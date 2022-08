De la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo al Lyme, las zoonosis por garrapatas aumentan: "Son peligrosas. Hay que evitar las picaduras"

El cambio climático, la suburbanización y el acceso a zonas de montaña a las que antes no se llegaba están provocando que las personas entren cada vez más en contacto con las garrapatas, causantes de numerosas enfermedades, algunas potencialmente mortales. El calentamiento del planeta provoca que la mortandad de estos artrópodos se reduzca y que aumente su población. Con el calor tienden a volverse más agresivas y la globalización contribuye igualmente a que se dispersen con mayor facilidad.

"No podemos acabar con ellas, por lo tanto tenemos que ponérselo difícil", apunta el doctor José Antonio Oteo. El portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) señala que se debe informar a la ciudadanía del peligro que representan y que es importante estar alerta, pero insta a no alarmar a la población: "Muy pocas personas a las que les pican van a desarrollar una enfermedad. Lo que ocurre es que todos los días se producen miles de picaduras".

Las diferentes especies existentes pueden ser vectores de distintos patógenos que pueden causar por ejemplo la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, calificada por el doctor Oteo como "la gran amenaza". En los últimos nueve años se han detectado en España 12 casos con 4 fallecimientos. Los dos últimos fueron confirmados por el Ministerio de Sanidad la semana pasada.

En la lista de enfermedades están también la fiebre botonosa, la anaplasmosis o la neoehrlichiosis, diagnosticada por primera vez en España recientemente. Y entre esas patologías se encuentra también la enfermedad de Lyme, originada por la bacteria Borrelia burgdorferi que transmite la especie Ixodes ricinus. Conocida como la "gran imitadora", en España, al igual que en el resto del mundo, la manifestación clínica más típica es la lesión cutánea inicial en la zona de la picadura de la garrapata, que se denomina eritema migratorio (lesión eritematosa de aspecto anular).

A nivel neurológico, lo más típico de esta dolencia en niños es la parálisis facial. En los adultos, tras la fase cutánea también pueden darse cuadros de meningoradiculitis y artritis. Hay pacientes que sufren dolores, hormigueos, contracturas en un brazo, por ejemplo, que se quitan a la semana y pasan después al otro brazo o a una pierna. "Si a esas personas les hiciéramos un electro veríamos que en un porcentaje hay alteraciones en la conducción eléctrica del corazón. En algunos pacientes tiene trascendencia clínica pero lo normal es que sea algo asintomático", explica el especialista.

En el caso de las afecciones más graves, cuando se produce una invasión del sistema nervioso central, puede llegar a simular una esclerosis múltiple y otras afecciones más raras. En esa fase pueden inflamarse los nervios periféricos y aparecer una polineuritis, con adormecimiento de las extremidades, y aparecer problemas de concentración.

En un contexto en el que las hospitalizaciones por Lyme han aumentado un 191,8% en España entre 2005 y 2019, 20minutos habla con el doctor Oteo principalmente de esta enfermedad. Los afectados se quejan de un alto índice de infradiagnósticos, así como de la falta de reconocimiento e investigación.

¿Es cuando no se detecta pronto cuando se cronifica?Mejor que hablar de cronificar sería hablar de persistencia. Porque el término crónico conlleva una especie de pronóstico. Una cosa es crónica cuando no se puede curar. La infección por Borrelia burgdorferi se puede tratar correctamente con antibióticos. Otra cosa es que puedan quedar secuelas.

Los pacientes se quejan de que es una enfermedad infradiagnósticada.Aquí hay un problema. Es un tema muy polémico, y es que salvo la lesión de la piel y la parálisis facial, el resto de las manifestaciones no son específicas de la enfermedad y es muy frecuente que a la gente le piquen garrapatas que la transmiten. Más de la mitad de pastores y guardas forestales tienen anticuerpos frente a esta bacteria y eso no significa que tengan Lyme. No podemos determinar que por tener anticuerpos y sufrir dolores articulares, cansancio o déficit de concentración estamos ante esta enfermedad. Puede ser por muchas otras patologías. Hay personas que por desgracia no están diagnosticadas pero a otras, por tener anticuerpos o una prueba positiva por otras técnicas, muchas de ellas no validadas por el diagnóstico, les dicen que tienen una enfermedad de Lyme, y a veces que es crónica. Ni están todos los que son ni son todos los que están.