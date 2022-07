Cómo es el pastor alemán, el perro que lleva más décadas en el podio de razas favoritas y más presentes en el mundo

Corría el año 1899 cuando Max Von Stephanitz, exestudiante veterinario y exmilitar, visitó una exposición canina en la ciudad alemana de Karlsruhe. Max se declaraba gran aficionado a los perros, y mostraba un rechazo público hacia la tendencia de la época de modificar y seleccionar razas por su aspecto más que por su funcionalidad como se había hecho hasta entonces. En esta exposición, conoció a un ejemplar llamado Hektor, rebautizado posteriormente como Horand, que provenía de una cría selectiva de perros de pastoreo alemanes. El aspecto lobuno que ya mostraba este ejemplar fundador del pastor alemán, y un carácter que no ha cambiado pese al tiempo transcurrido, y hacían de él un perro inteligente, servicial, resistente y duro, llevaron a que el excapitán de caballería de Berlín quedara impresionado y adquirió en el acto a este perro de 4 años para iniciar a partir de él lo que consideró la raza perfecta de trabajo. Y no lo decimos a la ligera: en tres meses, ya había fundado el primer club del pastor alemán del mundo. Para cuando llegó la I Guerra Mundial, su programa de cría estaba bastante consolidado y el propio Von Stephanitz, aprovechando sus contactos, promocionó incansablemente a su naciente raza canina como perro versátil y apto para el trabajo militar. Lo cierto es que no se equivocaba y el éxito del pastor alemán fue fulgurante. Este triunfo no fue solo entre sus propias filas, también provocó un interés inmediato de otros países, incluidos enemigos declarados de su nación, como Reino Unido o Estados Unidos. Pero la introducción de un perro llamado pastor alemán despertaba cierto rechazo por extensión hacia todo lo germánico en un momento tan delicado, así que The Kennel Club tuvo una ingeniosa alternativa semántica: cambiarles el nombre a pastor alsaciano. Alsacia es una región francesa que hace frontera con Alemania, de esa manera podían justificar que por cercanía hubiera pastores alemanes, que los había, por supuesto, y esquivar el sentimiento antialemán imperante.

El pastor alemán tiene el honroso título de ser la primera raza canina reconocida por The Kennel Club, la asociación de registro de perros de raza más grande y antigua del mundo. La Sociedad del Pastor Alemán (SV) que fundó Max Von Stephanitz en 1899 sigue activa con sede en Augsburgo, Alemania.

En la actualidad, se admiten tanto el pastor alemán de pelo corto como el de pelo largo, y en cuanto a colores, además del negro y fuego tradicional, se ha incorporado la admisión de la capa sable (gris), con o sin máscara negra, y los pastores alemanes totalmente negros. El color blanco no está admitido.

El pastor alemán como perro de familia

Puede ser, quizá, la raza canina con más apariciones en cine y televisión, lo que ha ido creando una fama sólida y un interés general entre la población para integrar uno en la familia. El pastor alemán es un perro muy protector, con un nivel alto de energía y que necesita una estimulación ambiental diaria para su correcto desarrollo y bienestar. Cariñoso con su núcleo familiar, y con los niños si recibe una sociabilización adecuada, puede mostrar territorialidad con otros perros y ser cauteloso con extraños.

Musculoso, de gran inteligencia y aptitud de aprendizaje, es una raza atlética y activa que requiere ejercicio regular de media-alta intensidad para su salud física y mental.

Tal como indica el estándar de la Federación Canina Internacional (FCI): “debe tener un temperamento equilibrado, valiente, seguro de sí mismo, totalmente desenvuelto y pacífico (salvo que se le provoque), manso, atento y dispuesto a complacer. Debe poseer un comportamiento instintivo, resiliencia y confianza en sí mismo para ser adecuado como perro de compañía, de guardia, de protección, de utilidad y de pastoreo”.

No se puede hablar del pastor alemán sin mencionar algunas de las enfermedades congénitas atribuidas a la raza y que, como en todas las ocasiones, se debe a la cría irregular para atender la demanda y a la compraventa irresponsable de ejemplares que padecen patologías hereditarias y son usados como reproductores, transmitiendo a sus descendientes estas condiciones como son la displasia de cadera y codo, la mielopatía degenerativa y la estenosis vertebral. Todas estas enfermedades son detectables y los criadores oficiales responsables y comprometidos deberán entregar un informe veterinario por escrito para confirmar que sus ejemplares no son transmisores.

La línea de trabajo en el pastor alemán

Comentaba el educador y juez canino Mike Morabito en la entrevista que le realizó este diario para hablar de los perros de presa, que la inmensa mayoría de las razas de perros actuales que en sus orígenes cumplían una función específica, han ido perdiendo todas estas cualidades que en su día les daban sentido absorbidas por las líneas de exposición o belleza, y que suele venir acompañado de una pérdida en la salud general o un aumento de problemas físicos y de comportamiento.

Pastor alemán de trabajo, capa sable. 20minutos

El pastor alemán, dentro de que su línea de belleza o exposición ha pasado por un extremismo estético en lo que se conoce como “caída”, una postura en la que sus cuartos traseros están muy desplazados respecto a los delanteros, siempre ha conservado una línea paralela de trabajo y que permanece más fiel a lo que Max Von Stephanitz pretendía para su querida raza. En la línea de trabajo, prioriza la capacidad funcional sin que por ello se pierda de vista la armonía física y el aspecto lobuno que les caracteriza. Son ejemplares con una anatomía más recta, fuerte y en general un aspecto más pesado que en las líneas de belleza. Su personalidad también tiene ligeras diferencias en cuanto a la línea de exhibición y los pastores alemanes de trabajo se seleccionan cuidadosamente para que sean más enérgicos, proactivos y temperamentales. En esta línea de trabajo, se ha impuesto de forma natural el gusto por el manto o capa sable y sigue siendo el color preferente en los pastores alemanes orientados a fines de trabajo.

El pastor alemán ha escrito su historia mostrando una amplísima eficacia en todo tipo de sectores y funciones: como perro policía y militar, de terapia, de búsqueda y rescate, para actividades deportivas caninas, de obediencia, guarda y defensa o líneas meramente de compañía. Una de las cualidades más admiradas de esta raza es que crea un fuerte vínculo con su guía o tutor, hacia quien muestra mucha fidelidad y confianza por encima del resto de personas.

Debido a que nunca ha perdido popularidad y sigue siendo una raza en el top de las favoritas, hay que recalcar la precaución y la responsabilidad de los interesados en adquirir un pastor alemán mediante las vías adecuadas y evitar contribuir con las prácticas de mala cría, generalmente presente en los anuncios en línea de compraventa a precios absurdamente reducidos. Para contactar con criadores oficiales que asesoren y garanticen la adquisición de un pastor alemán sano y equilibrado, se puede acudir al Real Club del Perro de Pastor Alemán de España (CEPPA) o a la Sociedad Española de Criadores del Pastor Alemán (SECPA). Para adoptar un ejemplar, podemos hablar con organizaciones como Héroes de 4 Patas, que busca hogares para los perros de trabajo de instituciones públicas, o revisar las publicaciones en grupos de difusión como S.O.S Pastores Alemanes España.