cuando le lanzaban los ataques furibundos los trolls de Vox. Y este, la primera que le ha pegado en Andalucía... Es que ahí se ha creado escuela, sin hablar de ellos.

Feijóo sabe que si se embarra en un debate canchera y sentimental con Vox, tiene todas las de perder.Tiene enfrente a un Gobierno de extrema izquierda, radical. Se ha comido a Ciudadanos, a Vox lo ha dejado ahí y está robándole votos al PSOE. Es que es bueno, está cuajado.

Hace poco ojeé El vuelo del halcón (1990), donde cuenta el ascenso de Aznar. ¿En qué ha cambiado el PP entre los dos congresos de Sevilla, el de 1990 y el de 2022?Hay una nota clave. Estoy hablando de Feijóo en términos elogiosos, dándole unas hechuras, aunque tampoco es que sea Eisenhower, pero tiene una ventaja: que lo que hay enfrente se está hundiendo. Peter Drucker, el famoso politólogo austríaco, decía que las elecciones no las gana la oposición, sino que las pierden los gobiernos. Lo que une el 90 con el 2022 es la quiebra del socialismo gobernante. Entonces, el PP de Manuel Fraga no había gobernado nunca. Y ahora ya lleva 15 años y dos mayorías absolutas, con muchísimo poder institucional. En el PPE no sabían quiénes eran porque no habían gobernado. Ahora también se puede decir, con más justicia, que es el centro derecha, porque hay una derecha radical que ha asumido otros valores.

De Feijóo dicen que solo tiene una bala para llegar a La Moncloa.Yo creo que va a ocurrir exactamente lo mismo que en 2011. Pero es victoria o averno, que creo que es altamente improbable.