Hacia una vacuna contra la enfermedad de Lyme: Pfizer y Valneva lanzan los primeros ensayos clínicos de fase III

La enfermedad de Lyme, una condición debilitante causada por la infección con la bacteria Borrelia burgdorferi, transmitida por las picaduras de garrapata, es un problema creciente. Estudios recientes han encontrado que casi un 15% de la población mundial la padece o la ha padecido. Es especialmente prevalente en Europa occidental y central y en el Lejano oriente, pero su incidencia no deja de crecer en países como los Estados Unidos.

Esta patología puede causar síntomas serios como dolor articular, fatiga y problemas neurológicos (incluyendo meningitis, parálisis temporal de parte del rostro, debilidad articular...) y complicaciones como la artritis de Lyme, parálisis facial, deterioro cognitivo y arritmias cardíacas.

La primera vacuna

Sin embargo, puede que una gran victoria contra esta enfermedad no esté tan lejana. Y es que dos compañías farmacéuticas, Pfizer y Valneva, han anunciado el comienzo de ensayos clínicos de fase III para la que sería la única vacuna en el mundo frente a la enfermedad de Lyme, bautizada como VLA15, según recoge el medio especializado Medical News Today.

La VLA15 es una vacuna multivalente, que funciona frente a los seis serotipos más comunes de la enfermedad de Lyme ya que su diana es una proteína presente en la superficie de la bacteria, la OspA.

Para los ensayos clínicos, las compañías han reclutado a un total de 6.000 participantes de al menos cinco años de edad en cincuenta países en los que la patología es especialmente prevalente, incluyendo Finlandia, Alemania, los Países Bajos, Polonia, Suecia y los Estados Unidos.

Con ello, y una vez que los ensayos de fase II mostraran que el suero era seguro y que inducía en el cuerpo la producción del tipo correcto de anticuerpos, se pretende determinar si dichos anticuerpos protegen, de facto, a las personas frente a la infección.

Un diagnóstico difícil

Como sucede con la mayoría de las vacunas, se espera que la protección que pueda otorgar la VLA15 sea especialmente útil para aquellas personas que no han contraído previamente la infección.

Hay que tener en cuenta que la enfermedad de Lyme es de difícil diagnóstico: se basa en una reacción característica en forma de diana que no siempre aparece y en el resultado de test serológicos específicos, que tan sólo tienen una sensibilidad de entre un 40 y un 60% frente a la infección temprana.

Además, los síntomas son bastante inespecíficos, por lo que no es raro que el cuadro se confunda con el de otras enfermedades como la fibromialgia, la encefalomielitis miálgica/síndrome de fatiga crónica, la esclerosis lateral amiotrófica o la esclerosis múltiple.

De esta forma, si la vacuna resulta eficaz podría proteger a las personas frente a la enfermedad sin necesidad de llegar a ese diagnóstico y a aplicar un tratamiento, lo que a menudo no ocurre hasta que la condición ya está considerablemente avanzada.

Referencias

Robby Berman. Lyme disease vaccine: Pfizer, Valneva launch trials for first shot in 20 years. Medical News Today (2022). Consultado online el 16 de agosto de 2022 en https://www.medicalnewstoday.com/articles/lyme-disease-vaccine-pfizer-valneva-launch-trials-for-first-shot-in-20-years